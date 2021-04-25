Путин о Шерхане и Табаки, Мишустин о высшем образовании, глава Следкома по Татарстану — об отжиманиях

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О настоящем мужчине

К примеру, [бывший глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис] Петров после задержания не менее восьми раз вызывал врачей скорой помощи. Жаловался на давление. Выплевывал таблетку от давления в мусорное ведро, а чтобы у него повысилось давление — отжимался в камере от пола. Это все фиксировалось. В общем, вел себя достойно, как настоящий мужчина...

Глава Следкома по Татарстану Валерий Липский рассказал в интервью «Реальному времени», что расследование дела по Петрову встречает ощутимое сопротивление. На судебном заседании по мере пресечения защита говорила, что у обвиняемого плохо со здоровьем и это не позволяет находиться ему под стражей. В итоге суд назначил Петрову домашний арест. Но Валерий Липский рассказал, что Петров, в общем-то, сам приводит себя не в лучшее состояние, чтобы не оказаться за решеткой. Напомним, в отношении Петрова расследуется дело о получении взятки в сумме 1,4 млн рублей.



О вакцинации

Каждую неделю умирают несколько человек! Ковид никуда не ушел! Многие европейские страны вообще закрывают границы сегодня. Если будем расслабляться — а есть такие желания у некоторых — мы не сможем удержать ситуацию под контролем. Будет ли «третья волна» — зависит от нас. Вакцин достаточно, а вакцинация идет не в том объеме, что мы хотим. Надо на 10 тысяч в день вакцинированных выходить!

На недавнем заседании Госсовета Татарстана президент республики Рустам Минниханов заявил о том, что окончательное снятие ограничительных мер пока не планируется. Среди причин — унылая статистика (причем и по тем, кто заболевает, и по тем, у кого есть антитела), но главное — не такая бодрая вакцинация, как хотелось бы. Сейчас в Татарстане делают 5,5—5,7 тысячи прививок в день. А надо почти вдвое больше, считают в руководстве республики.



О Тукае

Стоит лишь вспомнить политические бури начала 90-х годов ХХ века. Я считаю, Тукай сыграл большую роль в том, что мы сумели выбраться из них не только невредимыми, но и не отклонившись ни вправо, ни влево, закалившись, став сильнее. Мы благодарны нашим мудрым писателям и поэтам, ученым того времени, которые сумели смело довести свои мысли не только на площадях, но и с официальных трибун.

На этой неделе в Академии наук Татарстана проходит конференция «Габдулла Тукай в культурном пространстве XX—XXI вв.», посвященная 135-летию со дня рождения классика татарской литературы. На открытии конференции выступил первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. Он сказал, что в своих стихах Тукай предугадал многие реалии нашей современности, стал опорой для многих поколений татар.



О самокатах

Мы не отрицаем, что это сервис, который создает удобство и для горожан, и для туристов. Но если не соблюдаются правила, самокаты расставляются хаотично по городу, то такой подход к работе абсолютно неприемлем. Нужно сделать выводы и принять меры.

Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров раскритиковал хаотичное расставление самокатов по городу. Он заподозрил, что бесконтрольно организованные точки их проката могут стать причиной аварий. Более того, как сообщает мэрия Казани, «коварство» самокатов уже приносит свои опасные плоды: в городе растет число ДТП с ними.



О том, как провести длинные выходные

Максимально, конечно же, на этот период мы просили бы наших граждан, чтобы ограничили себя в посещении каких-либо общественных мест. Лучше использовать это время для выезда на дачные участки, в сады, в огороды — там, где можно в принципе время провести в изоляции и заняться полезным трудом, и тем самым обезопасить себя без дополнительных поездок в транспорте, посещения каких-либо общественных организаций, торговых центров... Самое главное в этих праздниках — не расслабляться и не терять бдительности.

