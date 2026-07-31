«Транснефть» увеличила чистую прибыль на 3% за полугодие

Выручка увеличилась на 2,7%

По итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ достигла 78,7 млрд рублей. Это на 3% выше прошлогоднего показателя, который составлял 76,3 млрд рублей.

— Выручка выросла на 2,7%, до 654,7 млрд рублей, себестоимость продаж — также на 2,7%, до 584,5 млрд рублей, — передает ТАСС.

Ранее «Аэрофлот» увеличил выручку по РСБУ за первое полугодие на 4,4%.



Вадим Вахрушев