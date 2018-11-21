«Удар по имиджу ислама в России!»: татарстанский комитет «Халяль» призвал коллег к честной конкуренции

В учрежденной организации ДУМ РТ подвели итоги летних скандалов и обвинили в их искусственном разжигании российский Совет муфтиев

Фото: Олег Тихонов

Скандалы в индустрии халяль не прекращаются с июня, когда «Челны-мясо» выпустило свинину «халяль», чуть раньше в том же нарушении уличили ОАО «Царицыно». Последствием стало исключение на три года из Всемирного совета «Халяль» частного республиканского сертификационного центра под руководством предпринимателя Динара Садыкова и смена руководства в профильном комитете ДУМ РТ. Садыков винит в случившемся конкурентов, а в Духовном управлении мусульман подчеркнули, что «весь негатив» вокруг этой ситуации исходит от Центра сертификации «Халяль» при Совете муфтиев России, который сам же не получил аккредитацию во Всемирном совете «Халяль». Подробности — в материале «Реального времени».

Татарстанский «халяльный» центр исключили из Всемирного совета «Халяль»

В халяльной индустрии по-прежнему неспокойно. Недавно частная татарстанская фирма «Центр по аудиту и контролю «Халяль» на три года лишилась членства во Всемирном совете «Халяль», так как лабораторные тесты показали в сертифицированной ею продукции ОАО «Царицыно» наличие свинины. Сегодня ее руководитель Динар Садыков дает опровержения и пытается восстановить деловую репутацию.

По документам его центр сертифицировал колбасу «Говяжья особая» у «Царицыно». В августе ветеринары из Краснодара нашли в ней свинину. Через месяц предприятие оштрафовали на сто тысяч рублей. Позже в Совете муфтиев России всю вину взвалили на руководителя татарстанского сертификационного центра: «Директор ООО «Центр по аудиту и контролю «Халяль» Динар Садыков, выдавший сертификат «Халяль» ОАО «Царицыно», в данной связи не только не предпринимает никаких заметных действий, направленных на то, чтобы остановить обман мусульманских потребителей. Он, напротив, выступает в качестве защитника скандального производителя как в СМИ, так и на судебных процессах, затрагивающих интересы мясокомбината». При этом в организации отметили, что такая деятельность Садыкова может говорить о преступном сговоре. Сообщается, что бизнесмен начинал карьеру в ДУМ РТ руководителем профильного комитета, позднее открыл собственную фирму.

Летом «халяльную» свинину нашли уже у татарстанского производителя «Челны-мясо» — его продукцию сертифицировал Комитет «Халяль» ДУМ РТ. Фото: halalrt.com



Случай, впрочем, не уникальный. Летом «халяльную» свинину нашли уже у татарстанского производителя «Челны-мясо» — некоторую его продукцию сертифицировал Комитет «Халяль» ДУМ РТ. Разразился большой скандал, вследствие чего телеграм-каналы сообщали, что под муфтием Камилем Самигуллиным закачалось кресло, и напоминали, что в комитете работает его жена. С этим связывали и слухи об уходе руководителя аппарата ДУМ РТ и негласного представителя аппарата президента Альберта Гарипова. Ситуацию тогда комментировала представитель казанского Кремля Лилия Галимова: «Публикацию о положении Камиля хазрата Самигуллина видели, изучили. Два момента: Россия — светское государство согласно Конституции страны. Кроме того, религиозные объединения отдельны от государства, власть никакие кадровые решения в этом направлении не принимает. Действующий муфтий избран большинством голосов, абсолютно легитимно работает. Что касается информации относительно руководителя аппарата ДУМ РТ, непонятна интерпретация. Гарипов, который работал в аппарате президента РТ, курировал вопросы взаимодействия с религиозными объединениями, у него большой опыт в этом направлении, он был рекомендован в ДУМ РТ, и его опыт был использован потом. Он человек светский, принял решение дальше служить государству. Сейчас, насколько знаю, замруководителя исполкома одного из районов республики. Это рабочие моменты, никаких подтекстов искать не стоит».

Вскоре сменилось руководство комитета в ДУМ РТ, что неразрывно связывали со скандалом по свинине «халяль». Тогда Камиль Самигуллин заявлял, что перезагрузки комитету не потребуется.

«За комитетом — правда»

Ситуацию по обоим случаям разобрали на генассамблее Всемирного совета «Халяль». Тогда у сертификационного центра Садыкова и приостановили членство, а комитет ДУМ сумел доказать непричастность к свинине «халяль» и отделался сменой руководства. Вскоре по ситуации высказался и руководитель проекта HalalGuide Айрат Касимов. Он опубликовал данные по проверке «Челны-мяса», дескать, производство в полном порядке, правда, комитет, по его словам, тоже не виноват.

