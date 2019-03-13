Прокуратура поручила проверить тендер АИР по участию Татарстана в выставке в Германии

Татарстанское УФАС проверяет госзакупку Агентства инвестиционного развития РТ по организации участия Татарстана в Международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации HANNOVER MESSE 2019 (Германия, Ганновер) с начальной ценой 12,39 млн рублей.

Проверка проводится по поручению прокуратуры РТ, которая усмотрела в этом тендере признаки нарушения законодательства о защите конкуренции. Извещение АИР о проведении аукциона размещено 26 февраля. 15 марта заканчивается срок подачи заявок, торги должны пройти 18 марта, а непосредственно сама выставка в Германии пройдет с 1 по 5 апреля.

«Таким образом, агентством установлены требования к потенциальному победителю аукциона по оказанию услуг по организации участия Республики Татарстан в Международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации HANNOVER MESSE 2019 за 14 календарных дней, что в состоянии осуществить лишь заранее осведомленный о подобных требованиях исполнитель», — говорится в письме за подписью зампрокурора РТ Марата Долгова (копия в распоряжении редакции).

Прокуроры попросили руководство УФАС по РТ проверить данную информацию и ответить не позднее 13 марта, то есть сегодня. Данных о результатах проверки пока нет. Торги были приостановлены по требованию контрольного органа.