Россиянам предстоят очень длинные майские праздники: президент России Владимир Путин внезапно объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Это неожиданное решение пролоббировал Роспотребнадзор. Главной опасностью в распространении коронавируса глава РПН Анна Попова видит вовсе не стихийные турпоездки всех и везде и даже не массовые гулянья бездельничающей толпы в течение 10 долгих дней. Страшнее всего — «челночное передвижение» россиян с дачи домой и обратно! Ведь общественный транспорт — главный рассадник коронавируса. Не то что поезд, самолет или, например, ресторан. Так что в розовых мечтах главы РПН россияне дружно уедут на дачу 1 мая — и дисциплинированно просидят там до 10-го, не показывая даже носа в электрички и автобусы все 10 дней. Замглавы татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина дала по этому поводу советы, как провести грядущие праздники. Надо сказать, что казанская коллега Поповой к новостям отнеслась не так оптимистично.



О Редьярде Киплинге

Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель.

В ходе ежегодного послания президента России Федеральному собранию Владимир Путин сравнил недругов России с главными антагонистами книг про Маугли — тигром Шерханом и его приспешником шакалом Табаки. Впрочем, внешней политике была посвящена меньшая часть послания — по большей части она была связана с анонсированием новых социальных мер поддержки.



О высшем образовании

Ребята — профессионалы, кто будет оканчивать хороший колледж, техникум, абсолютно так же уважаемы, как и те, кто иногда с высшим образованием, но гайку завернуть не смогут. [...] «Слово «высшее» предполагает превосходство, а это не так.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения Грозненского государственного нефтяного технического университета сообщил свежую мысль: высшее образование — не обязательное условие для удачной карьеры. В университете занервничали. Мишустин добавил «саспенса» и продолжил: если человек профессионал в деле, то неважно, есть ли у него высшее образование в этой области. В частности, это относится к ИТ-специалистам и технологам.



О холодной войне

За последние годы отношений Россия и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности.

Отношения Москвы и Вашингтона вернулись в эпоху холодной войны, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «РИА Новости». Но серьезное впечатление от суровой статьи было изрядно подпорчено ошибкой, вкравшейся в текст.



Медведев (или его райтер) в попытке блеснуть знанием трудов великих мыслителей прошлого процитировал слова, которые приписывают автору трактата «Искусство войны» Сунь-цзы: «Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом». Вероятно, чтобы усилить эффект, эта фраза появилась и в «Твиттере» Дмитрия Анатольевича.

Вышел конфуз: оказалось, что Сунь-цзы такого не говорил. Зато в предисловии к своему переводу его трактата эту мысль высказал Николай Конрад. По всей вероятности, Медведева (или его райтера) ввел в заблуждение томик издательства «Эксмо», где эту цитату как раз и приписали китайскому философу.



О Пушкине

Я считаю, что Пушкин не русский писатель, хотя он-то сам считал себя русским. Знаете, в каком смысле? Он светлый, он улыбается каждым своим словом. Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем. А Пушкин радуется жизни, в нем есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя. Чистая прелесть, читаешь и думаешь: надо же такое написать! Это просто радостно, это лучистый свет, это поразительное ощущение, вызывающее улыбку, даже если слезы наворачиваются.

Такое неожиданное мнение выразил на этой неделе известный журналист и телеведущий Владимир Познер. Оказывается, Пушкин — это не наше всё, а общее. Еще Познер уверен (вслед за многими литературоведами), что до Пушкина не было живого литературного русского языка.



Об ипотеке

Сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений, «заманух» со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. <…> Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть, — это долг перед банком под плавающую ставку.

Миллиардер Игорь Рыбаков призвал отказаться от ипотеки. Свое заявление он опубликовал на youtube-канале. Рыбаков уже не в первый раз выступает с критикой ипотечного кредитования — в феврале этого года он советовал вместо ипотеки увеличивать доходы и копить деньги, чтобы выплачивать всю сумму за квартиру сразу.

