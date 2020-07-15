В Челнах на 103 года посадили первое в Татарстане «обнальное» ОПС

Фото: МВД РТ

Накануне в Набережных Челнах огласили приговор по делу 22 обвиняемых в обнале. Их признали участниками организованного преступного сообщество, через которое отмыли 4,4 млрд рублей с получением дохода в 200 млн рублей с лишним.



Непосредственный организатор ОПС Денис Окунь получил 10 лет колонии строгого режима, еще пять человек также наказаны реальными сроками от 5,5 до 7 лет колонии строгого режима (Денис Фролов, Лилия Акмалова, Ринас Каримов, Денис Сердюков, Ренат Богатиев).

В общей сложности назначенные судом сроки составили 103 года лишения свободы. Правда, большую часть ОПС суд счел достойной исправления без изоляции от общества. Условными сроками наказаны 16 человек, в их числе — жена и мать Окуня, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Набережночелнинского горсуда.

Уголовное дело было возбуждено в МВД Татарстана в 2016 году, в 2017-м стало известно об аресте в Минске скрывшейся от следствия пары Дениса и Екатерины Окуней.