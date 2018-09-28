В Казани заочно арестовали колумбийца за кражу алмазов на 133 млн рублей

Сегодня Вахитовский райсуд Казани санкционировал заочный арест 40-летнего уроженца Колумбии Валеро Эдгара Алехандро. Он обвиняется в краже чемодана с ювелирными изделиями на сумму 133 млн рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Преступление было совершено в ночь на 16 июля 2018 года, в помещении торгового павильона, расположенного на территории «Казанской ярмарки». Похищенные драгоценности принадлежали ООО «Сэвен Даймондс».

Уголовное дело расследуют в полиции Казани. По предварительным данным, обвиняемый покинул территорию России еще в день преступления.

26 сентября колумбийца объявили в международный розыск. Обвинение ему было предъявлено заочно.

Решение Вахитовского райсуда Казани означает, что при пересечении российской границе иностранец должен быть немедленно заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что к краже алмазов причастны два уроженца Колумбии и гражданин Гватемалы.

Вчера же МВД Татарстана объявило в розыск подозреваемого в краже 230 млн рублей у банка «Открытие».