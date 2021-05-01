Идеология и коммунизм: какие праздники были в СССР и как их отмечали

Спецпроект «Жить в сорок первом»: часть 1-я

В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. «Реальное время» запускает исторический спецпроект «Жить в сорок первом». В его рамках будут опубликованы выдержки из советского календаря за 1941 год — полностью, дословно воссозданная копия настольного календаря, переизданная Группой ТАИФ. Это будут статьи о знаковых личностях того времени, достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, об экономике страны в целом, развитии систем образования и здравоохранения, традициях семьи того времени и многом другом. Тогда советские люди не знали, что для страны и ее жителей наступают тяжелые военные годы, которые кардинально изменили жизнь каждого гражданина СССР, отразились на всем, что казалось важным прежде. В календаре, составленном до начала войны, еще не заметны такие изменения. «Жить в сорок первом» — ретроспектива того, как и чем жили люди 80 лет назад, возможность посмотреть на мир их глазами. В первом выпуске спецпроекта — великие годовщины, всенародные революционные праздники СССР и их оценка современниками.



22 января: день памяти В.И. Ленина

Прошло 17 лет с того дня, как остановилось сердце Владимира Ильича Ленина, величайшего гения, чье имя и дела будут жить в веках. Титан революционной мысли и действия, Ленин воплотил в себе могучую силу и благородную страсть, глубокую мудрость и гениальную прозорливость, неукротимую смелость и отвагу рабочего класса, призванного вывести человечество из мира эксплуатации и рабства в мир свободного творческого труда, радостной и счастливой жизни. В стране, угнетенной самодержавием, Ленин высоко поднял светоч марксистского учения и сделал его неугасимым маяком для трудящихся всего земного шара.

Ленин бессмертен, как бессмертно трудящееся человечество, которому он отдал без остатка исполинскую силу своего ума и воли, всю свою прекрасную жизнь. Ленин бессмертен, как бессмертно дело коммунизма. Ленин живет во всемирно-историческом торжестве социализма в СССР, завоеванном под руководством великого продолжателя его дела — товарища Сталина. Ленин живет в чудесном преобразовании нашей родины, которая в кратчайший срок сбросила с себя обличье вековой отсталости и стала могущественной социалистической державой.

Когда умер Ленин, товарищ Сталин поклялся хранить как зеницу ока его заветы. Он, рука об руку с Лениным строивший партию большевиков, вместе с Лениным руководивший борьбой и победой рабочего класса на октябрьских баррикадах и на фронтах гражданской войны, свято выполнил эту клятву.

Дело Ленина победило в СССР, оно победит во всем мире!

22 января: годовщина «Кровавого воскресенья», 9 января 1905 года (по старому стилю)

Положение рабочих в царской России к началу XX в. было чрезвычайно тяжелым. В результате войны с Японией и огромного роста дороговизны оно еще более ухудшилось. Народ волновался. В начале января 1905 г. на Путиловском (теперь Кировском) заводе было уволено четверо рабочих. Это послужило поводом к выступлению петербургских рабочих. Царское правительство решило в самом начале подавить начавшееся движение. Агент полиции поп Гапон, еще в 1904 г. в провокационных целях создавший «собрание русских фабрично-заводских рабочих», взялся помочь царской охранке вызвать расстрел рабочих и в крови потопить рабочее движение. Он призывал рабочих пойти к царю с просьбой улучшить их положение.

Большевики, выступая на рабочих собраниях, «...доказывали рабочим, что свободу не добывают просьбами к царю, а завоевывают с оружием в руках. Большевики предостерегали, что в рабочих будут стрелять. Но остановить шествие к Зимнему дворцу они не смогли.

Значительная часть рабочих еще верила, что царь им поможет. 22 (9) января со всех районов Петербурга обманутые провокатором попом Гапоном рабочие двинулись мирной демонстрацией к царскому дворцу, чтобы предъявить царю Николаю свою петицию. Пулями встретил царь рабочих. Больше 1 тыс. убитых, более 2 тыс. раненых осталось лежать на площадях и улицах Петербурга.

Ленин писал, что 22 (9) января 1905 г. рабочий класс получил великий урок гражданской войны, революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни.

23 февраля: День Красной армии и Военно-морского флота СССР

Двадцать восьмого января 1918 г. Ленин подписал декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Красная Армия формировалась буквально под огнем противника. То было тяжелое время для нашей страны: стягивала и организовывала свои силы буржуазно-помещичья контрреволюционная белогвардейщина; посылали свои войска против молодой советской республики английские, французские, японские, американские и другие интервенты.

