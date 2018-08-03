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Краснодарские ветеринары нашли свинину в сертифицированной в РТ «халяльной» колбасе

16:54, 03.08.2018 1

Ветеринары Краснодара обнаружили колбасу с маркировкой «Халяль», сделанную из свинины. Она была сертифицирована татарстанской компанией «Центр по аудиту и контролю «Халяль», сообщила заместитель директора лаборатории по ветеринарии Раиса Шкиря.

По ее словам, ДНК свиньи была найдена сотрудниками ФГУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» в колбасе «Говяжья особая» производства ОАО «Царицыно». Проба была доставлена 24 июля из магазина «Магнит».

Сертификат «халяль» ОАО «Царицыно» выдала татарстанская компания ООО «Центр по аудиту и контролю «Халяль». Там объяснили ситуацию недобросовестными конкурентами и неэффективными тестами, которые не отражают реальное количество свинины в продукте, передает ИА «Татар-информ».

Указанная колбаса также продается на прилавках магазинов «Магнит» в Татарстане.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Центр по аудиту и контролю «Халяль» расположено в Рыбной Слободе. Основным видом деятельности компании является сертификация продукции, услуг и организаций. Ее генеральным директором выступает Динар Ильсурович Садыков, которому принадлежит 100% доли в уставном капитале.

Ранее в Татарстане обнаружили свинину с маркировкой «халяль». Подробнее о скандале — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:59
    вкусная колбаса. в каждой колбасе есть свинина.
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