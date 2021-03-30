После взрыва газа в многоэтажке Зеленодольска дом обследуют на пригодность к проживанию

Проведение обследования дома в Зеленодольске после взрыва газа на пригодность проживания запланировано на 09.00 30 марта. Его проведет ГУП «Татинвестгражданпроект», сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

На данный момент в доме людей нет, 15 человек отправились в санаторий «Волга», остальные разместились у родственников. Газоснабжение и электроснабжение от дома отключено.

Взрыв газа в девятиэтажном кирпичном доме на Ленина, 39а, в Зеленодольске произошел в понедельник вечером. В итоге обрушилось шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.



Кинологи обследовали зону обрушения квартир. По предварительным данным, под завалами больше никого нет. В результате происшествия один человек погиб и шестеро пострадали. Поисково-спасательные и восстановительные работы продолжаются.

На данный момент введен режим ЧС муниципального характера.

