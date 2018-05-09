Список персон

Волчков Андрей Алексеевич

Промышленность

Общая информация

Образование:

1985 год — Казанский авиационный институт

Трудовая деятельность:

1985 — 2004 гг. — работа в ТПО «Свияга» от инженера-технолога до директора отделения продаж Центра маркетинга и социально-экономического развития.
2004 — 2006 гг. — коммерческий директор в ЗАО «Казанский Ювелирный Завод».
2007 — 2011 гг. — коммерческий директор в ЗАО «Алмаз-Холдинг».
C 2011 года — директор ювелирного завода «Алмаз».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Московская, 43/6
  • Телефон: (843) 525-75-27
  • Email: larisa@almaz-kazan.ru
  • Сайт: www.алмаз-казань.рф

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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