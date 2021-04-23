Новости общества

10:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мишустин: высшее образование не обязательное условие для удачной карьеры

17:37, 23.04.2021 3
Мишустин: высшее образование не обязательное условие для удачной карьеры
Фото: wikipedia.org

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения Грозненского государственного нефтяного технического университета отметил, что высшее образование не является обязательным условием для удачной карьеры, сообщил «Интерфакс».

«Ребята — профессионалы, кто будет оканчивать хороший колледж, техникум, абсолютно так же уважаемы, как и те, кто иногда с высшим образованием, но гайку завернуть не смогут», — сказал он.

Также Мишустин заявил, что если человек профессионал в своем деле, то неважно, есть ли у него высшее образование в этой области. В частности, это относится к ИТ-специалистам, технологам.

Ранее возможность получения второго высшего образования и продолжения работы по ряду творческих профессий одобрило правительство России. «Одобрить проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Алексей Нечаев
ОбществоОбразование
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    А по-моему, учитывая то, как государство относится к своим гражданам, глядя на катастрофическую нехватку учителей и их зарплату за пределами московского региона, скоро и школьное образование окажется не обязательным.
    Ответить
    Анонимно 24 апр
    Это точно!
    Ответить
  • Анонимно 24 апр
    Конечно, не обязательно! Если у тебя, как у Билла Гейтса бабушки-дедушки и мама с папой руководители банков, крупные финансисты и сенаторы и пр. можно и не учиться. Деньги решат всё! а если таких близких родственников нет - то лучше все-таки образование иметь!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем