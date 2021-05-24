«Дурь же не в мотоцикле, а в голове» — байкеры Казани о шумных ночных гонках мотобратьев

Начало мотосезона в городе уже ознаменовалось чередой ДТП с мотоциклистами

Фото: Олег Тихонов

В Казани открылся мотосезон, и жителям стоящих вдоль крупных городских магистралей домов по ночам вновь стало не до сна. От рева мотоциклов не спасают даже тройные стеклопакеты, а жалобы в полицию большого эффекта не дают. Сами нарушители спокойствия объясняют, что намеренно делают свои байки шумными — чтобы их замечали автовладельцы. При этом многие профессиональные байкеры открещиваются от шумных мотобратьев, считая такое поведение «чистыми понтами и свинством». Между тем ГИБДД подсчитала первые потери — сезон начался с четырех мотоаварий. О двух взглядах на проблему байкеров, бедах самих мотоциклистов и вариантах решения — в материале «Реального времени».

«Шум — это чистые «понты» и свинство»

Даже неискушенным гражданам начало мотосезона в городе трудно не заметить. Казанцам, особенно живущим вдоль крупных магистралей, невольно приходится наблюдать за передвижением владельцев этого транспорта. Каждая майская ночь для них превращается в кошмар без сна: мотоциклисты с ревом гоняют по улицам. Стражи порядка завалены жалобами, но в одночасье проблему не решить.



— Что касается шума, нам байкеры часто говорят, что громкий звук нужен для того, чтобы их приближение слышали автомобилисты, а в салоне авто часто играет музыка. Но это детский лепет: шум не должен превышать допустимый нормативами. Поэтому во время рейдов мы измеряем уровень шума и аннулируем регистрацию транспортных средств при превышении нормативов. На сегодня к ответственности привлечено 59 владельцев таких транспортных средств, — пояснил командир полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин.

Впрочем, в самом мотодвижении на этот счет два разных мнения. Не все байкеры одобряют такое поведение и даже открещиваются от шумящих по ночам мотобратьев. Не одобряют и других выходок мотоциклистов на дорогах, из-за чего все байкерское сообщество подвергается резкой критике.

— Что касается нас, то мы относимся к категории байкеров, которые проблем с шумом, да и с другими нарушениями на дорогах не создают, — говорит казанский байкер Виктор Доцент Лопухов. — Мы взрослые люди, и неважно, на чем мы ездим: у кого «Харлей», у кого «японец», а у кого бюджетный «китаец». Дурь же не в мотоцикле, а в голове. Люди покупают мотоцикл, чтобы увеличить мобильность при передвижении по городу, но делать это нужно не в ущерб безопасности — своей и других. Если стоит пробка, а мотоцикл может проехать в междурядье, я — сторонник того, чтобы проехать. Но не двигаться в потоке в междурядье на скорости! Не выполнять такие трюки на скоростях и с очевидными элементами опасного вождения. Хочешь так упражняться — езжай на трек: всему свое место и время. А если у тебя мотоцикл не для трека, то хотя бы на объездную дорогу езжай, где просторно.

Доцент — противник и «колхозной» переделки мотоциклов. Ревущий «прямоток» вместо штатной и тихой выхлопной трубы, говорит он, только в руках очень грамотных автомастеров увеличивает мощность мотоцикла, а обычно лишь делает много шума:

— Это, простите за моветон, чистые «понты» и свинство. И я прекрасно понимаю человека, который негодует, и разделяю его негодование, если в два часа ночи у него просыпается ребенок от рева мотоциклов.



Сезон открыт: четыре ДТП с четырьмя ранеными



Тем не менее даже автоиспекторы заметили, что ситуация с культурой вождения среди казанских байкеров с каждым годом улучшается. Речь, правда, не о самих ночных мотогонках, а о снижении аварийности.



— В прошлом году на 20 мая было зарегистрировано уже 12 ДТП с мотоциклистами — с одним погибшим и 12 ранеными. А в этом — всего 4 ДТП с четырьмя ранеными, — привел «Реальному времени» обнадеживающую статистику комполка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин. — Такого хаоса и бардака на дорогах, как несколько лет назад, больше нет, с нарушителями-мотоциклистами работают мотобаты (подразделения ДПС, передвигающиеся на мотоциклах — прим. авт.), и результаты этой работы налицо.

