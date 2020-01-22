Сын Саввиди выселяет беглого папу

А также сестру, тетю и двоюродного брата — иск подан в казанский суд

Квартирный спор семьи Саввиди начал разбирать Вахитовский райсуд Казани. Иск подал сын экс-депутата Госсовета, заочно обвиненного в заказе на двойное убийство. Как выяснило «Реальное время», Ираклий Саввиди-младший просит признать отца и еще троих родственников утратившими право на данное жилье, снять их с регистрации и выселить. И суд в сложной ситуации — как выселить ответчиков, которые находятся неизвестно где?

«Что касается Ираклия Владимировича, он в России не был 10 лет»



Большой греческий клан Саввиди дружно проигнорировал старт процесса Вахитовского райсуда Казани. Интересы истца Ираклия Ираклиевича Саввиди представлял юрист Павел Груздев. С семьей доверителя он сотрудничает не первый год, ранее выступал ликвидатором коммерческой фирмы с иностранными инвестициями «Саввас».

Из оглашенного на заседании суда следовало — предметом спора является приватизированная еще в 90-е годы прошлого века квартира на улице Вишневского. В ней три комнаты и 63 «квадрата», на которых зарегистрированы, кроме истца, его сестра Виктория Ираклиевна Саввиди, двоюродный брат Владимир Алексеевич Саввиди, тетя Антигона Владимировна Саввиди и отец Ираклий Владимирович Саввиди.

Ираклий Саввиди-младший просит суд прекратить права пользования этих родственников на «трешку», снять их с учета и выселить.

— Они в настоящее время не проживают по данному адресу, помещением не пользуются, даже корреспонденцию, которая приходит на их имя, они не получают, — пояснил суду Груздев.

Судью Евгению Зыбунову интересовало, где ж находятся ответчики и в каких отношениях они с истцом? Забегая вперед, этот вопрос председательствующей и старшему помощнику прокурора Вахитовского района Эдуарду Садрееву пришлось задавать раза три. И с каждым разом представитель Саввиди-младшего выдавал чуть больше подробностей.

Сначала Груздев дал общий ответ: «Кто-то за границей. Кто-то поменял регистрацию. Просто мы не знаем, где они, поэтому просим снять с учета». Затем дополнил, ссылаясь на позицию доверителя: «С двоюродным братом они не общаются, неизвестно, где он проживает. Сестра Виктория Ираклиевна — в другом городе, тоже не общаются. Антигона Владимировна, тетя истца, — за границей. Насколько известно, она там лечение проходит и физически не может приехать. А что касается Ираклия Владимировича, то он вообще в России не был 10 лет».

«А их фактическое место жительство истцу неизвестно?» — продолжила уточнения судья. И тут Груздев раскрыл-таки «секрет», что Ираклий Владимирович с сестрой находятся в греческом городе Салоники.

Предметом спора является приватизированная еще в 90-е годы прошлого века квартира на улице Вишневского

«Пропавшим» родственникам Саввиди найдут адвоката

Вопрос, где живет сам истец, на заседании не задавался. По данным «Реального времени», у него — казанская регистрация. Впрочем, как и у беглого папы.

Судья уточнила, настаивает ли податель иска на требовании о выселении отсутствующей родни. Груздев ответил утвердительно. «А как это фактически исполнять, если они там не живут?» — спросил представитель прокуратуры Садреев. «Ну значит снять с регистрационного учета», — конкретизировал юрист Саввиди-младшего.

При таких обстоятельствах суд постановил — привлечь к делу адвоката для защиты интересов ответчиков, место жительство которых неизвестно. Соответствующее требование будет направлено в юридическую консультацию Вахитовского района Казани. Далее суду и защитнику предстоит принять меры по розыску кандидатов на выселение. Как уже писало «Реальное время», в руках Саввиди-младшего аккумулируют и другую недвижимость семьи, возможно, перед продажей.

Согласно открытым источникам, большинство участников этого семейного спора связаны с бизнесом. Владимир Саввиди был соучредителем казанской фирмы «Атриум» со специализацией в сфере азартных игр, попавшей под ликвидацию в 2012-м. Годом позже Владимир Алексеевич свернул деятельность ИП по сдаче собственной недвижимости внаем.

Антигона Саввиди как индивидуальный предприниматель до 2012 года занималась розничной продажей изделий из кожи и меха. А до 2006-го, то есть до момента ликвидации фирмы «Санта С», была ее директором и соучредителем на 70%. Вторым совладельцем выступало ЗАО «Санаторий «Санта», ныне одноименное ООО, что на 99% принадлежит Ираклию Ираклиевичу и его же компании «Триада».

За сестрой истца никаких ООО не числится. Возможно, в силу возраста. В Рунете сыскалось несколько Викторий Саввиди. Одной 15, живет в Пятигорске, но именно она минувшим летом оставила на своей страничке фото с узнаваемым видом на обновленные Квартала и берег Казанки, а годом раньше — еще несколько казанских снимков. Другая Виктория на 20 лет старше, в качестве места жительства указала Мали, в 2016-м году постила снимки с семьей Ивана Саввиди. Еще одна Вика указала в соцсетях, что в основном живет в Афинах, ну а пока в Первоуральске Свердловской области. Кто из них в близком родстве с истцом — понять сложно. На заседании суде не звучали не только адреса ответчиков, но и их возраст.

Другая Виктория на 20 лет старше, в качестве места жительства указала Мали, в 2016-м году постила снимки с семьей Ивана Саввиди. Фото из соцсетей

Почему греческая Фемида посадила Янакова и не тронула Саввиди

Четвертый ответчик — Ираклий Владимирович — в 2009-м был заочно арестован именно Вахитовским судом Казани. Экс-депутат Госсовета РТ и бывший главврач санатория «Санта» на тот момент был еще и председателем совета директоров одноименного ЗАО. Санта — родная деревня Саввиди-старшего в Грузии.

Заочный арест потребовался для объявления в международный розыск исчезнувшего из России заслуженного врача Татарстана. Его обвинили в заказе на двойное убийство 2002-го года другому казанскому греку Автандилу Янакову, лидеру группировки «Квартале». Дело исполнителя заказа, киллера Ильнура Низамова Верховный суд РТ рассмотрел в 2010-м в особом порядке и наказал его 10 годами колонии строгого режим.

Согласно приговору, предложенная заказчиком цена составила 10 тысяч долларов США, а перед смертью водителя санатория Александра Титова и начальника котельной Евгения Пьянова избивали в бильярдном клубе «Торнадо» на улице Адоратского в Казани, требуя признаний по поводу причастности к пропаже имущества санатория на полмиллиона и поджогу фазенды сына главврача в Боровом Матюшино.

Заметим, сам Ираклий Саввиди после заочного ареста согласился на дистанционный допрос по Сети, на котором уверял — с авторитетом Янаковым был в плохих отношениях, к смерти проблемных работников не причастен.

Экс-депутат Госсовета РТ и бывший главврач санатория «Санта» Ираклий Саввиди в 2009-м был заочно арестован именно Вахитовским судом Казани. Фото santakazan.ru

Интерпол нашел Янакова и Саввиди в Греции, причем оба уже успели получить гражданство. Разрешения на их экстрадицию в Россию местные власти не дали. Хотя представленные Генпрокуратурой РФ материалы следствия оценили. В 2015-м апелляционный уголовный суд по тяжким преступлениям города Салоники приговорил Автандила «Авто» Янакова к 14 годам лишения свободы за подстрекательство к двойному убийству в составе организованной группы, а также за организацию этой самой казанской группы.

Какую оценку дала Греция обвинениям в адрес Ираклия Саввиди — в МВД и Следкоме по РТ не сообщают. Он по-прежнему числится в международном розыске, при этом расследование уголовного дела уже несколько лет приостановлено.

Тем временем в греческих СМИ периодически мелькает информация о крупном инвесторе из России — Иване Саввиди, бывшем депутате Госдумы РФ, которого называют двоюродным братом казанского беглеца. В 2019-м «Группа Агрокам» Ивана Саввиди получила премию издательского дома «Коммерсантъ» за сделку года на юге России — продажу «Донского табака» за 90 млрд рублей Japan Tobacco Inc.

Ивана Саввиди, бывшего депутата Госдумы РФ, называют двоюродным братом казанского беглеца. Фото ru-mir.net

Родился 60-летний Иван Игнатьевич, как и 64-летний Ираклий Владимирович, в грузинском селе Санта. Живет и ведет основный бизнес в России, правда, его инвестиции в экономику Греции оценивают в 300 млн евро. С учетом покупок футбольного клуба ПАОК (что не удивительно для экс-президента российского ФК «Ростов»), табачного производства, вложений в покупку Салоникского порта и 5-звездочный отель Macedonia Palace в тех же Салониках.