— Я сам побывал на трех предприятиях, Ирек Зиганшин (новый председатель Комитета «Халяль» ДУМ РТ, — прим. ред.) посетил гораздо больше — где-то 120—200, чтобы изучить, знать все изнутри. У «Челны-мяса» все отчеты, все проверки, все нормально. Ежедневно специалист от комитета проверял все оборудование, все помещения, независимо от того, производилась там халяльная продукция или нет. За комитетом — правда, со своей стороны они все делали правильно. Что касается смены руководства, сложно прокомментировать, не удалось поработать с комитетом при прежнем руководителе. К тому же при Марате Низамове (прежний председатель Комитета «Халяль» ДУМ РТ, — прим. ред.) внутри комитета было очень много подпроектов, возможно, что-то упускалось. Сейчас же Низамов более глубоко сможет заниматься своим направлением. В этой ситуации к комитету одно замечание, я видел только одну проблему — не была высказана позиция, что нарушение было со стороны производителя. Из-за этого все так и вышло в информационное поле, — рассуждает Касимов.

Что касается штрафа в четыре тысячи рублей, который УФАС по РТ назначило замдиректора ООО «Челны-мясо» за продажу «халяльной» свинины, то основатель платформы HalalGuide не соглашается с таким наказанием.

— В комментариях у меня уже высказывались по этому поводу, что если бы построили мечеть, то было бы понятнее. Четыре тысячи рублей — это ничто для такого скандала. Причиненный ущерб для халяль-индустрии гораздо больше. На мой взгляд, этот штраф — очень маленький, сумма должна быть больше. Но этот вопрос решали юристы, если они договорились, — рассуждает он.

Касимов привел пример из командировки в Дагестане, когда увидел на одном из магазинов логотип республиканского Комитета «Халяль»: «Но это же не вина комитета, а тех, кто незаконно использует его изображение». Примерно то же, по его словам, произошло и с ООО «Челны-мясо».

— Комитет не был ориентирован на деньги, ориентация была на репутацию Татарстана. Все отчеты есть, все проверки проходили, все нормально. Все оборудование проверялось на наличие ДНК свинины. Получается, если какой-то свинокомплекс напишет у себя — «халяль», то обвинят комитет. То, что происходит в СМИ, противоречит действительности, ведется просто такая политика. За комитетом стоит правда. Сейчас нужно заниматься образованием халяль, думаю, это будет вестись при новом руководстве комитета. Сейчас мы участвуем в разработке дорожной карты халяль — lifestyle, чтобы ситуация по производителям была максимально прозрачной, — поясняет Касимов.

По его мнению, ответственность за случившееся должно было взять на себя предприятие, «а не комитет — все шишки упали на них, а не на производителя». Что касается приостановки членства фирмы Садыкова во Всемирном совете «Халяль», то никакой проблемы собеседник издания в этом не видит: «Это явно раздутая ситуация. Такие конфликты были и до этого. Всемирный совет «Халяль» — это как клуб друзей, фактически решение о приостановке членства ничего не значит. Это просто как сообщество производителей халяльной продукции, в мире реальной силы этот совет не имеет, они ни аккредитации, ничего не дают».

«Реальное время» направило запросы в адрес ООО «Челны-мясо» и ОАО «Царицыно», однако на момент подготовки материала ни один из производителей не ответил.



Членство приостановили из-за грубой небрежности

Председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Ирек Зиганшин пояснил приостановку членства Центра по аудиту и контролю «Халяль» во Всемирном совете.

— Партнерских отношений и совместной деятельности с данной структурой комитет не ведет. Обращаем внимание, что информационный поток о результатах генассамблеи Всемирного совета «Халяль» в негативном ключе исходит от Центра сертификации «Халяль» при совете муфтиев России, который также не получил аккредитацию во Всемирном совете «Халяль» и тоже был уведомлен о лишении всех полномочий в совете заместителя председателя Центра Самата Садыкова. В комитете убеждены, что лишение полномочий двух российских сертификационных органов во Всемирном совете «Халяль», а также ставшие достоянием общественности их разногласия на площадке генассамблеи сильно ударили по имиджу ислама в России. И не только внутри нашей страны, но и в глазах международной общественности. К сожалению, мусульмане через СМИ продолжают развивать этот конфликт, делают попытки втянуть в эти игры Комитет по стандарту «Халяль». Участвовать в них комитет не будет. В этой связи мы подчеркиваем свою принципиальную позицию: комитет всегда будет приветствовать честную и здоровую конкурентную борьбу, направленную на совершенствование и развитие отечественной халяль-индустрии и благо российских мусульман, однако считаем недопустимым некорректное с точки зрения исламской и общепринятой этики поведение на бизнес-поприще, — пояснил председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Ирек Зиганшин.

Он подчеркивает, что случившийся инцидент на генассамблее не имеет никакого отношения к работе Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ. «Благодаря многолетней добросовестной деятельности мы пользуемся в России и за ее пределами авторитетом наиболее принципиального и строгого сертификационного органа, поскольку наши стандарты к забою животных отличаются жесткими требованиями и поддерживаются производителями при высокой степени контроля», — продолжает Зиганшин.

При этом на генассамблее непосредственно татарстанский комитет получил положительную оценку.

