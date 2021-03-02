О чем вспоминает Нина Калаганова, как отражаются «Белые цветы» и новое слово от Питера Гэбриэла

Казанские театральные новинки и музыкальные фестивали марта

В первом месяце весны одни театры Казани взяли небольшой отдых от премьеры, другие не устают радовать новыми работами. Но в тех и других по-прежнему есть, что посмотреть. В марте мы снова будем перечитывать Абдурахмана Абсалямова и Мориса Метерлинка, поздравлять с юбилеем любимых артистов, а также наслаждаться любимыми народными мелодиями. Подробнее — в обзоре культурных событий марта, по версии «Реального времени».

«Жизель» в честь юбилея

После окончания Шаляпинского фестиваля Татарский академический театр оперы и балета им. М. Джалиля перейдет к репертуарным спектаклям, а 31 марта порадует казанцев особенным балетом. Балет Адольфа Адана «Жизель» в этот день будет посвящен 70-летию выдающейся татарстанской балерины Ирины Хакимовой. В главной женской роли выступит Аманда Гомес, графа Альберта исполнит Михаил Тимаев.

Спектакль был поставлен в театре в 1990 году народным артистом СССР Никитой Долгушиным, режиссером-постановщиком из Санкт-Петербурга. С этого времени он идет с неизменным успехом — в нем используется хореография Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа.

Театр оперы и балета им. М. Джалиля 31 марта порадует казанцев особенным балетом. Фото kazan-opera.ru

Бывшая прима театра, а ныне педагог Ирина Хакимова сама не раз блистала в образе Жизели, правда в постановке 1958 года. В ее послужном списке — более 30 ведущих партий в балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица», Дон Кихот» и других. Сразу после окончания Пермского хореографического училища в 1970 году она пришла работать в татарский оперный театр. Ее концертный репертуар считается уникальным, кроме того именно Хакимову называют зачинательницей традиции проведения творческих вечеров в Казани с приглашением ведущих солистов балета крупнейших театров России.

Вычислить квадратуру круга в 200-й раз

В 200-й раз на сцене Качаловского театра будет показан водевиль «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева. В Казани его впервые увидели в январе 2007 года, за это время спектакль побывал в Сочи и Уфе, Екатеринбурге и Краснодаре, принял участие в фестивалях на Украине и Чехии.

18 марта постановка Александра Славутского вновь расскажет любовную историю двух семейных пар. Много музыки и танцев при минималистичных декорациях в течение трех часов будут занимать зрителя, ценителя лирических трагикомедий. Над музыкальным решением работал Илья Славутский, хореографом выступил Сергей Сентябов. Интересно, что пьеса была написана Катаевым в 1927 году, однако рассказ о человеческих судьбах, любви и верности, любовной лодке и быте, в отличие от пропаганды или натужных мыльных опер, всегда будет интересен читателю и зрителю.

В 200-й раз на сцене Качаловского театра будет показан водевиль «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева. Фото teatrkachalov.ru

Камаловцы на день переедут в Дербышки

Театр им. Г. Камала в марте начинает культурный проект «Казанские гастроли». Свои лучшие и самые свежие работы артисты покажут в пяти районах столицы Татарстана. Первый выезд со спектаклем «Хуш, авылым» состоится 9 марта, внутригородские гастроли пройдут в ДК им. Саид-Галеева. По словам главного режиссера театра Фарида Бикчантаева, это «древняя площадка со своим сложившимся кругом», куда без потерь вполне можно вывезти даже «Голубую шаль». Жителям Дербышек представят только первую часть документального спектакля Айдара Заббарова об умирающих деревнях Татарстана.

4 марта в большом зале театра пройдет юбилейный вечер народной артистки Татарстана Наили Ибрагимовой. В программе — поздравления, выступления друзей и коллег, а также спектакль «Зятья Гэргэри». Народная артистка Татарстана пришла в Камаловский театр в 1968 оду, в те годы им руководил Марсель Салимжанов. Крайне широк ее репертуарный диапазон: играть ей приходилось и Мальчика в «Голубой шали», и синьору Капулетти в «Ромео и Джульетте». Из последних ролей — образы старушки Нурзиды в пьесе Туфана Миннуллина «Шесть невест и один жених» и Флеры в комедии «Люстра» Ильгиза Зайниева. В «Зятьях Гэргэри» она исполняла яркую роль Палый, которую делила по очереди с Верой Минкиной.

