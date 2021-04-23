«Не нужно рваться в эти длинные каникулы куда-то за рубеж»

Фото: Максим Платонов

«Ситуация на сегодня очень зыбкая»

Роспотребнадзор по РТ выразил беспокойство по поводу объявления длинных выходных дней и предупредил, что опасность ожидает не только в общественных местах, но и на даче. Перед этим заместитель главы ведомства Любовь Авдонина, ввиду большого количества праздников у христиан, мусульман и иудеев, попросила верующих соблюдать все антикоронавирусные меры при посещении служб и обрядовых сооружений. Призвала она быть осторожными и тех, кто посещает кладбища. Меры остаются теми же — ношение масок, использование антисептиков, социальная дистанция.

— Даже если маска на лице присутствует, она, к сожалению, не закрывает органы дыхания, а находится где-то на подбородке. Поэтому в этой части просим не расслабляться, поскольку ситуация на сегодня очень зыбкая. Мы остановились на определенном количестве цифр по заболеваемости, и это та самая грань, которую нам бы не хотелось переходить в части увеличения количества заболевших. И мы опасаемся, что длительные праздники, в том числе мероприятия, которые будут проведены, не проходили бы с какими-либо нарушениями, — сказала она.

Она призвала обезопасить себя вакцинацией. Об этом же заявил и главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов:



— Это [вакцинация] реальный механизм защиты от такой страшной инфекции. Проведенная вакцинация показывает, что вакцина практически безопасна. Мы не встречали за весь период поствакцинальных осложнений, и те слухи и домыслы о том, что практически у каждого повышается температура, — это тоже неправда. Температура может повыситься, но опять-таки это всего 5—10% вакцинированных. Остальные 90% вакцину переносят практически безболезненно, — отметил специалист.

На данный момент процесс массовой вакцинации продолжается, по словам Лопушова, в республике работают 153 пункта вакцинации, в том числе 103 стационарных и 50 мобильных. Препарата также хватает — в основном это «Спутник V», но есть также несколько десятков доз «ЭпиВакКороны». На сегодняшний день прививку от коронавируса сделал 220 841 татарстанец.

Эпидемиолог рассказал, что будет прорабатываться вопрос об увеличении времени работы пунктов вакцинации для того, чтобы все успели привиться.

По словам Лопушова, в республике работают 153 пункта вакцинации, в том числе 103 стационарных и 50 мобильных. Фото: sntat.ru

Татарстанцам советуют уехать на дачу

По поводу предстоящих длинных выходных дней, объявленных сегодня президентом России Владимиром Путиным с 1 по 10 мая включительно, Авдонина рассказала, как провести праздники без последствий, то есть ненароком не заразиться коронавирусом.

— Максимально, конечно же, на этот период мы просили бы наших граждан, чтобы ограничили себя в посещении каких-либо общественных мест. Лучше использовать это время для выезда на дачные участки, в сады, в огороды — там, где можно в принципе время провести в изоляции и заняться полезным трудом, и тем самым обезопасить себя без дополнительных поездок в транспорте, посещения каких-либо общественных организаций, торговых центров... Самое главное в этих праздниках — не расслабляться и не терять бдительности. Мы не должны сейчас зачеркнуть все те достижения, все те наши показатели, которые были на сегодня достигнуты, и не вернуться к той ситуации, которая у нас была в это время в прошлом году, — отметила она.

При этом Роспотребнадзор категорически не советует ехать в другие страны.

— Не нужно рваться в эти праздники, в эти длинные каникулы куда-то за рубеж, находя какие-то обходные пути через третьи, четвертые, пятые страны, попасть в ту или иную страну — вот сейчас этого делать не надо. Потому что, вы знаете, что случаи завоза мутированных штаммов в Российскую Федерацию есть, и не выезжать в те страны, где на сегодня ситуация неблагополучная, а это практически все страны, и не зря границы на сегодня закрыты, то есть ситуация там совсем не благоприятная для выезда. Поэтому мы рекомендуем на сегодня все-таки остаться у нас, здесь, в своем субъекте, и максимально соблюдать меры профилактики, — призвала представитель ведомства.

Однако и в поездках на дачу есть свои нюансы — речь о клещах, сезон которых уже начался, о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, которую переносят грызуны. Фото: tvsamara.ru

Напомним, почти одновременно было объявлено о полном восстановлении авиасообщения с Египтом, которое было закрыто с 2015 года. Комментируя это, Авдонина заявила, что обычно полеты открываются с теми странами, где ситуация благополучная и соответствует критериям: охвату тестирования, числу заболевших, коэффициенту распространения и очаговости среди коллективов и населения.

— Сегодня не та ситуация, чтобы куда-то выезжать. Поймите правильно, мы не говорим, потому что нам хочется, чтобы никто никуда не выезжал. Нет, это совершенно не так. Ситуация на сегодня, к сожалению, требует от нас бдительности и осторожности. Сейчас пока не то время, чтобы нужно было рваться за границу. Все очень призрачно, все зыбко. Турцию закрыли, можно сказать, совершенно внезапно, — рассказала Авдонина.



Однако и в поездках на дачу есть свои нюансы — речь о клещах, сезон которых уже начался, о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, которую переносят грызуны. Чтобы не подхватить последнюю, Лопушов рекомендует убирать на участках в масках или респираторах, подчеркнув, что они — «наше все».

— Если такая неприятность случилась, произошло присасывание клеща, необходимо сдать его в лабораторию на исследование, чтобы избежать опасных инфекций — это клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, — отметила Авдонина. Она пообещала в следующую пятницу озвучить график работы таких лабораторий в выходные.