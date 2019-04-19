УФАС о «забывчивых» заказчиках строек: «Пишут — возвести объект, и ни проекта, ни адреса!»

Антимонопольщики прокомментировали частые нарушения и самые спорные тендеры — закупки АИР РТ, «Татэнерго» и Карачаровского лифтового завода

76% жалоб на нарушения при осуществлении закупок, поступивших в УФАС по РТ в 2018 году, и 38%, поступивших в I квартале 2019 года, были признаны обоснованными, сообщил сегодня журналистам начальник отдела контроля закупок ведомства Алмаз Яфизов. В частности, он рассказал о результатах и последствиях расследования дел, возбужденных по жалобам на АО «Татэнерго» и Агентство инвестиционного развития РТ. На пресс-конференции, посвященной работе управления в области контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе и закупках, побывала корреспондент «Реального времени».

Нарушения в денежном выражении



Алмаз Яфизов отметил, что, несмотря на большое количество жалоб, поступающих на нарушения закона «О защите конкуренции», наблюдается тенденция к снижению количества нарушений. Наибольшее количество нарушений, по его словам, фиксируется в сфере строительства (30—35%), за ним в списке «передовых» следуют медицина (около 20%), поставки канцтоваров и компьютерной техники (20%) и услуги по уборке помещений и благоустройства внешней территории (менее 20%).

— В 2018 году в 447 случаях нарушений мы ограничились выдачей предписаний об устранении нарушения, и на конец года все они были исполнены, — сообщил начальник отдела контроля закупок УФАС по РТ.

Остальных нарушителей УФАС по РТ било рублем, причем, как подчеркнул Яфизов, в основном штрафы были наложены на должностных лиц, а не на юридических:

— В 2018 году было возбуждено 1166 административных производств, общая сумма предъявленных к взысканию штрафов составила 10,66 млн рублей. Исполнено 1011 постановлений УФАС на сумму 8,81 млн рублей. В первом квартале 2019-го возбуждено 247 административных производств на 2,166 млн руб., из них чуть более 910 тыс. оплачено.

Наибольшее количество нарушений, по словам Яфизова, фиксируется в сфере строительства, за ним в списке «передовых» следуют медицина, поставки канцтоваров и компьютерной техники и услуги по уборке помещений и благоустройству внешней территории. Фото Инны Серовой

Представитель УФАС рассказал журналистам об итогах нашумевших расследований, в частности, в отношении Агентства инвестиционного развития РТ, АО «Татэнерго» и Карачаровского лифтового завода.

— Первая жалоба на Агентство инвестиционного развития РТ — в связи с тендером на организацию стенда Татарстана на выставке в Ганновере на 12,39 миллиона рублей — была признана необоснованной, — сообщил Алмаз Яфизов. — В тендере участвовали пять организаций, и если они были готовы уложиться с поставкой в столь короткие сроки, значит, условия тендера были выполнимы для любого, кто изъявил желание участвовать, и конкуренция имела место. По второму тендеру стоимостью 2,3 миллиона — по организации выставки Татарстана на инвестиционном форуме в Дубае — решение пока не принято, идет расследование. Установлено, что из трех поданных на участие в закупке заявок две не содержали ценовых предложений — оно поступило только от ООО «Барс Экспо» и не отличалось от начальной цены…

Оплатит собственник жилья

Представитель УФАС по РТ также сообщил, что ведомство продолжает судебную тяжбу по делу, связанному с включением Карачаровского лифтового завода в реестр недобросовестных поставщиков ввиду того, что предприятие уклонялось от заключения контракта на поставку лифтов для капитального ремонта жилых домов. 23 мая в Арбитражном суде РТ состоится основное судебное заседание по обжалованию решения УФАС.

— Кроме того, у нас активизировалась работа, связанная с контролем капитального ремонта жилых домов и их своевременной сдачи, — сообщил Алмаз Яфизов. — На сегодняшний день выявлено 11 фактов, когда поставщики не в срок выполняли работы. Возбуждены дела в отношении подрядных организаций, вынесено восемь постановлений о привлечении к ответственности на общую сумму 290 тысяч рублей. Пока эти постановления находятся на стадии рассмотрения. Все понимают, что своевременное выполнение работ при капремонте — это социально значимая задача.

Представитель УФАС сообщил, что ведомство продолжает судебную тяжбу по делу, связанному с включением Карачаровского лифтового завода в реестр недобросовестных поставщиков. Фото m24.ru



Отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени», Яфизов отметил, что одно из самых распространенных нарушений при организации аукционов на право проведения строительно-монтажных работ — отсутствие конкретизации видов и объемов работ, местонахождения объекта и тому подобной информации:

— В техзадании пишут: «возвести объект» — и ни проекта, ни адреса, — указал он на главные признаки того, что претендовать на строительство такого объекта смогут лишь проинформированные организатором конкурса лица. Только за первый квартал 2019 года уже поступило пять или шесть жалоб на аукционы на право строительства, и, рассматривая конкурсную документацию, мы увидели, что как минимум в половине случаев проектная документация организаторами конкурсов не выложена.

Что же касается истории о нарушениях закона о конкуренции АО «Татэнерго», то УФАС по РТ в первом квартале 2019 года провело мониторинг закупок компании, проведенных с декабря 2017-го по декабрь 2018 года. И пришло к выводу, что компания могла бы сэкономить, но не сэкономила при проведении закупок 170 млн рублей. Представитель УФАС напомнил журналистам, что эти деньги фактически были заплачены потребителями, поскольку «затраты закладываются в тарифы для собственников жилья».

Попили сока

— Сейчас в Арбитражном суде РТ рассматривается дело о том, как в Кукморском управлении образования закупили на 10 млн рублей сок без соблюдения конкурсной процедуры, регламентированной 44-м Федеральным законом.

Как следует из материалов арбитражного дела, в июле 2018 года ООО «МСК Групп» подало в УФАС по РТ жалобу на извещение о проведении управлением образования г. Кукмора запроса на доставку фруктового сока в упаковках по 0,2—0,35 л. По мнению заявителя, в действиях заказчика при проведении закупки содержались нарушения норм действующего законодательства: организатор торгов отказался от подписания договора.

Сейчас в Арбитражном суде РТ рассматривается дело о том, как в Кукморском управлении образования закупили на 10 млн рублей сок без соблюдения конкурсной процедуры. Фото Максима Платонова

Более 108 тыс. литров сока, закупленных организатором торгов за 10,61 млн рублей, ООО «МСК Групп» готово было поставить за вдвое меньшую сумму — 5,404 млн, однако организатор торгов отказался заключать договор поставки, сославшись на то, что при заполнении извещения, а именно в части указания объема, возникла техническая ошибка, в связи с чем объем продукции, необходимой к поставке, в извещении был указан ошибочно.

УФАС по РТ признало жалобу ООО «МСК Групп» обоснованной, на Кукморское управление образования завели административное дело. Оспорить в суде решение УФАС кукморским чиновникам пока не удалось, впрочем, тяжба по поводу давно выпитого сока еще не закончена.