В программе — поздравления, выступления друзей и коллег, а также спектакль «Зятья Гэргэри». Фото kamalteatr.ru

Детские сказки и взрослые воспоминания

3 марта Казанский ТЮЗ приглашает на премьеру детского спектакля «Синяя птица». Это работа инклюзивной лаборатории «Создавая театр». Все ее 19 участников заняты в постановке, причем семеро из них — дети с ограниченными возможностями здоровья, что никак не помещало им принять участие в чудесной и волшебной сказке Мориса Метерлинка о счастье и дружбе. В спектакле также заняты артисты Казанского ТЮЗа: Нина Калаганова, Алсу Густова, Алексей Зильбер и Дмитрий Язов. Художник-постановщик — Марина Родионова, балетмейстер — Евгений Скрипачев. Музыкальное оформление спектакля взял на себя ансамбль «НеЗаМи» под руководством Дмитрия Бикчентаева.

Еще одна премьера ожидает маленьких зрителей 13 марта — «Маша и три медведя», которая пройдет в интерактивном пространстве Казанского ТЮЗа «Лес чудес». В роли бабушки Нины выступит Нина Калаганова, а ее внучку Машу исполнит Дарья Бакшеева.

Новинка ждет и взрослого зрителя. 26 марта состоится премьера спектакля-воспоминания народной артистки Татарстана Нины Калагановой «Первый тайм». В нем она будет вспоминать два своих незабываемых десятилетия в казанском театре — это 1970-1980 годы. Именно этот период связан со знаменитыми главными режиссерами Феликсом Григорьяном и Леонидом Верзубом, выдающимися актерами Александром Калагановым и Александром Кокуриным, эвакуированными сталинградцами Марией Неменко-Бабковской и Анной Пешковой, многими другими. Спектакль станет первым событием в рамках празднования 90-летия театра.

Еще одна премьера ожидает маленьких зрителей 13 марта — «Маша и три медведя», которая пройдет в интерактивном пространстве Казанского ТЮЗа «Лес чудес». Фото kazan-tuz.ru

Новая жизнь «Белых цветов»

Казанский Татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева представит премьеру спектакля «Белые цветы. Отражение» 6, 7 и 8 марта. Для своей новой постановки главный режиссер театра Ренат Аюпов выбрал пьесу неожиданного автора — руководителя ревматологического центра 7 горбольницы Равии Мухиной. Сама доктор, опираясь на свой жизненный опыт, обратилась все же к любимой книге — знаменитому роману Абдурахмана Абсалямова, позвучавшим и в названии спектакля.

Понятно, что речь пойдет о врачах, однако сама постановка посвящена 110-летию со дня рождения татарского писателя. В современных «Белых цветах» рассказывается история уже нашей современницы, Асии, в руки которой попала знаменитая книга. Вдохновившись образом Гульшагиды, героиня понимает, что ее призвание — быть врачом. Что ей пришлось пережить на пути становления в профессии, в личной жизни, ее душевные метания, счастье и невзгоды — в новом спектакле татарского ТЮЗа. Музыку для постановки написала Миляуша Хайруллина, хореографом выступила Флюра Янышева.

Весенний Бах по-казански

Март будет отмечен и музыкальными фестивалями. Так, Казанская консерватория традиционно представляет в начале весны «Баховский фестиваль», который пройдет на сцене Большого концертного зала им. С. Сайдашева. Откроет празднование дня рождения великого композитора 2 марта органист Алексей Семенов. Далее 11 марта будет представлена программа «Музыкальное приношение». Центром внимания студентов и аспирантов консерватории вновь будет орган. Он прозвучит как соло, так и в ансамбле со скрипкой, виолончелью, голосом и струнным квартетом в сочинениях композиторов эпохи барокко. Завершится фестиваль 25 марта выступлением народного артиста России Рубина Абдуллина и других казанских органистов.

Кроме концертов, в последние два дня фестиваля, 24 и 25 марта, в конференц-зале Казанской консерватории пройдут лекции доцента кафедры зарубежной музыки Московской консерватории Романа Насонова.

Казанская консерватория традиционно представляет в начале весны «Баховский фестиваль». Фото vk.com/kazangbkz

Приходит время «теремизма»

2 марта откроется еще один музыкальный фестиваль — «Народные мелодии». Он пройдет в Татарской филармонии и тоже будет состоять из трех ярких концертов. В этот день свое искусство танца покажут артисты Государственного ансамбля танца Карачаево-Черкесии «Эльбрус». 18 марта в гости к Государственному оркестру народных инструментов Татарстана под управлением Анатолия Шутикова приедет «Терем-квартет» из Санкт-Петербурга. Английский рок-музыкант Питер Гэбриэл с восхищением «окрестил» их музыку «теремизмом» и «русским кроссовером». На русских народных инструментах, используя авторские аранжировки, они сыграют Баха и Пьяццоллу, шотландскую жигу и трогательного «Маленького принца» Микаэла Таривердиева, народные русские мелодии и песни из кинофильмов вместе с казанскими музыкантами.

Фестиваль закроется 29 марта выступлением ансамбля песни и танца «Донбасс» с программой «Пой, танцуй, звени, весна!».