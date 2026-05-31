В Казани могут внести в реестр объектов культурного наследия водокачку рубежа XIX -XX веков
Казанский речной водозабор начал работу в конце XIX века и обеспечивал водой заречную часть города
В в реестр объектов культурного наследия могут внести водокачку рубежа XIX -XX веков, находящуюся в Казани в акватории Куйбышевского водохранилища. Соответствующий документ размешен на сайте профильного комитета Татарстана.
Водокачка получила получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. В документе говорится, что объект является значимым элементом истории Казани и Татарстана и имеет выразительный архитектурный облик, связанный с окружающей исторической застройкой.
Как выяснила экспертиза, Казанский речной водозабор начал работу в конце XIX века и обеспечивал водой заречную часть города. Сохранившийся комплекс был построен в 1916–1917 для нужд строившихся в ту пору новых цехов Порохового завода.
Наружным постройкам придан облик дворянской усадьбы в стиле классицизма. «Даже не имея документальных подтверждений, можно предположить, что автором проекта сооружений Казанского водозабора мог быть главный архитектор Порохового завода Василий Андреевич Трифонов», — говорится в документе.
