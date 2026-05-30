Сегодня в Татарстане ожидаются сильный ветер и гроза

В отдельных районах в воскресенье, 31 мая, возможен град

Главное управление МЧС по Татарстану предупредило о неблагоприятных погодных условиях в регионе.

Днем и вечером 30 мая, а также ночью и утром 31 мая 2026 года на территории Татарстана и в Казани ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 15—18 метров в секунду. В отдельных районах 31 мая возможен град.

В МЧС рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

не прячьтесь от непогоды под рекламными щитами, дорожными знаками и деревьями;

держитесь подальше от линий электропередач;

будьте внимательны при передвижении по улицам и дорогам;

следите за детьми;

оказывайте помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Наталья Жирнова