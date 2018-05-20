Мухаметшин Рафик Мухаметшович
Общая информация
Ректор Российского исламского института, ректор Болгарской исламской академии
Образование:
Окончил Казанский государственный университет, исторический факультет (1977 г.)
Трудовая деятельность:
1977 — 1984 гг. — младший научный сотрудник Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова АН СССР.
1992 — 1995 гг. — старший сотрудник Института языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова.
1996 — 2006 гг. — заведующий отделом научно-методической работы Института Татарской энциклопедии АН РТ.
С 2001 г. — заведующий отделом общественной мысли и исламоведения Института истории АН РТ.
С 2006 г. — ректор Российского исламского университета (института).
С 2010 г. — директор ГБУ «Центр исламоведческих исследований».
С мая 2012 г. — председатель совета по исламскому образованию.
С августа 2017 г. — ректор Болгарской исламской академии.
Доктор политических наук (2001 г.).
Профессор (2006 г.).
Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (2005 г.). Обладатель премии «Рухи мирас» (2012 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, г. Казань, ул. Газовая, 19
- Телефон: +7(843) 277-55-36
- Email: rafikm@mail.ru
Дата последнего обновления: 20.05.2018