До 2029 года Татарстан приобретет более десятка новых судов для речных перевозок

Сейчас в составе флота 21 судно, среди которых 9 скоростных «Метеоров» и 3 «Восхода». В 2026 году компания планирует восстановить три судна: «Московский 14», «Московский 21» и «Восход-74»

Фото: Рената Валеева

Речная компания Татарстана «Флот РТ» готовится к масштабному обновлению своего флота. Об этом сообщил руководитель компании Роман Лизалин на международном форуме «Транспорт. Горизонты развития», сообщает портал Portnews.



До 2029 года компания планирует приобрести новые суда разных типов: специальные суда на воздушной подушке для внутренних маршрутов, современные теплоходы большой вместимости, суда для зимних перевозок между Казанью и Верхним Услоном, а также круизное судно и буксир. Напомним, что в Камско-Устьинском районе восстановят Тенишевский причал.

Сейчас в составе флота 21 судно, среди которых 9 скоростных «Метеоров» и 3 «Восхода». В 2026 году компания планирует восстановить три судна: «Московский 14», «Московский 21» и «Восход-74».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

За последние три года компания значительно укрепила свои позиции в регионе. В 2025 году она перевезла 362 тысячи пассажиров, что на 5,2% больше, чем раньше. Особенно успешным оказался рост коммерческих рейсов — их пассажиропоток увеличился вдвое, достигнув 172,5 тысяч человек. При этом доходы компании выросли на 76%.



Наталья Жирнова