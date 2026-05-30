Высокогорский и Альметьевский районы стали лучшими в Татарстане по уборке территорий
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел онлайн-совещание в Доме правительства РТ, на котором наградили самые активные районы республики за уборку территории.
В категории районов с центром в статусе поселка городского типа, районного центра или села первое место занял Высокогорский район, второе — Алексеевский, третье — Пестречинский. Среди районов с центром-городом лидировал Альметьевский район, второе место у Нижнекамского, третье — у Арского. В группе городских округов победу одержали Набережные Челны, второе место заняла Казань.
В уборке приняли участие 340 тысяч жителей республики. Они посадили около 200 тысяч деревьев и кустарников. В Лаишевском районе посадили почти 35 тысяч деревьев, а в Нижнекамском районе создали большую лесополосу «Зеленое кольцо» площадью 216 гектаров.
Министр экологии РТ Азат Зиганшин отметил, что жалоб за год стало вдвое меньше — всего 1429 обращений. Найдены около 3 тысяч нарушений, из них исправлено 1,5 тысячи. Чаще всего жаловались на незаконные свалки.
