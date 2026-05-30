В Камско-Устьинском районе восстановят Тенишевский причал

Он станет альтернативой существующему причалу в Камском Устье, где из-за сложных погодных условий суда не всегда могут безопасно пришвартоваться

Компания «Флот РТ» планирует восстановить причал в Тенишево Камско-Устьинского района. Об этом сообщает РБК. Новый объект станет альтернативой существующему причалу в Камском Устье, где из-за сложных погодных условий суда не всегда могут безопасно пришвартоваться.

По словам генерального директора «Флот РТ» Романа Лизалина, работы по восстановлению причала ведутся в срочном порядке. Несмотря на технические сложности, компания намерена завершить проект в кратчайшие сроки.

Параллельно с этим запускается регулярное движение скоростных судов из Казани до Камского Устья. Теперь речные суда, следующие по маршрутам Казань — Болгар и Казань — Тетюши, будут делать дополнительные остановки в Камском Устье. «Дополнительно будут регулярные остановки в Камском Устье, о чем нас не раз просили пассажиры, и только в 2026-м у нас появилась такая возможность», — отметил в начале мая Лизалин в разговоре с «Реальном временем».



Наталья Жирнова