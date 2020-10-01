Список персон

Зайниев Ильгиз Газинурович

Культура
Зайниев Ильгиз Газинурович
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился 23 мая 1987 года в дер. Карасу Аксубаевского района РТ.

Образование

2008 г. — окончил Казанский государственный университет культуры и искусств (курс Ф. Бикчантаева).
2013 г.— окончил режиссерский курс Казанского государственного университета культуры и искусств (курс Ф. Бикчантаева).

Трудовая деятельность

С 7 июня 2019 г. — главный режиссер Татарского государственного театра кукол «Экият».

Награды и звания

Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (2019 г.).

Награжден грамотами Министерства образования и науки (2012 г.), «За вклад в подготовку и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады» (2013 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул. Петербургская, 57
  • Телефон: (843) 237-70-31
  • Email: kazan-puppet-show@yandex.ru
  • Сайт: https://www.puppet-show.ru/

Дата последнего обновления: 01.10.2020

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