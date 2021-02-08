В Казани заочно арестовали врача, объявленного в международный розыск

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Вахитовский райсуд Казани заочно санкционировал арест 37-летнего Гиа Чухуа, уроженца Грузии и бывшего хирурга-маммолога казанской горбольницы №7. С 2018-го он находится в федеральном розыске, в 2020-м был объявлен и в международный.



Беглецу заочно предъявлено обвинение в причастности к преступному сообществу и мошенничеству с социальными выплатами по делу казанских чиновников Фонда соцстраха, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

По версии следствия, врач Чухуа занимался поиском рожениц для их фиктивного трудоустройства задним числом и получения пособий через ФСС. Но успел скрыться на родине до задержания. Его заочный арест — часть процедуры экстрадиции, уточняют в МВД Татарстана.

На днях 10 фигурантов данного дела, включая двух страховщиков предстали перед судом. Потерпевшее отделение ФСС заявило гражданский иск на 81,2 млн рублей.

Что показал полиграф бывшего главы филиала соцстраха, как вскрылись аферы и почему в деле фигурируют неустановленные руководители регионального отделения — в материале «Реального времени».