Рабочие и крестьяне были утомлены почти четырехлетней империалистической войной. И тем не менее по призыву партии большевиков рабочие и крестьяне, те самые, которые за несколько месяцев до того бросали царскую армию, уходили с фронта домой, — теперь, когда над рабоче-крестьянским государством нависла опасность, пошли в Красную Армию, чтобы грудью отстоять родную, отвоеванную в революционных боях советскую власть от помещиков и фабрикантов.

23 февраля 1918 г. вооруженные полки питерского пролетариата дали сокрушительный отпор интервентам, наступавшим на Петроград, колыбель пролетарской революции. Этот день стал праздноваться нашим народом как день рождения Красной Армии.

В годы гражданской войны Красная Армия противостояла многочисленным полчищам белогвардейцев и интервентов. Англия, Франция, Америка, Япония и маленькие капиталистические шавки со всех сторон окружили советскую страну.

Международный империализм не только бросал свои вооруженные силы против советской страны, но и усиленно поддерживал российскую белогвардейщину — инструкторами, деньгами, пушками, танками, различным военным снаряжением и обмундированием.



Красная Армия имела перед собой многочисленного врага, к тому же несравненно лучше вооруженного, экипированного, обученного. Над республикой в годы гражданской войны не раз нависала смертельная опасность. И все же советский народ и его Красная Армия под гениальным водительством Ленина и Сталина находили в себе новые силы и побеждали. Враги были разгромлены, уничтожены и выброшены вон за пределы нашей великой социалистической родины.

8 марта: Международный коммунистический женский день

На II Международной конференции социалисток в 1910 г. в Копенгагене (Дания), по предложению Клары Цеткин, было решено ежегодно 8 марта проводить Международный женский день в целях революционной мобилизации широких женских масс против буржуазного господства.

Международный женский день впервые был проведен в 1911 г. в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии, в 1913 г. — во Франции. В царской России Международный женский день был впервые отмечен в 1913 г. в Петербурге. В зале Калашниковской биржи состоялся митинг, на котором участвовало более 3 тыс. работниц. В 1914 г. этот день был проведен в Самаре, Саратове, Иваново-Вознесенске и Киеве. В Петербурге он ознаменовался выходом первого номера журнала «Работница».

В Международный день работницы 23 февраля (8 марта) 1917 г. в Петрограде по призыву Петроградского комитета большевиков вышли на улицу демонстрировать против голода, войны, царизма. Демонстрацию работниц поддержали рабочие общим забастовочным выступлением по Петрограду. Социал-демократические партии II Интернационала стремились превратить этот день в мирный праздник женщин, выхолостить революционное содержание этого дня, свести революционное движение работниц и трудящихся женщин исключительно к борьбе за избирательные права.

Только у коммунистов всех стран, объединяемых Коммунистическим Интернационалом, праздник 8 марта проводится как боевой смотр революционных сил трудящихся женских масс и мобилизация их вместе со всем революционным пролетариатом на борьбу за свержение капитализма и за установление диктатуры пролетариата.

В СССР 8 марта проходит как радостный праздник побед социализма. В этот день женщины страны социализма будут демонстрировать свою готовность отдать все свои силы на дальнейшее укрепление мощи и обороноспособности нашей страны. Полное равноправие советской женщины, активное участие ее во всех областях государственной, культурной и общественной жизни являются величайшими завоеваниями Великой Октябрьской Социалистической революции и прочно обеспечены Сталинской Конституцией. Во всех капиталистических странах, вместе взятых, насчитывается 10 тыс. женщин инженеров. А в Советском Союзе их больше 100 тыс. Среди 600-тысячной армии студентов высших учебных заведений в СССР 43% составляют женщины.

На предприятиях и в учреждениях нашей счастливой родины занято 10,7 млн

женщин — больше трети всех рабочих и служащих СССР. Величайшие заботы советской власти и партии во главе с товарищем Сталиным о трудящейся женщине сделали материнство великим счастьем для женщины Советского Союза. За три года (на 1940 г.) многодетным матерям выдано более 3 млрд руб. государственных пособий. Из месяца в месяц растет число родильных домов, детских яслей, площадок, садов, школ. Огромные суммы отпускаются на пособия по беременности.



День 8 марта для женщин Советского Союза является днем международной солидарности с трудящимися женщинами всего мира, днем мощных демонстраций сплоченности вокруг Советов, вокруг большевистской партии и великого вождя народов товарища Сталина.

18 марта: День Парижской Коммуны. День МОПР

Семьдесят лет тому назад в Париже, впервые в истории человечества, рабочий класс завоевал власть и установил Коммуну. 18 марта 1871 г. рабочие Парижа сделали «...попытку разбить, разрушить до основания буржуазный государственный аппарат, чиновничий, судейский, военный, полицейский, заменив его самоуправляющейся массовой организацией рабочих...» (Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 9).

