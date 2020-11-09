Перепланировка в «Открытии»: банк распродает элитные особняки в центре Казани

От продажи непрофильных офисных активов в Казани планируется выручить около 160 млн рублей, а сам банк сосредоточится в Ново-Савиновском районе города

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

С наступлением «второй волны» коронавируса финансовая корпорация «Банк «Открытие» приняла решение избавиться от части офисной недвижимости в Казани. Как стало известно «Реальному времени», на продажу выставлены особняки в исторической части города (и не только) с общей начальной стоимостью 160 млн рублей. В результате на стагнирующий рынок коммерческой недвижимости столицы выйдет свыше 4 тыс. кв. м площадей. По разным оценкам, офисный сегмент Казани по итогам первого полугодия достиг уровня вакантных площадей в 14,3%.



«Открытие» сбрасывает ненужное

ФК «Банк «Открытие» продолжает реализацию непрофильных активов, накопившихся на балансе банка в регионах к моменту подъема «второй волны» коронавируса. В Казани на открытую продажу выставлены четыре крупных объекта недвижимости, занимающие выгодные видовые локации в городе. Предварительно они оценены в 160 млн рублей. Информация об этом опубликована в реестре залогового коммерческого имущества банка.



Особый интерес представляет статусный двухэтажный особняк вдоль одной из центральных улиц города, который зарегистрирован по адресу: Карла Маркса, 11/12. Это самый дорогостоящий объект в портфеле коммерческой недвижимости банка. Он оценен в 64,8 млн рублей. Офисная площадь, как указано в материалах банка, составляет 1372,1 кв. м. В собственности и земельный участок под ним.



Это самый дорогостоящий объект в портфеле коммерческой недвижимости банка. Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

На этой улице расположено немало исторических памятников регионального значения, но наделено ли какими-либо обременениями это здание, неясно. Как пояснила «Реальному времени» представитель центрального офиса ФК «Банк Открытия» Мария Вакурова, это здание вместе с землей принадлежит самому банку, поэтому предполагается «открытая продажа». Начальную цену менять не планируется, так что стоимость в пересчете на 1 кв. м составит свыше 47,2 тыс. рублей.

Активы «Траста» всплыли в Казани

Зато второй двухэтажный особняк по улице Московской, 2а, который продает банк «Открытие», является активом федерального банка «Траст», пояснила Мария Вакурова (отвечает за реализацию банковских объектов, — прим. ред.). Его площадь — 1022 кв. м. Оценен в 60,2 млн рублей. То есть в пересчете на 1 кв. м выходит дороже — 58,9 тыс. рублей. По ее словам, здание предполагается продавать на открытых конкурсных торгах через электронную площадку «Российского аукционного дома». К какой бизнес-категории относится недвижимость, не уточняется.

Пожалуй, это самое скромное предложение в портфеле казанской коммерческой недвижимости банка. Фото: 2gis.com

В эти дни выставили на продажу еще один актив «Траста» в Казани. Это нежилое помещение по улице Гвардейской, 33 в Советском районе Казани. Пожалуй, это самое скромное предложение в портфеле казанской коммерческой недвижимости банка. Помещение площадью 848,5 кв. м оценено в 24,2 млн рублей. Иначе говоря, 1 кв. м обойдется в 28,5 тыс. рублей. По словам Марии Вакуловой, объекты «Траста» свободны, здесь не работали отделения банка «Открытия». Поэтому выселять никого не придется. Отметим, что на базе «Траста», который перешел под контроль ЦБ, был создан банк непрофильных активов. «ФК Открытие» в 2018 году передал в «Траст» активы на 438 млрд рублей. Год назад «Траст» выставил на торги активы совокупной стоимостью более 30 млрд рублей.

