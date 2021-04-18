Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем

Фото: wikipedia.org/ Augustas Didžgalvis

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает Александра Пушкина русским писателем, хотя тот позиционировал себя таковым. По его мнению, в нем «есть как будто прививка от вечной русской тоски».



«Да, он прекрасно чувствовал и описывал русского человека, но для меня нерусскость Пушкина — именно в радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве каком-то, который русскому автору — северному, мрачному — не очень присущ», — написал Познер на своем сайте.

Фото: ru.wikipedia.org

Журналист отмечает, что до Пушкина не было живого литературного русского языка. Стиль писателя он сравнивает с музыкой. «Это просто радостно, это лучистый свет», — высказывается Познер о поэзии русского писателя.

Ранее Познер заявлял, что у России пока нет национальной идеи, которая могла бы объединить и сплотить народ. Он считает, что только с ростом самосознания россиянам удастся объединиться для общей цели.



Татьяна Демина