Капиталисты и помещики, их министры и генералы в панике бежали из Парижа и обосновались неподалеку от него, в Версале. Хозяевами Парижа стали пролетарии, городские бедняки, революционеры, вышедшие из народных низов. Тысячи пролетариев и пролетарок заняли административные посты, командные должности в батальонах национальной гвардии.

Несмотря на кратковременность своего существования, Коммуна успела провести ряд важнейших мероприятий. Она вооружила народ; передала все фабрики, заводы, мастерские, покинутые предпринимателями, рабочим; отменила установленную капиталистами унизительную для рабочих систему штрафов; запретила ночной труд для многих категорий рабочих. Бурю ненависти вызвала Парижская Коммуна в лагере господствующих классов. На борьбу с Коммуной выступили Тьер — верный пес французской буржуазии — и Бисмарк — представитель буржуазно-помещичьей Германии.

Мировая реакция объединилась, для того чтобы задушить Коммуну. С невиданным героизмом рабочие и трудящиеся Парижа, мужчины, женщины и дети, боролись на баррикадах, защищая Коммуну. Силами буржуазной контрреволюции, во много раз превосходившими силы парижских пролетариев, Коммуна, просуществовав 72 дня, была разбита. Свою победу контрреволюция отпраздновала разгулом белого террора. Около 30 тыс. коммунаров было убито, около 50 тыс. было арестовано, многие из них впоследствии были казнены, тысячи сосланы на каторгу и т. д. Париж потерял около 100 тыс. рабочего населения.

Парижская Коммуна пала. Основные причины ее поражения кроются в отсутствии в то время единой, крепко сплоченной пролетарской партии, в отсутствии связи восставших парижских рабочих со всей остальной Францией, особенно с французским крестьянством, и в слабой организации вооруженной защиты Коммуны. Есть еще одна чрезвычайно важная причина, которая ослабила силы коммунаров и способствовала победе контрреволюции: вместо беспощадной расправы с врагами Парижская Коммуна проявила по отношению к ним недопустимое великодушие, отказалась от насильственного захвата имущества и ценностей крупных собственников, не захватила банков.



1 мая: боевой смотр революционных сил международного пролетариата

Пятьдесят один год прошел с первой маевки, когда Энгельс, взволнованный мощью революционной пролетарской демонстрации, воскликнул:

«...Зрелище сегодняшнего дня покажет капиталистам и землевладельцам всех стран, что пролетарии всех стран сегодня действительно соединились. О, если бы Маркс был теперь рядом со мной, чтобы видеть это собственными глазами!»

В России пролетарские маевки начались с 1890 г., с небольших строго законспирированных рабочих сходок. В конце 90-х годов прошлого столетия, когда Ленин находился в далекой сибирской ссылке, он в день 1 Мая — праздника международной пролетарской солидарности — собрался вместе с Н. К. Крупской и двумя сосланными в Шушенское рабочими на импровизированную «демонстрацию». Один из рабочих вытащил красный платок. Пели революционные песни. «А вечером, — вспоминала впоследствии Надежда Константиновна, — мы с Ильичем как-то никак не могли заснуть, мечтали о мощных рабочих демонстрациях, в которых мы когда-нибудь примем участие». Мечты Ленина сбылись.

Рабочий класс России, руководимый партией большевиков, партией Ленина — Сталина, первый во всем мире сверг капиталистический строй. В день 1 Мая десятки миллионов свободных и счастливых тружеников социалистического государства выходят на улицы и площади советских городов и сел, чтобы продемонстрировать силу и мощь социалистического государства, силу и мощь освобожденного народа, строящего коммунизм.

В 1941 г. особенно радостно будет праздноваться у нас день 1 Мая. Всего год назад СССР состоял из одиннадцати союзных республик. Ныне под всепобеждающим знаменем Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина демонстрируют свою мощь, свою готовность бороться за полную победу коммунизма народы шестнадцати союзных советских социалистических республик.

В этой обстановке приобретают особое значение первомайские лозунги международного пролетариата: «Против империалистической войны!», «Против капиталистической эксплуатации!». Изменники из лагеря II Интернационала, цепные псы капитализма, подло предали интересы рабочего класса, помогли буржуазии ввергнуть народы в пучину войны. Все большие массы трудящихся капиталистических стран прозревают и с отвращением отворачиваются от продажной социал-демократии. Все теснее сплачиваются ряды международного пролетариата, угнетенных всех стран вокруг Коммунистического Интернационала Ленина — Сталина. Все более крепнут силы мировой пролетарской революции.

