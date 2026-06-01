«Средний балл аттестата у нас не имеет значения»
Стоимость обучения в «творческих» училищах и техникумах Казани достигает 193 тыс. рублей в год
Сегодня в Казани насчитывается около 12 колледжей и училищ, где готовят профессионалов творческих специальностей. Совокупно в образовательных учреждениях насчитывается чуть больше 650 бюджетных и более 3 тыс. платных мест, а стоимость обучения начинается от 33 тыс. и достигает 193 тыс. рублей в год. Подробнее — в материале «Реального времени».
Казанское хореографическое училище
Данное учебное заведение готовит артистов балета и ансамблей народных танцев, а также педагогов и хореографов.
Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева
Здесь обучают музыкантов и певцов, причем как хоровому, так и вокальному пению, а также дирижеров.
Казанское театральное училище
Это училище является «кузницей» актеров, преподавателей, специалистов по театральной и аудиовизуальной технике, специалистов по театрально-декорационному искусству.
Казанский техникум народных художественных промыслов
Тут учат будущих художников народных художественных промыслов и дизайнеров, ювелиров, мастеров по изготовлению швейных изделий.
Казанский педагогический колледж
Готовит будущих педагогов начального и дошкольного образования, а также учителей физкультуры и специалистов в области информационных систем и программирования (в том числе IT-специалистов).
Казанский социально-гуманитарный техникум
Этот ссуз проводит обучение квалифицированных менеджеров по продажам, юристов, бухгалтеров.
Колледж при Институте социальных и гуманитарных знаний
Учит будущих специалистов сферы юриспруденции, экономики и бухгалтерского учета, а также банковского дела (соцработник, помощник нотариуса, специалист по безопасности).
Казанское училище олимпийского резерва
Ведет подготовку квалифицированных педагогов и тренеров по физкультуре и спорту.
Колледж Казанского филиала Российского государственного университета правосудия
Его основная задача — подготовка квалифицированных специалистов для работы в сферах юриспруденции, экономики, землеустройства, а также в области информационных систем и программирования (IT-специалист).
Колледж Казанского института — филиала Всероссийского государственного университета юстиции
Здесь готовят тех, кто хочет быть юристом.
Колледж «ТИСБИ»
Это учебное заведение готовит будущих программистов, юристов, бухгалтеров, операционных логистов, финансистов, а также учителей начальных классов.
Колледж при Академии социального образования
Готовит специалистов в области юриспруденции, банковского дела и программирования.
Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина
В этом учебном заведении обучаются будущие специалисты в области живописи и дизайна.
«Некоторые театры предлагают ребятам компенсировать плату за съем квартиры»
Самым востребованным направлением в Казанском театральном училище является «Актерское искусство». Об этом «Реальному времени» сообщила замдиректора учебного заведения по учебной работе Миляуша Сорокина.
— Мы набираем как ребят, которые потом идут в русские театры, так и будущих артистов татарских театров. Причем в татарских группах все образование тоже ведется на русском языке, и только мастерство актера и сценическую речь осваивают на татарском, — рассказала собеседница издания.
Что касается среднего балла аттестата, то он из года в год остается прежним, однако на практике поступают в училище ребята с хорошими показателями в документе об образовании.
— В нашем училище учитывается средний балл по аттестату после завершения вступительных испытаний. К результату по внутренним испытаниям добавляем средний балл аттестата, а после выстраиваем итоговый рейтинг, — объяснила собеседница издания.
Она также добавила, что после выпуска ребята востребованы не только в театрах Татарстана, но и по всей России: от Сочи до Владивостока.
— Зарплаты выпускников в театрах, конечно, зависят от конкретного региона. Причем некоторые театры предлагают ребятам либо компенсировать плату за съем квартиры, либо предлагают жилье при театре. С учетом возмещения аренды начинающие артисты получают около 60 тыс. рублей, — сообщила Сорокина.
«Балл по аттестату учитывается только в крайнем случае»
В Казанском художественном училище им. Н.И. Фешина самыми востребованными направлениями подготовки являются живопись и дизайн. Об этом «Реальному времени» сообщила замдиректора учебного заведения по учебной работе Екатерина Михеева.
— Средний балл аттестата у нас не имеет значения, главный показатель — результаты творческих внутренних испытаний. Балл по аттестату учитывается только в крайнем случае, когда дети набирают одинаковый балл за три вступительных экзамена и по итогу два абитуриента претендуют на последнее место. Только в данной ситуации мы смотрим средний балл в документе об образовании. Однако на практике это очень редкий случай, — сказала собеседница издания.
После окончания училища выпускники идут работать дизайнерами в соответствующие студии, преподают в художественных школах. Часть ребят трудятся на фрилансе, выполняя частные заказы.
— Живописцы чаще продолжают дальнейшее обучение в университетах Москвы или Петербурга, — добавила Михеева.
Зарплаты выпускников также разнятся в зависимости от места работы, направления и так далее. Однако в среднем они находятся на уровне 70—100 тыс. рублей в месяц.
«Начинающий дизайнер может рассчитывать на зарплату в 30—45 тысяч рублей в месяц»
В Казанском техникуме народных художественных промыслов наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуются специальности «Дизайн» и «Ювелирное дело». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе техникума.
В техникуме также готовят исполнителей художественно-оформительских работ, конструкторов-технологов швейного направления, мастеров ДПИ и народных промыслов, изготовителей художественных изделий из дерева и керамики, а также IT-специалистов.
— Начинающий дизайнер после техникума может рассчитывать на зарплату в диапазоне 30—45 тыс. рублей в месяц. С опытом, развитием портфолио и освоением новых цифровых инструментов доход может вырасти до 70—100 тыс. рублей и выше, особенно при работе в крупных студиях или на фрилансе, — рассказали изданию в пресс-службе.
Молодой ювелир обычно начинает с позиции помощника мастера или работника производственного участка с зарплатой 25—40 тыс. рублей. По мере роста мастерства доход вырастает до 80—150 тыс. рублей и больше.
Конструктор-технолог и мастер швейного дела на старте карьеры тоже получают от 30 тыс. до 45 тыс. рублей. По мере повышения квалификации, особенно в области внедрения новых технологий и автоматизации производства, зарплата увеличивается до 60—90 тыс. рублей.
Исполнитель художественно-оформительских работ без опыта зарабатывает 20—30 тыс., а опытный — до 50—70 тыс. рублей.
