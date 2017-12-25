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ООО Алмаз

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Ювелирный завод основан в 2002 году году, и входит в состав российской ювелирной компании «Алмаз-Холдинг». Компания является предприятием полного цикла и специализируется на изготовлении ювелирных изделий с драгоценными вставками первой группы.

Руководитель — Волчков Андрей Алексеевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Московская, 43/6
  • Телефон: (843) 525-75-27
  • Email: larisa@almaz-kazan.ru
  • Сайт: www.алмаз-казань.рф

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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