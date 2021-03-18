Стали известны номинанты премии «Тантана»
Разбираемся, кто хорошо служил Мельпомене в пандемийный сезон
На следующей неделе в Казани пройдет одиннадцатая церемония вручения республиканской театральной премии. «Реальному времени» в эксклюзивном формате предоставили имена номинантов конкурса Министерства культуры республики «Тантана-2020». Разбираемся, что происходило в театральном мире республики в этом непростом сезоне.
Село — прощальное, Казань — золотая
Несмотря на пандемию коронавируса, ограничения по рассадке, болезнь актеров и общее тревожное настроение, татарстанские театры выдали десятки премьер. В прошлом году премию «Тантана» вручали в онлайн-режиме, в 2021-м — зрители вернутся в зал.
В составе комиссии помимо министра культуры РТ Ирады Аюповой, завлита театров республики Нияза Игламова, профессора консерватории Вадима Дулата-Алеева, искусствоведов и чиновников, есть немало и приезжих экспертов: редактор театрального журнала «Страстной бульвар» Елена Глебова, помощник художественного руководителя Московского театра сатиры Нина Карпова, заведующий Кабинетом национальных театров СТД РФ Марина Корчак. В жюри попал и Туфан Имамутдинов — как куратор театральной площадки MOÑ в Национальной библиотеке РТ и режиссер творческого объединения «Алиф».
Прогнозы на победу — удел посетителей тотализаторов, но что бросается в глаза при изучении списка номинантов?
Во-первых, в фаворитах идет двухчастный спектакль «Хуш, авылым»/Хуш, авылым. Хыял», поставленный зимой Айдаром Заббаровым — он фигурирует сразу в трех номинациях. Заметно присутствие Буинского театра — три его спектакля в списке.
Главная оперная премьера года — мюзикл «Алтын Казан» Эльмира Низамова и Рената Хариса, поставленный в рамках фестиваля «Үзгәреш җиле», — оказался в одной номинации, но почти все его главные исполнители в нее попали. Очень странная ситуация — не хотели никого обидеть? Необходимо больше имен в каждой категории? Обойдем правила и поставим Айдара Сулейманова, которому дали действительно драматичного персонажа Нукера.
В трех номинациях представлен самый длинный спектакль сезона — «Шәһәр. Нокта. Брежнев» по роману Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев. Еще одна весомая и бережная инсценировка — «Долгое-долгое детство» Мустая Карима, причем не только от Кариевского театра, но и нижнекамского.
Если говорить о казанских театрах, то Качаловский представлен пока что в одной категории — женская роль второго плана. Также почти нет какой-то заметной постановки негосударственных театров: у «Живого города» («Угол», «MOÑ») жюри выбрало двуязычный ситком «МОҢ», в одну номинацию пробрался камерный балет «Пантера». Показательно, что переживающий нашествие пришлых режиссеров Тинчуринский здесь оказался с самой экспериментальной работой — «Сәйдәш. Йокысызлык», но при этом поставила ее штатный режиссер театра Резеда Гарипова.
Отметим, что в нескольких номинациях еще участники не определены, в частности, «Честь и достоинство» и «Событие года» — их обсудят на заседании 25 марта, тогда как вручение премии пройдет уже 27-го, в Камаловском театре.
Список номинантов
Номинация «Лучшая мужская роль»
- Владислав Поджидаев — Макбет, «Макбет», Мензелинский государственный татарский драматический театр им.С.Амутбаева
- Раиль Садриев — Гыйсметдин, «Тәүбә», Буинский государственный драматический театр»
- Ирек Гайнетдинов — Баязит, «Йорт», Буинский государственный драматический театр»
- Эмиль Талипов — «Хуш, авылым»/Хуш, авылым. Хыял», Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала»
- Алмаз Бурганов — «Хуш, авылым»/Хуш, авылым. Хыял», Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала
- Булат Гатауллин — Кендек, «Озын-озак балачак», Казанский Татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева
Номинация «Лучшая женская роль»
- Сирина Хисматуллина — Рахиля, «Беренче мәхәббәт», Атнинский государственный драматический театр им. Г.Тукая
- Евгения Яковлева- Мария Лукьяновна, «Жизнь прекрасна», Русский драматический театр «Мастеровые
- Ляйсан Файзуллина — «Хуш, авылым»/Хуш, авылым. Хыял», Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала
- Динара Акматова — Джамиля, «Җәмилә», Мензелинский государственный татарский драматический театр им.С.Амутбаева»
- Гульзада Камартдинова — Фатыйма, «Фатыйма», Буинский государственный драматический театр
Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»
- Булат Гараев — Дамир, «Тәүбә», Буинский государственный драматический театр
- Ильфат Аскаров — отец, «Шәһәр. Нокта. Брежнев», Набережночелнинский государственный татарский драматический театр им.А.Гилязова
- Камиль Гатауллин — Родриг Иванович, «Приглашение на казнь», Казанский государственный театр юного зрителя
- Фаяз Хусаинов — Апсалям, «Беренче мәхәббәт», Атнинский государственный драматический театр им. Г.Тукая
- Павел Иванов — Тихон, «Гроза», Нижнекамский государственный театр юного зрителя
Номинация «Лучшая женская роль второго плана»
- Анастасия Азорова — Роуз, «Танцы на праздник урожая», Бугульминский государственный драматический театр им. А. В. Баталова
- Ксения Храмова — Жюльетта, «Бал воров», Казанский академический русский Большой драматический театр им.В.И.Качалова
- Миляуша Шайхутдинова — Анна, «Сагынырсызмы?», Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала
- Зухра Мухаметгалиева — Нурсәнә, «Беренче мәхәббәт», Атнинский государственный драматический театр им. Г.Тукая
- Халида Сунгатуллина — Старшая мать, «Озын-озак балачак», Казанский Татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева
Номинация «Дебют»
- Винер Файзуллин — Артур Вафин, «Шәһәр. Нокта. Брежнев», Набережночелнинский государственный татарский драматический театр им.А.Гилязова
- Радис Гарипов — Асгат, «Озын-озак балачак», Нижнекамский государственный татарский драматический театр им. Т. Миннуллина
- Мария Мухортова — Софья, «Недоросль», Казанский государственный театр юного зрителя
- Камилла Шарифзянова — «Тәүбә», Буинский государственный драматический театр
Номинация «Лучшая эпизодическая роль»
- Наиля Назипова — Смерть, «Аһәң», Альметьевский татарский государственный драматический театр
- Халим Залялов — Равиль, «Сагынырсызмы?», Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала
- Резеда Салихова — Тинчурина, «Сәйдәш. Йокысызлык», Татарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина
- Алсу Шакирова — Фру Лунден/Ткачиха, «Мио, минем Мио!», Казанский Татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева
- Рамиль Вазиев — Григорий Ростовский, «Сагынырсызмы?», Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала
- Равиль Гилязов — Федоров, «Шәһәр. Нокта. Брежнев», Набережночелнинский государственный татарский драматический театр им.А.Гилязова
Номинация «Лучшая роль в музыкальном спектакле»
- Дамир Булатов, Булат Шарифзянов — Аполлон Мусагет, «Новая история Аполлона Мусагета», камерный балет «Пантера»
- Айдар Сулейманов — Нукер, «Алтын Казан», Татарский академический государственный театр оперы и балета им.М.Джалиля
- Алина Шарипжанова — Сихатбану, «Алтын Казан», Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М.Джалиля
- Эльмира Калимуллина — Аксылу, «Алтын Казан», Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М.Джалиля
- Филюс Кагиров — Битимер, «Алтын Казан», Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М.Джалиля
Номинация «Лучший актер театра кукол»
- Наталия Егорова, Юлия Василишина, Ирина Гайнуллина, Татьяна Сорокина, Лилия Назипова, Лариса Пасынкова, Анастасия Жукова — Солдат (Рассказчицы), «Самовары», «Экият».
- Эдуард Гурлев — Дедушка, «По обе стороны фронта», Набережночелнинский государственный театр кукол
- Юрий Чуктиев — Әлмәндәр, «Әлдермештән Әлмәндәр», «Экият»
- Дилюс Хузяхметов — Смерть, «Әлдермештән Әлмәндәр», «Экият»
Номинация «Лучший спектакль для детей»
- «Мио, минем Мио!», Казанский Татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева
- «Shurale: яңа фантазия», Татарский государственный театр кукол «Әкият»
- «NEDOросль», Казанский государственный театр юного зрителя
- «Три толстяка», Бугульминский государственный драматический театр им. А. В. Баталова
- «Сказка о царе Салтане», «Зеленодольский музыкальный театр»
Номинация «За актерский ансамбль»
- «Жребий» («Шобага»), Буинский государственный драматический театр
- «Опасный поворот», Русский драматический театр «Мастеровые
- «Хуш, авылым»/Хуш, авылым. Хыял», Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала
- «Сәйдәш. Йокысызлык», Татарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина
- «Кайда минем илем?», Альметьевский татарский государственный драматический театр
- «Танцы на праздник урожая», Бугульминский государственный драматический театр им. А. В. Баталова
- «МОҢ», «Живой город»
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