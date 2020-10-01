Зайниев Ильгиз Газинурович
Общая информация
Родился 23 мая 1987 года в дер. Карасу Аксубаевского района РТ.
Образование
2008 г. — окончил Казанский государственный университет культуры и искусств (курс Ф. Бикчантаева).
2013 г.— окончил режиссерский курс Казанского государственного университета культуры и искусств (курс Ф. Бикчантаева).
Трудовая деятельность
С 7 июня 2019 г. — главный режиссер Татарского государственного театра кукол «Экият».
Награды и звания
Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (2019 г.).
Награжден грамотами Министерства образования и науки (2012 г.), «За вклад в подготовку и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады» (2013 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул. Петербургская, 57
- Телефон: (843) 237-70-31
- Email: kazan-puppet-show@yandex.ru
- Сайт: https://www.puppet-show.ru/
Дата последнего обновления: 01.10.2020