Савин констатировал: на сегодня практически все мотоциклы в Казани зарегистрированы, практически все мотоциклисты ездят в мотошлемах. Это, подчеркнул он, результаты в том числе рейдов, проведенных ГИБДД Казани совместно с ОСБ управления МВД России по РТ в апреле, в самом начале сезона. Первый рейд прошел 15 апреля, тогда было зафиксировано два нарушения мотоциклистами по ст. 8.23 КоАП РФ («Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума»), а всего на байкеров составили 40 протоколов.

— Мы также проводили с отделом пропаганды и байкерами встречу, где проинструктировали, где получить помощь, как действовать при ДТП и так далее, — отметил он.

«К ГИБДД вопросов нет»

Виктор Лопухов отметил, что сейчас, в отличие от 2016 года, у него нет претензий и вопросов к ГИБДД: сотрудники работают с нарушителями корректно, не «причесывая» всех байкеров под одну гребенку.

Открытие сезона, по словам Доцента, казанские байкеры провели 8 мая на «Казань Арене» — без эксцессов организованно проехали по городу.

Лопухов также сказал, что в этом году «уже было несколько ДТП с байкерами, и это связано с тем, что за зиму все — и мотоциклисты, и автовладельцы отвыкли от байков на дороге»:

— Многие мотоциклисты — еще и автомобилисты, и они чаще смотрят в зеркала. Бывает, что автомобиль перестраивается, и водитель при этом не включает поворотник. И маневр становится для других участников движения полной неожиданностью. Если автомобилисту это грозит мелким ДТП и повреждением машины, то мотоциклист открыт, и счастье, если он при столкновении отделается только мелкими травмами.

Лопухов также сказал, что в этом году «уже было несколько ДТП с байкерами, и это связано с тем, что за зиму все — и мотоциклисты, и автовладельцы отвыкли от байков на дороге». Фото: Олег Тихонов

«Помогите им немного — и они все остальное организуют сами»

— Есть такое направление — джимхана — фигурное вождение мотоцикла, — заговорил Виктор Доцент Лопухов о наболевшем — о возможностях, а точнее о невозможности большинства байкеров безопасно совершенствовать свое мастерство. — У тех, кто этим занимается, я думаю, нет никакого желания исполнять это в потоке, потому что у них есть, где продемонстрировать свои умения и похвалиться друг перед другом. И такую возможность должен иметь каждый, кто увлекается мотоциклами. Я считаю, нужна поддержка со стороны государства, чиновников, властей. Ведь байкеров даже не надо организовывать — они сами прекрасно организуются. А вот если им место и скорую помощь, пожарных бесплатно город предоставит, они ведь счастливы будут! И все остальное организуют сами, и это будет зрелищно, интересно, полезно.

— А они будут рисковать, сотрудничая с официальными органами?

— Да, они боятся этого, и не без оснований. Ведь много лет на открытии и закрытии сезона ГИБДД собирала их за отсутствие категории, страховки, и это вполне законно. Сейчас грех жаловаться. В последние годы все пришло в стабильное состояние, по надуманным поводам ни к кому не придираются. А помните, в 2016-м останавливали на улице и говорили: «У тебя люфт тормозной лапки большой!» — и отправляли на штрафстоянку… Хорошо, что эти времена прошли, это большая заслуга руководства ГИБДД.

В ГИБДД положительно отзываются о сотрудничестве с байкерами. Фото: Олег Тихонов

Не так страшен мотоцикл, как самокат?

Интересно, что и в ГИБДД положительно отзываются о сотрудничестве с байкерами. Автоинспекторы добавляют: если пять лет назад они не знали, как справиться с «ночными волками», то теперь куда большей проблемой стали вездесущие самокаты и их неопытные арендаторы:

— Электросамокат развивает значительную скорость — 10-20 километров в час. Их нельзя не относить к источникам повышенной опасности. Если с такой скоростью наехать на пешехода, последствия будут серьезными. А в отличие от мотоцикла самокат, моноколесо, электроскейты, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности движутся бесшумно, и встреча с ним всегда происходит неожиданно. При этом проблемы возникают не столько с частными самокатами, сколько с каршеринговыми — с теми, что предоставляют в прокат. Мы думаем, как решить эту проблему, — посетовал Савин.