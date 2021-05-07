Поисковый отряд «Нефтехимик» завершил экспедицию в Смоленской области

Фото: ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Поисковый отряд «Нефтехимик» завершил свою первую в этом году экспедицию в рамках международной «Вахты Памяти», в которую он отправился 22 апреля. Экспедиция проходила на территории Вяземского района Смоленской области. Именно здесь в течение двух последних недель нефтехимики вели работу по обнаружению останков бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. В составе «Нижнекамскнефтехима» отряд активно работает уже 17 лет, возвращая из небытия имена павших солдат. География предыдущих экспедиций отряда довольно широка — Ленинградская, Смоленская, Ростовская область, Республика Карелия.

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В этот раз лагерь нижнекамских поисковиков расположился в месте, ставшем ареной кровопролитных сражений в 1941 году. Поиски, как рассказала командир отряда Ольга Ланцова, велись в непростых погодных условиях — работать приходилось под снегом, дождем и порывами шквального ветра. Раскопки осложняла и болотистая местность.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Тем не менее нефтехимикам вместе с коллегами из поискового отряда «Долг» удалось поднять останки четверых бойцов Советской Армии. Всего же в нынешней поисковой экспедиции в Вяземском районе Смоленской области приняли участие 470 поисковиков из 19 регионов России. За время поисков они обнаружили останки 132 солдат и 45 медальонов. Один из них принадлежал уроженцу Татарстана.

5 мая бойцы поискового отряда «Нефтехимик» приняли участие в церемонии торжественного захоронения останков погибших воинов и благополучно вернулись домой.

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