— В рамках этого заседания Комитету по стандарту Халяль» ДУМ РТ был продлен сертификат Всемирного совета «Халяль». Документ дает право голосовать на заседаниях ассамблеи и принимать участие в ее деятельности. Таким образом, сертификат этой авторитетной организации является свидетельством международного признания деятельности комитета и открывает новые возможности и рынки для российских предприятий, выпускающих продукцию под маркой «Халяль». Комитет ДУМ РТ по итогам ассамблеи оказался единственным представителем России, получившим свидетельство Всемирного совета «Халяль», — добавляет председатель комитета.

Что касается ООО «Челны-мясо», то в комитете подтверждают, что после одной из проверок было решено выдать предприятию новый сертификат, позволяющий выпускать халяльную продукцию. Соглашаются там и с высказыванием приглашенного блогера Айрата Касимова.

— Он как представитель общественности также был привлечен для проведения объективной проверки на данном предприятии. Мы солидарны с ним во мнении, что комитет не несет ответственности за продукцию, не маркированную официальным значком, этикетка со словом «халяль» не является логотипом комитета. Кроме того, продукция, содержащая свинину, не была сертифицирована комитетом. Важно также, что комитет не имеет полномочий влиять на производственные процессы не сертифицированной им продукции, — подчеркивает Ирек Зиганшин.

«Вся эта ситуация — явная смута, которая идет на основе недобросовестной коммерческой конкуренции, использования чувств верующих»

Генеральный директор Центра по аудиту и контролю «Халяль» Динар Садыков прокомментировал ситуацию «Реальному времени»:





— На своем сайте мы дали информацию в формате опровержения и разъяснения. В «Царицыно» полностью отдельный цех для производства продукции «Халяль», то есть он физически огражден, начиная от приемки сырья, которое мы также проверяем на халяльность, есть документы от поставщиков. Используются отдельные склады для хранения сырья и готовой продукции и отдельный цех для выработки самой продукции. Поэтому физически попасть туда это сырье (свинина, — прим. ред.) никак не может. Продукция, содержащая свинину в составе, выпускается совсем в другой части комплекса, в отдаленном цеху. Использование свинины, как это пытаются преподнести, невыгодно даже экономически. Свинина как сырье существенно дороже, чем мясо птицы, которая на сегодняшний день является основным ингредиентом колбасных изделий. И более важный момент — какому производителю, тем более федерального масштаба, нужен скандал — подставлять себя, добавляя свинину как сырье, как это заявляют сторонники разжигания смуты? Опять же логика не работает.

Динар Садыков видит в случившемся происки конкурентов, которые хотят вытеснить его центр с рынка:



Руководитель центра на 100% уверен, что это недобросовестная конкуренция, чтобы подставить конкурентов: «Как там может быть свинина? В «Царицыно» — отдельный цех, у нас там постоянный контролер, услуги которого оплачивается нами. Там внедрена технология наивысшего уровня для производства продукции «Халяль», которая есть на рынке вообще, если сравнить с основным рынком. Посмотрите, у многих производителей это совмещено — стоит линия для «Халяль» и рядом линия для харамной продукции, то есть запретной, и это в одном цеху производится. Есть производители, которые вообще на одной линии все производят: утром халяльную продукцию, потом выпускают харамную продукцию, затем тщательно моют оборудование, и на следующий день все то же самое, но про таких никто не рассказывает. А мы говорим про «Царицыно», у которого отдельный цех, таких единицы в России».

Высказался Динар Садыков и по поводу приостановки членства во Всемирном совете «Халяль»: «Причина такого бурного акцентирования в СМИ именно на этом моменте исходит из того, что нет понимания, что это такое, что дает, какие плюсы и минусы. Это собрание сертифицирующих организаций, у которых могут отличаться подходы в сертификации. Кто-то механический убой разрешает, кто-то на ручном убое акцентирует внимание. Но все сидят, обсуждают вопросы, связанные с халяль-индустрией, это некое собрание для обсуждения, это не аккредитация, не надзорный орган. Присутствие в нем как члена не дает никаких преимуществ перед кем-либо, ведь у нас в России более 30 организаций занимающихся сертификацией «Халяль», и только три были представлены в этом совете. С 2012 года мы были первые, кто там находился, и мы подтянули наших товарищей, чтобы они там были. Но остальные и не были там никогда и не выходили оттуда, но это никак не влияет на их халяль-сертификацию. И потом, нет такого термина — исключили, это приостановка членства, потому что там людям тоже надоела вот эта вся суматоха, шумиха, которая искусственно создается, люди приняли такое решение: мол, пока ясно не будет, мы хотим отдалиться».

Высказался Динар Садыков и по поводу приостановки членства во Всемирном совете «Халяль»: «Присутствие в нем как члена не дает никаких преимуществ перед кем-либо, ведь у нас в России более 30 организаций занимающихся сертификацией «Халяль», и только три были представлены в этом совете». Фото Максима Платонова



