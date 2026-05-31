В Казани могут внести в реестр объектов культурного наследия водокачку рубежа XIX -XX веков

Казанский речной водозабор начал работу в конце XIX века и обеспечивал водой заречную часть города

В в реестр объектов культурного наследия могут внести водокачку рубежа XIX -XX веков, находящуюся в Казани в акватории Куйбышевского водохранилища. Соответствующий документ размешен на сайте профильного комитета Татарстана.

Водокачка получила получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. В документе говорится, что объект является значимым элементом истории Казани и Татарстана и имеет выразительный архитектурный облик, связанный с окружающей исторической застройкой.

Как выяснила экспертиза, Казанский речной водозабор начал работу в конце XIX века и обеспечивал водой заречную часть города. Сохранившийся комплекс был построен в 1916–1917 для нужд строившихся в ту пору новых цехов Порохового завода.

Наружным постройкам придан облик дворянской усадьбы в стиле классицизма. «Даже не имея документальных подтверждений, можно предположить, что автором проекта сооружений Казанского водозабора мог быть главный архитектор Порохового завода Василий Андреевич Трифонов», — говорится в документе.

Напомним, Тихвинская церковь и Успенская часовня в Казани также могут получить статус памятников. Обе постройки признаны объектами высокой историко-культурной ценности. Экспертная оценка подтвердила их значимость для истории Казани и Татарстана.



