Бэк-офис «Открытия» у Кремля выкупил с премией казанский ювелир

Предприниматель Виталий Судников приобрел в центре столицы актив, переплатив за него почти 12 млн рублей

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Как стало известно «Реальному времени», федеральный банк «ФК Открытие» завершил продажу элитного особняка в историческом центре Казани, откуда год назад съехал его территориальный офис. Четырехэтажное здание по улице Карла Маркса 11/12 было выкуплено на аукционных торгах казанским предпринимателем Виталием Судниковым, занимающимся оптовой торговлей золотом и драгоценными металлами. Правда, ему пришлось переплатить 20% от начальной цены — стоимость выросла до 67,8 млн рублей. В окружении покупателя заявили, что объект готовится к перепродаже. «Здания в статусных локациях привлекательны для крупных корпораций, но владелец может сдавать их аренду под штаб-квартиры», — считает гендиректор АН «РеАгентства» Юрий Чикуров. Добавим, что помещение в этой же локации продает и ВТБ.

«ФК Открытие» продало офис за 67,8 млн

Казань захлестнула волна продаж банковской недвижимости, поднявшаяся во многих городах-миллионниках на фоне пандемии. Банк «ФК Открытие» продал бэк-офис вблизи казанского Кремля, выяснило «Реальное время». Победителем электронного аукциона признан индивидуальный предприниматель Виталий Судников, предложивший максимальную цену в 67,8 млн рублей, говорится в отчете ЕЭТП.



— В настоящий момент сделка зарегистрирована и полностью оплачена, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе банка «ФК Открытие». — Само здание списано с баланса кредитного учреждения.

Связаться с самим покупателем не удалось, но в бизнес-окружении Виталия Судникова нашему изданию подтвердили покупку элитной недвижимости.

Банк «Открытие» выставил на продажу здание на Карла Маркса 11/12 еще в прошлом году. Это компактный двухэтажный особняк 2007 года постройки. Общая площадь — 1,37 тысяч кв. м. Кроме того, в его собственности находится и земельный участок под зданием, а это 649 кв. м. Разрешенное использование — ДАИ — зона делового ядра центра города, говорится в материалах ЕЭТП. Добавим, что здание располагается на центральной оживленной улице. Правда, ротация банков в этом здании была частой. В разные годы в нем находились офисы «МДМ Банка», «Бинбанка», а после их банкротства активы достались банку «Открытие». Один из флагманских офисов «Открытия» проработал несколько лет, после чего банк объявил о продаже избыточных площадей в связи с трансформацией бизнес-процессов.

В разные годы в здании находились офисы «МДМ Банка», «Бинбанка», а после их банкротства активы достались банку «Открытие». Фото: nenovosty.ru

Скупщики золота и драгметаллов

Несмотря на общую инвестиционную апатию, на этих торгах неожиданно развернулась острая конкурентная борьба между тремя претендентами. Аукцион проходил в электронном формате, поэтому участники не знали конкурентов и их ценовые предложения. Как следует из материалов ЕЭТП, в нем участвовали казанская компания «Стройбизнеспроект», специализирующая на сдаче недвижимости в аренду на протяжении 10 лет, уральский бизнесмен из Екатеринбурга Валерий Нажметдинов, связанный с бизнесом по оптовой продаже золота и ценных металлов, и казанский предприниматель из этой же сферы Виталий Судников (у обоих одинаковый ОКВЭД). Кроме того, последний входит в местную мусульманскую организацию «Махалля №872 Верхнего Уфалея» ДУМ Челябинской области.

Отметим, что к этому моменту татарстанский бизнесмен учредил собственную компанию «ОРО Групп» с основным ОКВЭД 46.72.23 «оптовая торговля золотом и другими ценными металлами», говорится в материалах системы «Спарк-Интерфакс». «ОРО Групп» учреждена в марте этого года и зарегистрирована в Москве. Как правило, под этим ОКВЭД работают скупщики золота и ювелиры. Кроме того, Судникову принадлежит 50% долей в московской производственной компании «Польский свет». Как говорится на сайте компании, она занимается утилизацией компьютеров и оргтехники, электронного и электротехнического оборудования, а также покупает электронный лом, содержащий драгоценные металлы.

Как правило, под этим ОКВЭД работают скупщики золота и ювелиры. Фото: Максим Платонов

Как казанцы отодвинули уральского бизнесмена

В отличие от предыдущих казанских торгов банковского наследия, этот аукцион прошел с повышением цены. Начальная цена была определена в 56,7 млн рублей, а каждый из трех игроков сделал по два шага на увеличение. Как следует из протокола, первым подал ценовое предложение уральский бизнесмен Валерий Нажметдинов. В первые 10 минут с момента объявления аукциона он сначала предложил 59,2 млн рублей, потом увеличил цену до 60,9 млн рублей.

