В Татарстане возбудили уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Зеленодольске

Следственные органы Следкома РФ по РТ возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.



Следствие устанавливает количество погибших и пострадавших в происшествии. Рассматриваются разные версии произошедшего. Основная — утечка бытового газа.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Назначены экспертизы, допрашиваются потерпевшие, жители дома и свидетели. Проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



Как сообщает МЧС по РТ, в доме проживает 96 человек, на месте работают 62 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России — 33 человека и 10 единиц техники. По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Работы по разбору завалов продолжаются. Четырем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, один человек погиб. На место прибыл начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин. Прокуратура Татарстана взяла расследование уголовного дела на контроль.

Фото: СУ СКР по РТ

Напомним, в Татарстане в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме произошел хлопок газа. Сообщение поступило в 22.44 в понедельник, 29 марта. Из-под завалов спасли женщину, ее передали в медучреждение. Также в 23.27 нашли тело мужчины. Погибший мужчина, по неподтвержденным данным, был 1934 года рождения. На месте происшествия работают силы Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона.

Маргарита Головатенко