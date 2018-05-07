Шагимарданов Айдар Равилевич
Общая информация
Родился 13 августа 1972 г. в Казани.
Образование:
1991 год — Казанский техникум легкой промышленности( специальность «техник-технолог»)
2003 год — Казанский государственный университет им. Ленина, юридический факультет
Высшую международную школу бизнеса (Франция)
2005 год — Казанский государственный финансово-экономический институт, мастер делового администрирования МВА
Российскую академию наук — Казанский институт культуры мира (2005 г.); Российский исламский университет.
В 1992 — 1995 гг. — начальник отдела маркетинга совместного российско-австрийского предприятия «Ильдан КУ-СО».В 1995 — 1999 гг. — помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Азата Хамаева.В 1998 — 1999 гг. — директор ООО «Плюс Инвест Консалтинг».В 1999 — 2002 гг. — заместитель генерального директора по развитию ОАО «Центральный депозитарий РТ».В 2002 — 2008 гг. — генеральный директор ООО «Хлебный альянс».С 2005 г. — председатель совета некоммерческого партнерства предпринимателей-мусульман «Группа Тархан».В 2008 — 2010 гг. — советник генерального директора ОАО «СГ-транс».В 2009 — 2014 гг. — помощник председателя комитета по экологии, природопользованию и аграрным вопросам Государственного Совета РТ.С 2010 г. — генеральный директор международной компании ELIF Construction&Investment.В 2014 — 2016 гг. — первый вице-президент, исполнительный директор ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации.
С мая 2016 г. — президент Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации.
Контакты
- Адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Туфана Миннулина, 14/56, 3, а/я 109
- Телефон: (843) 296-02-80
- Email: president@apmrf.com
- Сайт: www.apmrf.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018