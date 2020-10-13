Список персон

Чикиров Юрий Сергеевич

Строительство, Агентство недвижимости

Общая информация

Родился 16 июля 1980 года в г. Кирово-Чепецк Кировской области.

Образование

2002 г. — окончил Вятский государственный университет (техническое образование).
2009 г.— окончил Казанский финансово-экономический институт (экономическое образование). Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность

С 2002 г. — работа в оценочной и финансово-кредитной сфере.
2012-2016 гг. — работал в Совете директоров группы компании ASG.
С 2017 г. — генеральный директор ООО «ДК «АСК НЕДВИЖИМОСТЬ».

Дипломированный оценщик I категории, состоял в членстве Экспертного Совета НП «СРО «Национальная коллегия специалистов оценщиков» (г.Москва).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул Пушкина, 19
  • Телефон: (843) 245-04-42
  • Email: arendakzn@as-kazan.com
  • Сайт: https://arendakzn.ru/

Дата последнего обновления: 13.10.2020


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