Посла России в Армении вызвали в Москву на фоне действий руководства республики
Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для проведения консультаций. Причиной послужили действия армянского руководства, направленные на углубление сотрудничества с Евросоюзом.
По мнению российской стороны, это сотрудничество наносит ущерб взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Ранее Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия потребовали от Армении выбора между ЕС и ЕАЭС. Лидеры четырех стран считают, что стремление Армении присоединиться к ЕС может навредить экономике Евразийского экономического союза.
