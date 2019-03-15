АИР РТ приостановило тендер по организации стенда Татарстана на выставке HANNOVER MESSE 2019

Агентство инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) приостановило определение поставщика по тендеру об организации участия республики в Международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации HANNOVER MESSE 2019.

Начальная цена контракта составляет 12,4 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимались с 26 февраля по 15 марта, следует из сообщения на сайте госзакупок. Сам аукцион был назначен на 18 марта. Однако сейчас определение поставщика приостановлено «по требованию контрольного органа».

Согласно техзаданию, победитель аукциона должен разработать концепцию, фирменный стиль, экспозиционный план и программу деловых мероприятий. Также исполнитель обязан забронировать и предоставить выставочную площадь, провести рекламную кампанию, смонтировать экспозицию и прочее.

Выставка HANNOVER MESSE в этом году проходит с 1 по 5 апреля.