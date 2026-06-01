В Казани официально открыли 10 зон отдыха у воды

В городе заработали пять пляжей и пять специально оборудованных мест отдыха

Сегодня, 1 июня, в Казани официально открыли 10 зон отдыха у воды. Об этом на совещании в мэрии сообщил начальник управления гражданской защиты Сергей Чанкин.

По его словам, в городе заработало пять пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское», «Большое Лебяжье». Также казанцам доступны пять специально оборудованных мест отдыха: это «Озеро Лебяжье», «Озеро Изумрудное», озеро в «Парке Победы», «Большое Голубое озеро», «Куземетьево».

На всех этих локациях открыты спасательные посты. Их стандартный режим работы — с 09:00 до 20:00. На Нижнем Заречье спасатели будут дежурить с 09:00 до 21:00, на пляже «Озеро Комсомольское» — с 08:00 до 20:00.

— Учитывая непростой ландшафт и береговые линии озер Комсомольское и Лебяжье, принято решение о выставлении там двух спасательных постов, — добавил Чанкин.

Он призвал горожан плавать только в оборудованных водоемах. В прошлом году на пляжах, где дежурили спасатели, было спасено 34 человека, в том числе семь детей. Помощь оказали 127 отдыхающим.

Напомним, в начале мая в Кировском районе Казани спасли тонувшего мужчину. По сообщению экстренных служб, инцидент случился возле дома №1в на улице Станюковича. Пострадавший был госпитализирован с диагнозом «общее переохлаждение организма».



Галия Гарифуллина