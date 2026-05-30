В Нижегородской области создали министерство защиты объектов от БПЛА

Это решение принято в ответ на угрозы, исходящие от украинских дронов, которые атакуют объекты региона

В Нижегородской области создали новое министерство для защиты важных объектов от атак беспилотников. Губернатор Глеб Никитин подписал указ о его создании, чтобы лучше обеспечивать безопасность региона и помогать Министерству обороны РФ.

Новое ведомство будет отвечать за защиту инфраструктуры, включая коммунальные и энергетические объекты. Курировать работу министерства будет заместитель председателя правительства Владимир Тужилин, который переходит в другой блок правительства вместе с другим заместителем, Владимиром Жаровым, отвечающим за вопросы специальной военной операции.

— Это и всестороннее содействие Министерству обороны РФ, и защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников, — подчеркнул Никитин.

Напомним, что 28 мая в результате атаки БПЛА в Нижнем Новгороде было повреждено здание областного суда. По данным губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пострадавших не было.

Наталья Жирнова