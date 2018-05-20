Список персон

Мухаметшин Рафик Мухаметшович

Образование и наука
Мухаметшин Рафик Мухаметшович

Общая информация

Ректор Российского исламского института, ректор Болгарской исламской академии

Образование:

Окончил Казанский государственный университет, исторический факультет (1977 г.)

Трудовая деятельность:

1977 — 1984 гг. — младший научный сотрудник Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова АН СССР.
1992 — 1995 гг. — старший сотрудник Института языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова.
1996 — 2006 гг. — заведующий отделом научно-методической работы Института Татарской энциклопедии АН РТ.
С 2001 г. — заведующий отделом общественной мысли и исламоведения Института истории АН РТ.
С 2006 г. — ректор Российского исламского университета (института).
С 2010 г. — директор ГБУ «Центр исламоведческих исследований».
С мая 2012 г. — председатель совета по исламскому образованию.
С августа 2017 г. — ректор Болгарской исламской академии.

Доктор политических наук (2001 г.).
Профессор (2006 г.).

Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (2005 г.). Обладатель премии «Рухи мирас» (2012 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, г. Казань, ул. Газовая, 19
  • Телефон: +7(843) 277-55-36
  • Email: rafikm@mail.ru

Дата последнего обновления: 20.05.2018

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