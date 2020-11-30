ГБУ Татарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина

Общая информация

ГБУ «Татарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина» — театр в Казани, основанный по инициативе классика татарской литературы Карима Тинчурина в 1933 году и названный в его честь.

Изначально театр был создан по призыву Первого Всесоюзного съезда колхозников-ударников как филиал Татарского государственного академического театра. Первый спектакль в театре был поставлен 6 ноября 1933 года в селе Шали Пестречинского района Татарской АССР. Была поставлена пьеса Карима Тинчурина и Кави Наджми «Булат бабай семьясы».

Театр имени К. Тинчурина расположен в центральной части города в районе бывшего Арского поля на улице Горького, 13. До 1986 года в этом здании располагался Татарский академический театр имени Галиасгара Камала.

Руководитель — Мусагитов Фанис Наилович.

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