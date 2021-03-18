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Стали известны номинанты премии «Тантана»

00:00, 18.03.2021

Разбираемся, кто хорошо служил Мельпомене в пандемийный сезон

Стали известны номинанты премии «Тантана»
Фото: stdtatar.ru

На следующей неделе в Казани пройдет одиннадцатая церемония вручения республиканской театральной премии. «Реальному времени» в эксклюзивном формате предоставили имена номинантов конкурса Министерства культуры республики «Тантана-2020». Разбираемся, что происходило в театральном мире республики в этом непростом сезоне.

Село — прощальное, Казань — золотая

Несмотря на пандемию коронавируса, ограничения по рассадке, болезнь актеров и общее тревожное настроение, татарстанские театры выдали десятки премьер. В прошлом году премию «Тантана» вручали в онлайн-режиме, в 2021-м — зрители вернутся в зал.

В составе комиссии помимо министра культуры РТ Ирады Аюповой, завлита театров республики Нияза Игламова, профессора консерватории Вадима Дулата-Алеева, искусствоведов и чиновников, есть немало и приезжих экспертов: редактор театрального журнала «Страстной бульвар» Елена Глебова, помощник художественного руководителя Московского театра сатиры Нина Карпова, заведующий Кабинетом национальных театров СТД РФ Марина Корчак. В жюри попал и Туфан Имамутдинов — как куратор театральной площадки MOÑ в Национальной библиотеке РТ и режиссер творческого объединения «Алиф».

Прогнозы на победу — удел посетителей тотализаторов, но что бросается в глаза при изучении списка номинантов?

Сцена из спектакля «Хуш, авылым»/Хуш, авылым. Хыял». Фото: Максим Платонов

Во-первых, в фаворитах идет двухчастный спектакль «Хуш, авылым»/Хуш, авылым. Хыял», поставленный зимой Айдаром Заббаровым — он фигурирует сразу в трех номинациях. Заметно присутствие Буинского театра — три его спектакля в списке.

Главная оперная премьера года — мюзикл «Алтын Казан» Эльмира Низамова и Рената Хариса, поставленный в рамках фестиваля «Үзгәреш җиле», — оказался в одной номинации, но почти все его главные исполнители в нее попали. Очень странная ситуация — не хотели никого обидеть? Необходимо больше имен в каждой категории? Обойдем правила и поставим Айдара Сулейманова, которому дали действительно драматичного персонажа Нукера.

Сцена из мюзикла «Алтын Казан». Фото: Максим Платонов

В трех номинациях представлен самый длинный спектакль сезона — «Шәһәр. Нокта. Брежнев» по роману Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев. Еще одна весомая и бережная инсценировка — «Долгое-долгое детство» Мустая Карима, причем не только от Кариевского театра, но и нижнекамского.

Сцена из спектакля «Шәһәр. Нокта. Брежнев». Фото: vk.com/chelnyteatr

Если говорить о казанских театрах, то Качаловский представлен пока что в одной категории — женская роль второго плана. Также почти нет какой-то заметной постановки негосударственных театров: у «Живого города» («Угол», «MOÑ») жюри выбрало двуязычный ситком «МОҢ», в одну номинацию пробрался камерный балет «Пантера». Показательно, что переживающий нашествие пришлых режиссеров Тинчуринский здесь оказался с самой экспериментальной работой — «Сәйдәш. Йокысызлык», но при этом поставила ее штатный режиссер театра Резеда Гарипова.

Отметим, что в нескольких номинациях еще участники не определены, в частности, «Честь и достоинство» и «Событие года» — их обсудят на заседании 25 марта, тогда как вручение премии пройдет уже 27-го, в Камаловском театре.

Фрагмент ситкома «МОҢ». Фото: Максим Платонов

Список номинантов

Номинация «Лучшая мужская роль»

  • Владислав Поджидаев — Макбет, «Макбет», Мензелинский государственный татарский драматический театр им.С.Амутбаева
  • Раиль Садриев — Гыйсметдин, «Тәүбә», Буинский государственный драматический театр»
  • Ирек Гайнетдинов — Баязит, «Йорт», Буинский государственный драматический театр»
  • Эмиль Талипов — «Хуш, авылым»/Хуш, авылым. Хыял», Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала»
  • Алмаз Бурганов — «Хуш, авылым»/Хуш, авылым. Хыял», Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала
  • Булат Гатауллин — Кендек, «Озын-озак балачак», Казанский Татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева

Номинация «Лучшая женская роль»

  • Сирина Хисматуллина — Рахиля, «Беренче мәхәббәт», Атнинский государственный драматический театр им. Г.Тукая
  • Евгения Яковлева- Мария Лукьяновна, «Жизнь прекрасна», Русский драматический театр «Мастеровые
  • Ляйсан Файзуллина — «Хуш, авылым»/Хуш, авылым. Хыял», Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала
  • Динара Акматова — Джамиля, «Җәмилә», Мензелинский государственный татарский драматический театр им.С.Амутбаева»
  • Гульзада Камартдинова — Фатыйма, «Фатыйма», Буинский государственный драматический театр

Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»

  • Булат Гараев — Дамир, «Тәүбә», Буинский государственный драматический театр
  • Ильфат Аскаров — отец, «Шәһәр. Нокта. Брежнев», Набережночелнинский государственный татарский драматический театр им.А.Гилязова
  • Камиль Гатауллин — Родриг Иванович, «Приглашение на казнь», Казанский государственный театр юного зрителя
  • Фаяз Хусаинов — Апсалям, «Беренче мәхәббәт», Атнинский государственный драматический театр им. Г.Тукая
  • Павел Иванов — Тихон, «Гроза», Нижнекамский государственный театр юного зрителя

Номинация «Лучшая женская роль второго плана»

  • Анастасия Азорова — Роуз, «Танцы на праздник урожая», Бугульминский государственный драматический театр им. А. В. Баталова
  • Ксения Храмова — Жюльетта, «Бал воров», Казанский академический русский Большой драматический театр им.В.И.Качалова
  • Миляуша Шайхутдинова — Анна, «Сагынырсызмы?», Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала
  • Зухра Мухаметгалиева — Нурсәнә, «Беренче мәхәббәт», Атнинский государственный драматический театр им. Г.Тукая
  • Халида Сунгатуллина — Старшая мать, «Озын-озак балачак», Казанский Татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева

Номинация «Дебют»

  • Винер Файзуллин — Артур Вафин, «Шәһәр. Нокта. Брежнев», Набережночелнинский государственный татарский драматический театр им.А.Гилязова
  • Радис Гарипов — Асгат, «Озын-озак балачак», Нижнекамский государственный татарский драматический театр им. Т. Миннуллина
  • Мария Мухортова — Софья, «Недоросль», Казанский государственный театр юного зрителя
  • Камилла Шарифзянова — «Тәүбә», Буинский государственный драматический театр

Номинация «Лучшая эпизодическая роль»

  • Наиля Назипова — Смерть, «Аһәң», Альметьевский татарский государственный драматический театр
  • Халим Залялов — Равиль, «Сагынырсызмы?», Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала
  • Резеда Салихова — Тинчурина, «Сәйдәш. Йокысызлык», Татарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина
  • Алсу Шакирова — Фру Лунден/Ткачиха, «Мио, минем Мио!», Казанский Татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева
  • Рамиль Вазиев — Григорий Ростовский, «Сагынырсызмы?», Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала
  • Равиль Гилязов — Федоров, «Шәһәр. Нокта. Брежнев», Набережночелнинский государственный татарский драматический театр им.А.Гилязова

Номинация «Лучшая роль в музыкальном спектакле»

  • Дамир Булатов, Булат Шарифзянов — Аполлон Мусагет, «Новая история Аполлона Мусагета», камерный балет «Пантера»
  • Айдар Сулейманов — Нукер, «Алтын Казан», Татарский академический государственный театр оперы и балета им.М.Джалиля
  • Алина Шарипжанова — Сихатбану, «Алтын Казан», Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М.Джалиля
  • Эльмира Калимуллина — Аксылу, «Алтын Казан», Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М.Джалиля
  • Филюс Кагиров — Битимер, «Алтын Казан», Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М.Джалиля

Номинация «Лучший актер театра кукол»

  • Наталия Егорова, Юлия Василишина, Ирина Гайнуллина, Татьяна Сорокина, Лилия Назипова, Лариса Пасынкова, Анастасия Жукова — Солдат (Рассказчицы), «Самовары», «Экият».
  • Эдуард Гурлев — Дедушка, «По обе стороны фронта», Набережночелнинский государственный театр кукол
  • Юрий Чуктиев — Әлмәндәр, «Әлдермештән Әлмәндәр», «Экият»
  • Дилюс Хузяхметов — Смерть, «Әлдермештән Әлмәндәр», «Экият»

Номинация «Лучший спектакль для детей»

  • «Мио, минем Мио!», Казанский Татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева
  • «Shurale: яңа фантазия», Татарский государственный театр кукол «Әкият»
  • «NEDOросль», Казанский государственный театр юного зрителя
  • «Три толстяка», Бугульминский государственный драматический театр им. А. В. Баталова
  • «Сказка о царе Салтане», «Зеленодольский музыкальный театр»

Номинация «За актерский ансамбль»

  • «Жребий» («Шобага»), Буинский государственный драматический театр
  • «Опасный поворот», Русский драматический театр «Мастеровые
  • «Хуш, авылым»/Хуш, авылым. Хыял», Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала
  • «Сәйдәш. Йокысызлык», Татарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина
  • «Кайда минем илем?», Альметьевский татарский государственный драматический театр
  • «Танцы на праздник урожая», Бугульминский государственный драматический театр им. А. В. Баталова
  • «МОҢ», «Живой город»
Радиф Кашапов
ОбществоКультура Татарстан ТГТК ЭкиятТатарский государственный Академический театр имени Галиасгара КамалаКазанский государственный театр юного зрителяТатарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина

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