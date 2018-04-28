Из Таиланда депортировали объявленного в федеральный розыск татарстанца
Из Королевства Таиланд депортировали объявленного Татарстаном в международный розыск фигуранта «дела игровиков» Сергея Порамонова.
Отмечается, что 37-летний гражданин Российской Федерации был депортирован в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России.
По имеющейся информации, Сергей Порамонов в течение почти 3 лет в составе преступного сообщества участвовал в организации и проведении незаконных азартных игр на территории Набережных Челнов и Тукаевского муниципального района Татарстана, сообщает пресс-служба МВД.
В результате противоправной деятельности соучастники получили доход около 200 млн рублей.
Напомним, 15 марта Порамонова задержали на острове Пхукет. Он является единственным остававшимся на свободе фигурантом уголовного дела 2014 года о незаконной организации азартных игр в Татарстане.Происшествия Татарстан
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