Вторая империалистическая война захватила в свою орбиту уже больше половины населения земного шара. Мудрая сталинская политика советского правительства поставила Советский Союз вне орбиты второй империалистической войны. Но военная опасность не исключена и для нашей страны. Советский народ должен быть начеку, должен всемерно крепить обороноспособность нашей страны, чтобы в любой момент в случае нападения на нас разбить врага.

В день традиционного первомайского праздника мы подводим итоги пройденного пути и зовем трудящихся вперед, к новым победам социалистического строительства. Велики достижения советского народа. Социалистическая промышленность по технике производства заняла первое место в мире. Из года в год повышается производительность труда, множатся ряды стахановцев, показывающих выдающиеся образцы работы. Растет и крепнет колхозное хозяйство; все большее и большее число колхозов снимает высокие сталинские урожаи.

В день 1 Мая великий советский 193-миллионный народ, сплоченный под великим, непобедимым знаменем Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, демонстрирует под бессмертным революционным лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Коммуна показала, что рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной, что он должен разбить ее, сломать и построить собственное государство — государство пролетарской диктатуры.

5 мая: день большевистской печати

Пятого мая 1912 г. начала выходить созданная Лениным и Сталиным большевистская газета «Правда». Выход ежедневной революционной газеты «Правда» — яркое событие в жизни большевистской партии и всего рабочего класса России. «Правда» стояла в центре борьбы за партийность, за воссоздание массовой рабочей революционной партии.

Через свою газету «Правда» большевистская партия, загнанная в подполье царским самодержавием, укрепляла свои организации, завоевывала влияние в массах, подготовляла их к революционным боям. Царское правительство всячески преследовало газету «Правда». Штрафы на газету сыпались беспрерывно и по любому поводу.

Еще более усилилось гонение на рабочую печать в предвоенной обстановке начала 1914 г. В противовес этому большевики решили во вторую годовщину «Правды», 5 мая 1914 г., организовать день рабочей печати. День рабочей печати имел огромный успех и явился, по выражению В. И. Ленина, «днем подсчета марксистских сил». С тех пор день 5 мая стал традиционным днем большевистской печати.

Ильнара Ханипова кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ С установлением советской власти дореволюционная праздничная культура, основанная на официальных государственных и церковных, а также народных (храмовых) праздниках, претерпела значительную трансформацию. Видоизменение праздничного календаря в столице и в регионах имело свои особенности — на местах дольше сохранялась специфика, связанная с культурными и религиозными традициями. Отмена религиозных праздников, принимаемых населением как общенародные, проводилась постепенно, полностью из официального праздничного календаря они исчезли лишь в начале 1930-х гг. Повсеместно в стране праздновались дни Октябрьской революции, День Интернационала (1 мая), День свержения самодержавия (12 марта), День Парижской Коммуны (18 марта). Международный женский день 8 марта тоже был праздничным, хотя и не выходным. После внесения очередных поправок в Кодекс законов о труде в начале 1930-х гг. праздничными днями стали Международный юношеский день (МЮД, 4 сентября), День Конституции СССР, День коллективизации сельского хозяйства (14 октября) и День индустриализации (15 декабря). В ТАССР также отмечался День Татарской республики. Особое внимание в формировании «нового» советского человека уделялось подрастающему поколению, активно вовлекаемому в конструирование «новой» обрядности. С первых лет советской власти ни один государственный праздник, будь то очередная годовщина Октября или празднование 1 Мая, не обходились без участия детей. Основным предназначением вводимых праздничных дней являлось, на наш взгляд, унифицирующее единство, формирование принадлежности новой праздничной культуре как части государства.

Айрат Файзрахманов историк, кандидат исторических наук Культурно-досуговая практика Советского Союза складывалась не сразу. Например, то, как был организован культурный досуг в 20—30-х годах, сильно отличается от более позднего периода. Тот же культ Нового года сформировался ближе ко второй половине 30-х годов. В то же время праздники, которые появились в 20-е годы — 8 марта, 1 Мая, продолжали играть большую роль. При этом еще в довоенное время старшее поколение продолжало чтить религиозные праздники, но после войны ситуация сложилась по-другому: пожилых людей стало меньше, много погибло и тех, кто был носителем культурного дореволюционного наследия. Еще в 30-е годы появляется много открытых пространств вроде благоустроенных парков и скверов, где собирается разное общество. И вместе с этим возникает традиция проводить праздники на открытом воздухе. Часто они связаны со спортом и физкультурой, которые становятся их частью. В 30-е годы сложились четкие каноны празднования с плакатами, демонстрацией и прочей атрибутикой. Даже в войну сохранились праздники вроде 1 Мая и 7 ноября с четким церемониалом. В блокадном Ленинграде и на фронте отмечали эти дни, так же как и Новый год.