Мишустин: высшее образование не обязательное условие для удачной карьеры

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения Грозненского государственного нефтяного технического университета отметил, что высшее образование не является обязательным условием для удачной карьеры, сообщил «Интерфакс».

«Ребята — профессионалы, кто будет оканчивать хороший колледж, техникум, абсолютно так же уважаемы, как и те, кто иногда с высшим образованием, но гайку завернуть не смогут», — сказал он.

Также Мишустин заявил, что если человек профессионал в своем деле, то неважно, есть ли у него высшее образование в этой области. В частности, это относится к ИТ-специалистам, технологам.

Ранее возможность получения второго высшего образования и продолжения работы по ряду творческих профессий одобрило правительство России. «Одобрить проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.



Алексей Нечаев