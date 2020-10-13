Чикиров Юрий Сергеевич
Общая информация
Родился 16 июля 1980 года в г. Кирово-Чепецк Кировской области.
Образование
2002 г. — окончил Вятский государственный университет (техническое образование).
2009 г.— окончил Казанский финансово-экономический институт (экономическое образование). Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность
С 2002 г. — работа в оценочной и финансово-кредитной сфере.
2012-2016 гг. — работал в Совете директоров группы компании ASG.
С 2017 г. — генеральный директор ООО «ДК «АСК НЕДВИЖИМОСТЬ».
Дипломированный оценщик I категории, состоял в членстве Экспертного Совета НП «СРО «Национальная коллегия специалистов оценщиков» (г.Москва).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Пушкина, 19
- Телефон: (843) 245-04-42
- Email: arendakzn@as-kazan.com
- Сайт: https://arendakzn.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020