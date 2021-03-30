Одна из пострадавших при взрыве газа в Зеленодольске женщин находится в тяжелом состоянии

Одна из пострадавших при взрыве бытового газа в Зеленодольске — 70-летняя женщина — находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве Татарстана.

Еще две девушки 27 и 26 лет, а также двое молодых мужчин 29 и 27 лет находятся в состоянии средней тяжести. Угрозы их жизни нет.

Всего в больнице находятся 5 человек.

Напомним, что в Татарстане в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме произошел хлопок газа. Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали шесть человек, один человек погиб.



Ольга Плешкова