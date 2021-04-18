Новости общества

09:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем

22:28, 18.04.2021 4
Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем
Фото: wikipedia.org/ Augustas Didžgalvis

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает Александра Пушкина русским писателем, хотя тот позиционировал себя таковым. По его мнению, в нем «есть как будто прививка от вечной русской тоски».

«Да, он прекрасно чувствовал и описывал русского человека, но для меня нерусскость Пушкина — именно в радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве каком-то, который русскому автору — северному, мрачному — не очень присущ», — написал Познер на своем сайте.

Фото: ru.wikipedia.org

Журналист отмечает, что до Пушкина не было живого литературного русского языка. Стиль писателя он сравнивает с музыкой. «Это просто радостно, это лучистый свет», — высказывается Познер о поэзии русского писателя.

Ранее Познер заявлял, что у России пока нет национальной идеи, которая могла бы объединить и сплотить народ. Он считает, что только с ростом самосознания россиянам удастся объединиться для общей цели.

Татьяна Демина
ОбществоИсторияКультура
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 06:08
    Я не считаю журналиста и телеведущего Владимира Познера русским, а вот Пушкина - да.
    Ответить
    Анонимно 09:09
    А он и не русский
    Ответить
  • Анонимно 07:45
    А он прав же. А то всех в русские переписали.Даде баня , березка итд русскими стали.
    Ответить
  • Анонимно 08:38
    Из статьи я не вижу чтобы Познер это сказал. А вообще, думаю во многих русских писателей много кровей намешано. Но от этого они не русскими не становятся. Для меня они прежде всего по духу русские. И поэтому некогда не было желание копаться в их родословной.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем