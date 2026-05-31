У более четверти россиян ухудшилось материальное положение с начала года

Больше всего в ухудшении динамики благосостояния признавались жители Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов

Опросы ФОМ показали, что за последние два-три месяца материальное положение ухудшилось у 28% россиян. В Северо-Кавказском федеральном округе результат достиг 35%, в Приволжском — 30%. Меньше всего ухудшение заметили жители Дальнего Востока страны.

У 8% респондентов материальное положение с начала года улучшилось, а 62% не заметили кардинальных изменений. При этом 23% россиян надеются на улучшение своего финансового положения, а 17% ожидают ухудшения.

В целом 22% российских жителей признались, что имеют хорошее материальное положение, 54% — среднее, а 19% — плохое.

Ранее опросы показали, что почти половина работающих россиян ищут новое место из-за низкой зарплаты.

Зульфат Шафигуллин