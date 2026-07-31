В Татарстане за год увеличились срок и сумма автокредита

В среднем по России срок и сумма данного займа выросли сильнее, чем в республике

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В Татарстане по итогам июня 2026 года срок автокредита составил 5,99 года. Это на 15,4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из аналитики НБКИ.

При этом в среднем по России сроки займов на покупку автомобиля выросли на 18,1%, до 6,02 года.

— Увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа. Такая динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с повышением утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Важно также отметить, что при одобрении банками автокредитов и их условий (включая размеры и сроки) к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования. Что, в свою очередь, позволяет снижать риски просрочек в будущем. Учитывая это, потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также в республике за последние 12 месяцев на 16% увеличилась и сумма автокредита. По итогам июня 2026-го она составила 1,45 млн рублей. По словам Волкова, рост сумм связан с подорожанием самих машин.

Причем средний показатель по России — 1,57 млн рублей (+19,5% за год).

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Никита Егоров