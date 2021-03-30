В Зеленодольске после взрыва газа ввели режим ЧС муниципального характера

В Зеленодольске после взрыва газа ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.



Режим снимут после окончания работ по восстановлению дома.

Взрыв газа в девятиэтажном кирпичном доме на Ленина, 39а, в Зеленодольске произошел в понедельник вечером. В итоге обрушилось шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.



Кинологи обследовали зону обрушения квартир. По предварительным данным, под завалами больше никого нет. В результате происшествия один человек погиб и шестеро пострадали. Поисково-спасательные и восстановительные работы продолжаются.