Но основная борьба, судя по протоколу электронного оператора, развернулась между двумя казанцами. Так, компания «Стройбизнеспроект», вступившая в игру на 40-й минуте, сразу подняла цену на 5 млн рублей — до 65,2 млн рублей. Тогда казанский предприниматель Судников перебил ее ценой в 66,089 млн рублей. В ответ «Стройбизнеспроект» вновь поднял цену до 66,9 млн рублей. Но, видимо, Виталий Судников был настроен решительно и перебил ее еще почти на миллион — до 67,8 млн рублей.

В итоге на 48 минуте торгов Судников стал победителем. Таким образом, начальная цена лота выросла почти на 20%. В итоге здание было продано за 50 тысяч рублей за один кв. м. Для сравнения: последние торги по продаже головных офисов казанских банков завершились с большим дисконтом — до 25 тысяч рублей за 1 кв. м.

Кто следующий: «Почта Банк»?

Что собирается открыть в элитном особняке новый хозяин? Как рассказали «Реальному времени», в окружении предпринимателя здание ждет полный апгрейд, «как кошечка будет передана в надежные руки», никто не знает. Иначе говоря, конечный владелец пока остается неизвестным.



При этом собеседники издания исключили вероятность того, что здесь будет открыто ювелирное производство или скупка золота.



— Если только здесь не решат открыть всероссийскую биржу золота и драгоценных металлов, — пошутил на этот счет глава компании «Алмаз» Андрей Волчков.

Лично с бизнесменом Виталием Судниковым он не знаком. По его словам, в историческом центре города есть ограничения на ведение ювелирного производства. Один из участников рынка предположил, что в него может въехать «Почта Банк», который сейчас расширяет региональную сеть.

Лови момент

Офисное здание на Карла Маркса оказалось не единственным активом, которое было выставлено на продажу. Как уже рассказывало «Реальное время», в ноябре прошлого года банк «ФК Открытие» принял решение избавиться от четырех объектов офисной недвижимости в Казани. На продажу были выставлены несколько особняков в исторической части города (и не только) с общей начальной стоимостью 160 млн рублей. Их общая площадь составляла свыше 4 тыс. кв. м площадей. К тому моменту уровень вакантных площадей в офисной недвижимости был 14,3%. Однако офис на Карла Маркса оказался самым дорогостоящим в портфеле банка.

Отметим, что пустующая банковская недвижимость начинает входить в пик инвестиционного спроса. Так, на этой неделе был приобретен четырехэтажный головной офис обанкроченного «Анкор Банка», принадлежащего шоколадному королю Андрею Коркунову. Комплекс зданий был продан за 64,9 млн рублей, что в пересчете за 1 кв. м составил 25 тысяч рублей. Его не могли продать в течении долгого времени. Возможно, понижение цены связано с тем, что земля под зданием была в аренде, а сам он находился вдали от деловой локации по улице Братьев Касимовых, 47.

Особняк по улице Марджани, где находился центральный офис Интехбанка, был продано с дисконтом в 50% — за 73 млн рублей. Фото: wikimapia.org

После двух лет экспозиции был продан исторический особняк по улице Марджани, где находился центральный офис Интехбанка, рухнувшего вместе с Татфондбанком. Здание было продано с дисконтом в 50% — за 73 млн рублей. В пересчете за 1 кв.м цена составила 25 тысяч рублей. В обоих случаях покупателями стали казанские представители бизнеса, рассказывают на рынке коммерческой недвижимости Казани.



По данным электронной площадки ЕЭТП, в настоящее время идет прием заявок на покупку офиса ВТБ на той же улице Карла Маркса. «Продажа принадлежащего Банку ВТБ (ПАО) на праве собственности нежилого помещения общей площадью 639,4 кв. м, расположенного в здании по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 5, помещение № 1315, кадастровый номер: 16:50:010321:278», — говорится в извещении. Стартовая цена обозначена в 50 млн рублей.

Казанские офисы от 50 до 100 млн рублей

— Сейчас сделки от 50 до 100 млн рублей в Казани не такие редкие, — отметил заместитель гендиректора компании A-Development Владимир Шайхиев, — Не могу сказать, что эта продажа исключительная.

— Здание находится в исторической зоне и является объектом культурного наследия республиканского значения, поэтому снос под новую застройку исключен, — обратил внимание гендиректор АН «РеАгентство» Юрий Чикиров.

По его мнению, сделка находится в пределах рынка, что обусловлено нахождением объекта в статусной локации города. По словам Чикирова, обычно финансовые и IT-гиганты выбирают офисные пространства в престижных локациях с удобными планировками, качественной инженерией и хорошей транспортной доступностью.