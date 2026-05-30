Сегодня в Татарстане ожидаются сильный ветер и гроза
В отдельных районах в воскресенье, 31 мая, возможен град
Главное управление МЧС по Татарстану предупредило о неблагоприятных погодных условиях в регионе.
Днем и вечером 30 мая, а также ночью и утром 31 мая 2026 года на территории Татарстана и в Казани ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 15—18 метров в секунду. В отдельных районах 31 мая возможен град.
В МЧС рекомендуют соблюдать меры предосторожности:
- не прячьтесь от непогоды под рекламными щитами, дорожными знаками и деревьями;
- держитесь подальше от линий электропередач;
- будьте внимательны при передвижении по улицам и дорогам;
- следите за детьми;
- оказывайте помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями.
