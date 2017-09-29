Ассоциация предпринимателей мусульман РФ
Общая информация
Ассоциация предпринимателей мусульман РФ объединяет мусульманских бизнесменов России. Всего в России действует 11 представительств Ассоциации. Представительство Ассоциации предпринимателей мусульман было открыто в Казани в 2015 году.
Цели Ассоциации:
- содействия удовлетворению потребностей предпринимателей в общении;
- самореализации и духовном развитии;
- объединения предпринимателей и юридических лиц для создания социально ответственного бизнеса, основанного на духовных ценностях Ислама;
- содействия созданию положительного образа предпринимателя-мусульманина, а также представления интересов членов Ассоциации как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Руководитель - Шагимарданов Айдар Равилевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Туфана Миннулина, 14/56, 3, а/я 109
- Телефон: (843) 296-02-80
- Email: president@apmrf.com
- Сайт: www.apmrf.ru
Дата последнего обновления: 29.09.2017