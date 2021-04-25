Путин о Шерхане и Табаки, Мишустин о высшем образовании, глава Следкома по Татарстану — об отжиманиях
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О настоящем мужчине
Глава Следкома по Татарстану Валерий Липский рассказал в интервью «Реальному времени», что расследование дела по Петрову встречает ощутимое сопротивление. На судебном заседании по мере пресечения защита говорила, что у обвиняемого плохо со здоровьем и это не позволяет находиться ему под стражей. В итоге суд назначил Петрову домашний арест. Но Валерий Липский рассказал, что Петров, в общем-то, сам приводит себя не в лучшее состояние, чтобы не оказаться за решеткой. Напомним, в отношении Петрова расследуется дело о получении взятки в сумме 1,4 млн рублей.
О вакцинации
На недавнем заседании Госсовета Татарстана президент республики Рустам Минниханов заявил о том, что окончательное снятие ограничительных мер пока не планируется. Среди причин — унылая статистика (причем и по тем, кто заболевает, и по тем, у кого есть антитела), но главное — не такая бодрая вакцинация, как хотелось бы. Сейчас в Татарстане делают 5,5—5,7 тысячи прививок в день. А надо почти вдвое больше, считают в руководстве республики.
О Тукае
На этой неделе в Академии наук Татарстана проходит конференция «Габдулла Тукай в культурном пространстве XX—XXI вв.», посвященная 135-летию со дня рождения классика татарской литературы. На открытии конференции выступил первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. Он сказал, что в своих стихах Тукай предугадал многие реалии нашей современности, стал опорой для многих поколений татар.
О самокатах
Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров раскритиковал хаотичное расставление самокатов по городу. Он заподозрил, что бесконтрольно организованные точки их проката могут стать причиной аварий. Более того, как сообщает мэрия Казани, «коварство» самокатов уже приносит свои опасные плоды: в городе растет число ДТП с ними.
О том, как провести длинные выходные
Россиянам предстоят очень длинные майские праздники: президент России Владимир Путин внезапно объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Это неожиданное решение пролоббировал Роспотребнадзор. Главной опасностью в распространении коронавируса глава РПН Анна Попова видит вовсе не стихийные турпоездки всех и везде и даже не массовые гулянья бездельничающей толпы в течение 10 долгих дней. Страшнее всего — «челночное передвижение» россиян с дачи домой и обратно! Ведь общественный транспорт — главный рассадник коронавируса. Не то что поезд, самолет или, например, ресторан. Так что в розовых мечтах главы РПН россияне дружно уедут на дачу 1 мая — и дисциплинированно просидят там до 10-го, не показывая даже носа в электрички и автобусы все 10 дней. Замглавы татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина дала по этому поводу советы, как провести грядущие праздники. Надо сказать, что казанская коллега Поповой к новостям отнеслась не так оптимистично.
О Редьярде Киплинге
В ходе ежегодного послания президента России Федеральному собранию Владимир Путин сравнил недругов России с главными антагонистами книг про Маугли — тигром Шерханом и его приспешником шакалом Табаки. Впрочем, внешней политике была посвящена меньшая часть послания — по большей части она была связана с анонсированием новых социальных мер поддержки.
О высшем образовании
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения Грозненского государственного нефтяного технического университета сообщил свежую мысль: высшее образование — не обязательное условие для удачной карьеры. В университете занервничали. Мишустин добавил «саспенса» и продолжил: если человек профессионал в деле, то неважно, есть ли у него высшее образование в этой области. В частности, это относится к ИТ-специалистам и технологам.
О холодной войне
Отношения Москвы и Вашингтона вернулись в эпоху холодной войны, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «РИА Новости». Но серьезное впечатление от суровой статьи было изрядно подпорчено ошибкой, вкравшейся в текст.
Медведев (или его райтер) в попытке блеснуть знанием трудов великих мыслителей прошлого процитировал слова, которые приписывают автору трактата «Искусство войны» Сунь-цзы: «Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом». Вероятно, чтобы усилить эффект, эта фраза появилась и в «Твиттере» Дмитрия Анатольевича.
Вышел конфуз: оказалось, что Сунь-цзы такого не говорил. Зато в предисловии к своему переводу его трактата эту мысль высказал Николай Конрад. По всей вероятности, Медведева (или его райтера) ввел в заблуждение томик издательства «Эксмо», где эту цитату как раз и приписали китайскому философу.
О Пушкине
Такое неожиданное мнение выразил на этой неделе известный журналист и телеведущий Владимир Познер. Оказывается, Пушкин — это не наше всё, а общее. Еще Познер уверен (вслед за многими литературоведами), что до Пушкина не было живого литературного русского языка.
Об ипотеке
Миллиардер Игорь Рыбаков призвал отказаться от ипотеки. Свое заявление он опубликовал на youtube-канале. Рыбаков уже не в первый раз выступает с критикой ипотечного кредитования — в феврале этого года он советовал вместо ипотеки увеличивать доходы и копить деньги, чтобы выплачивать всю сумму за квартиру сразу.
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