Неопределенной остается судьба двух смежных зданий по улице Декабристов, 162, где сейчас работает одно из отделений банка «Открытие». Это собственность самого банка. Их общая площадь — 745,1 кв. м, начальная цена — 20,2 млн рублей. Изначально готовили к продаже, но временно сняли с экспозиции. По словам Марии Вакуловой, окончательное решение будет принято к 10 ноября. В пресс-службе банка «Открытие» по ПФО вчера не смогли оперативно ответить на запрос «Реального времени»: «На ваше письмо сможем ответить 9 ноября», — пообещали в банке. В Казани у банка остается офис на Ямашева в Ново-Савиновском районе и офис для малого и среднего бизнеса на ул. Саид-Галеева.

В общей сложности банк готовится продать около 4 тыс. кв. м офисных площадей, следует из материалов ФК «Банк «Открытие». Все это не новые здания, которые потребуют реновации.



Между тем на рынке офисов хватает и новых объектов, хотя спрос на качественные площади еще не закрыт. «Легко можно «проглотить» еще 10–12 тыс. кв. м качественных площадей, — говорила управляющая БЦ Urban Анна Ложкина о емкости офисного рынка еще в том году. — За последние 10 лет в отличие от столицы и других активно развивающихся регионов у нас не было большого объема ввода новых качественных объектов. Это позволило девелоперам в кризисный период поддерживать высокий уровень загрузки объектов и даже увеличивать на уровень инфляции арендные ставки».

Рекорд продаж залоговой недвижимости

С другой стороны, в этом году банк «Открытие» реализовал рекордный объем залоговой недвижимости — правда, в виде жилья. «По итогам 9 месяцев 2020 года объем продаж жилой недвижимости, находящейся в залоге и на балансе банка, составил 2,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Самым результативным оказался третий квартал: в период с июля по сентябрь 2020 года банк продал более 500 квартир на сумму свыше 1,35 млрд рублей», — говорится в сообщении банка. Данные о продаже залоговой коммерческой недвижимости не публиковались.

— В третьем квартале наблюдался рост спроса на жилую недвижимость, в том числе на залоговое имущество и непрофильные активы банков. Мы продолжим активную работу по реализации непрофильных активов и рассчитываем на дальнейший рост спроса населения на жилье. По нашим оценкам, к концу этого года мы сможем еще на 60% увеличить объем продаж залогового жилого имущества до 4,5 млрд рублей, — отметил старший вице-президент, директор департамента проблемных активов банка «Открытие» Александр Мямлин.

Это неудивительно, ведь на фоне девальвации рубля и коронавирусных ограничений население бросилось скупать жилье, а вот рынок коммерческой недвижимости испытывает падение спроса на офисы. Сами участники рынка склоняются к тому, что в данном сегменте началась рецессия, и ожидают снижение арендных ставок, хотя тяжесть последствий будет зависеть от длительности второй волны пандемии.

На офисы ждут дисконта

Высокий спрос на покупку помещений коммерческой недвижимости в Казани сохранялся до середины марта 2020 года, во втором квартале спрос на объекты снизился, отметили аналитики UD Group в обзоре рынка офисной недвижимости Казани по итогам первого полугодия 2020 года. По их мнению, инвесторы ожидают снижения стоимости квадратных метров для выгодных покупок.



— На мой взгляд, офисная недвижимость остается сильно недооцененной, хотя в будущем может дать неплохую доходность от аренды площадей. Предлагаемые банком «Открытие» стартовые цены вполне адекватные, поэтому покупатель найдется,— полагает заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

Правда, он затруднился сказать, заключались ли в последнее время сделки, и если да, то и по какой цене за «квадрат». По оценке UD Group, в настоящее время объем общего предложения на рынке офисов Казани составляет около 675 600 кв. м. Уровень вакантности — 14,3%. «Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, повлиял на все отрасли экономики. Но в отличие от кризисов 2008 и 2014 года сегмент коммерческой недвижимости пошатнуло не только снижение темпов экономики, но и полная приостановка деятельности», — отметили специалисты компании. По их мнению, это лишь начало кризиса, который может продлиться до середины 2021 года. Офисные центры для привлечения арендаторов будут уделять внимание безопасности и «здоровой» атмосфере объектов, а также переходить на форматы сервисных помещений, которые позволят использовать максимально удобно общественные пространства и иметь гибкие варианты размещения сотрудников.