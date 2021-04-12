Штаб-квартира рухнувшего «Анкор Банка» ушла с торгов за четверть стартовой цены

Загадочный покупатель

Четырехэтажная штаб-квартира обанкротившегося «Анкор Банка», расположенная в Казани на улице Братьев Касимовых, 47, спустя два с лишним года нашла покупателя. Здание продали с торгов за 64,9 млн рублей — это почти в четыре раза дешевле, чем его цена на торгах в 2018 году. Тогда конкурсный управляющий банка, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выставлял здание на торги за 256 млн рублей.

Покупателем, как выяснило «Реальное время», стало казанское ООО «Торговый дом «Радуга», владельцем которого является некая Зайтуна Шакирова. В интернете на городских справочных сайтах можно найти упоминания о ней в связи с магазином детской одежды. Впрочем, в 2020 году, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», компания не выручила ни рубля, чистый убыток — четыре тысячи рублей. Ранее выручка компании за год колебалась в пределах 3—6 млн рублей, максимальная прибыль — 1,2 млн рублей — была в 2017 году. Таким образом, будущий контракт в десятки раз превышает обороты компании даже в прошлом.

Тем не менее каких-либо связей с крупным бизнесом ни через руководство компании, ни по иным признакам «Реальному времени» обнаружить не удалось. Телефонные номера компании, указанные в открытых источниках, также оказались недоступны.

Конкурсный управляющий банка, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выставлял здание на торги за 256 млн рублей. Фото: asv.org.ru

Интересно, что соперником «Радуги» на торгах была казанская компания «Мегарус-М» — это уже более известная организация на рынке недвижимости, она периодически участвует в госторгах по приватизации имущества. Сейчас директором и владельцем компании является Лилия Гибадуллина, но ранее «Мегарус-М» принадлежал Гафуру Меджидову — крупному бизнесмену в сфере арендного бизнеса в Казани. В СМИ он фигурирует как владелец рынка в районе отеля «Олимп», также сообщалось, что он приобрел с торгов одноименный торговый центр. Гибадуллина и сейчас является директором одной из принадлежащих бизнесмену фирм.

Однако на торгах ООО «Мегарус-М» предложило на 500 тыс. рублей меньше, чем ТД «Радуга», в результате здание ушло к последнему юрлицу.

Крах «Анкор Банка» закончился банкротством «шоколадного короля» Коркунова

«Анкор Банк», принадлежавший миллиардеру Андрею Коркунову, стал одной из первых жертв банковского кризиса в Татарстане в 2017 году — его лицензию отозвали в 2017 году, в один день с «Татфондбанком» и «ИнтехБанком». Тогда Центробанк заявил, что банк Коркунова «размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов». Руководство и собственники банков не приняли действенных мер по нормализации деятельности, говорилось в сообщении ЦБ.

Кроме того, временная администрация еще до введения конкурсного производства заявляла о наличии в банке признаков преднамеренного банкротства, а это уже могло стать основанием для уголовного дела. Однако о возбуждении такого дела не сообщалось.

«Анкор Банк», принадлежавший миллиардеру Андрею Коркунову, стал одной из первых жертв банковского кризиса в Татарстане в 2017 году. Фото: Максим Платонов

Через три года после отзыва лицензии АСВ подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму около 6 млрд рублей. В ответчиках числились 15 лиц из числа руководства и владельцев банка. В первую очередь речь идет о самом основателе банка Андрее Коркунове, сыне известного государственного деятеля Павла Астахова Антоне Астахове (владел 9% банка и был членом совета директоров), а также бывших председателях и членах правления банка.

Однако в начале 2021 года татарстанский арбитраж полностью отказал АСВ в этом иске. Суд посчитал, что никто из 15 ответчиков не виновен в крахе кредитной организации и не должен отвечать по ее долгам. АСВ обжаловало решение в апелляции, вышестоящая инстанция вердикт еще не вынесла.

Тем не менее основного бенефициара банка, Андрея Коркунова, Арбитражный суд Москвы в марте этого года признал банкротом — также по иску АСВ как «конкурсника» банка.

Чем может стать штаб-квартира «Анкор Банка»

Заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев обращает внимание, что новый собственник получил фактически целый комплекс зданий — помимо основного офиса площадью в 1,7 тыс. кв. м туда входит также небольшое нежилое здание рядом с ним и гаражный комплекс.

— Здание в хорошем состоянии, и конструктивные решения изначально там неплохие. В этом комплексе можно развивать много различных направлений. Это может быть учебное заведение, медицинский центр, офисный центр. С учетом того, что первый этаж, где проходило обслуживание клиентов банка, имеет довольно хорошую свободную планировку, можно использовать под стрит-ретейл.

Итоговую цену Шайхиев также считает хорошей для нового собственника, но обращает внимание: земельный участок в стоимость лота не входил, земля находится в аренде.

Александр Артемьев