Во второй серии протестов в Казани поучаствовали Максим Шевченко, Дамир Фаттахов и полицейские дубинки

Фото: Максим Платонов

Закрытое метро и «медленная раскачка»

Вторая серия несанкционированного протеста в Казани начиналась у театра имени Камала. Незадолго до ее начала в городе заботливо закрыли станцию метро «Площадь Тукая» — примерно с 11 часов поезда не останавливались и проезжали мимо. Причины этого решения никак не озвучивались. Корреспондент «Реального времени» передавала из заполненного вагона, что особенно недовольны «сюрпризом» были многочисленные мамы с детьми.

Примерно до полудня на площади у театра Камала можно было увидеть только многочисленных журналистов и силовиков. Вдоль дороги были припаркованы автозаки, на площади стоял активист НОД Равиль Гарифуллин с плакатом, описывающим ужасы уголовного преследования за участия в митингах. Больше никакой активности не наблюдалось.

Скучающие журналисты фотографировали полицейских и автозаки. Нескучающие журналисты, ставшие жертвами внезапной социальной акции казанского метро, опаздывали и стремились срочно добраться до места событий. Полицейские очень аккуратно обходили людей, снабженных яркими жилетками прессы: похоже, что МВД Татарстана хватило казуса на прошлой неделе, когда новости о задержании двух десятков журналистов обескуражили всю Россию.

Примерно до полудня на площади у театра Камала можно было увидеть только журналистов и силовиков

Явление министра народу

Одним из первых посетителей несанкционированной акции протеста на площади у театра Камала оказался министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. Примерно одновременно с его появлением на площадь начали прибывать люди — очень быстро протестующих набралось примерно с полторы сотни.

Фаттахов сообщил, что пришел «посмотреть, что тут за молодежь», и приступил к работе. Между прочим, судя по сообщениям из других городов в России, Дамир Ильдусович стал чуть ли не единственным представителем официальной власти, который присутствовал на протестной акции. Он стоял на площади, говорил с довольно жестко настроенными гражданами.

Главное, что пытался донести до протестантов министр, — акция не санкционирована, а значит, надо выражать свою гражданскую позицию иными способами. Ему возражали: но ведь такой митинг не санкционируют никогда.



— Но ведь никто даже не попытался его санкционировать, не удосужились даже заявку подать! Ни на сегодняшнюю акцию, ни на 23 января! — парировал министр.

Фаттахов пробыл на площади около получаса — за это время он успел побеседовать со многими желающими, причем разговор проходил в весьма дискуссионном ключе, если не сказать жестче. В итоге он сообщил, что завтра в 14.00 ждет всех желающих на беседу, и удалился.

Одним из первых посетителей несанкционированной акции протеста на площади у театра Камала оказался министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов

Шествие к кремлю: очередное ноу-хау с автобусами

На площади было все, как полагается во время несанкционированных акций. Среди собравшихся был замечен Искандер Ясавеев. Большинство участников акции были совсем молодые люди — лет 18—25. Но присутствовали на месте событий и граждане более серьезного возраста, и даже пожилые люди.

А потом на площади начались задержания. Корреспондент «Реального времени» передавала с места событий, что сначала вывели троих молодых людей (один из них непосредственно перед задержанием громко и истерично выкрикивал лозунги), потом силовики скрутили еще нескольких, а затем начали оцеплять площадь у театра. В ответ на это люди стали спешно покидать место митинга — некоторые даже перелезали через бетонные ограждения.

Но на этом акция протеста не закончилась. Люди, которых к тому моменту значительно прибавилось, собрались у светофора, дисциплинированно, на зеленый свет, перешли через Пушкина на Право-Булачную — и отправились по направлению к кремлю. Основная часть участников шествия все так же состояла из молодежи. Их сопровождали полицейские кордоны, но поначалу никого не трогали. Потом начались точечные задержания — из толпы выхватывали по несколько человек и отводили... Нет, не в автозаки, а в городские автобусы, очень похожие на те, которые курсируют по казанским маршрутам. Так что теперь автобусы смело можно называть не только ноу-хау ЦИК (напомним, в Казани «краснобусы» использовали в качестве мобильных избирательных участков этим летом и осенью), но и резервом МВД.

Большинство участников акции были совсем молодые люди — лет 18—25. Но присутствовали на месте событий и граждане более серьезного возраста, и даже пожилые люди

Один из жителей домов на Булаке пожаловался нашему корреспонденту: «Шествие, полиция, автобусы эти... С ребенком нормально не погулять!»

Гулять действительно было проблематично. В центре закрыли станции метро. На подступах к кремлю Булак перегородили. Люди переходили на соседние улицы — ближе к Колхозному рынку, собирались там и продолжали двигаться в сторону сердца Казани.

«Они потеряли наше поколение»

К тому моменту, когда шествие разбилось по соседним улицам, протестантов было уже около полутысячи, по приблизительным оценкам корреспондента «Реального времени». Ближе к Кремлю количество задержаний усилилось. По словам протестующих, многие из них выступают вовсе не за Навального. Большинство не хочет представляться, но позицию свою журналисту охотно поясняют.

Студент одного из казанских техникумов — за справедливость:

— Навальный мне не особо симпатичен, я нейтрально к нему отношусь. Но ни с одним человеком так нельзя поступать! Про всех оппозиционных деятелей говорят, что они — иноагенты...

Пара повзрослее, с высшим образованием, сетует на несменяемость власти в стране и критикует суды:

— Про суд Навального мы понимаем: все, что говорит его защита, игнорируется. Навальный, может быть, нам и не симпатичен совершенно. Но справедливость должна быть.

Студент-второкурсник одного из казанских вузов очень эмоционален:

— Меня не устраивает несправедливый суд против Навального. Дворец Путина меня тоже не устраивает. Как же он не его? Его, конечно. Ротенберг же его друг, спарринг-партнер по дзюдо. Я думаю, Россия будет строиться только на улице. Мое мнение — власти потеряли наше поколение. Я не знаю ни одного человека своего возраста, который «топил» бы за власть. Все, что происходит сейчас, происходит для наших бабушек. Вот и получилось так, что мы сейчас не можем свободно выражать свое мнение. Никто не выходил, когда Россию разворовывали, когда закрывали СМИ. А вот когда мне будет лет 40, я буду говорить: «Я не сидел дома». И родители мои меня поддерживают. Я уверен, что перемены будут — это вопрос времени.

Из толпы выхватывали по несколько человек и отводили в городские автобусы, очень похожие на те, которые курсируют по казанским маршрутам

Неожиданный гость Максим Шевченко: «Я считаю, что протест — справедливый и законный!»

Когда протестующие дошли до кремля, задержаний стало гораздо больше. В руки полицейских внезапно попал и известный российский политолог, журналист Максим Шевченко, который неожиданно для всех оказался сегодня в Казани.

Оказывается, он здесь с четверга, его пригласила Ассоциация мусульман-предпринимателей, чтобы читать лекции и проводить семинары.

— Приехал сюда не для участия в протесте, а с интеллектуальными целями. Но люди вышли на улицы, и я тоже как гражданин имею право пройтись по набережной Казанки. Я прошелся. Как гражданин я также имел право включить свой электронный девайс и выйти в прямой эфир через свой youtube-канал. Я это сделал. И у меня есть право задавать вопросы людям на камеру, если они не против того, чтобы их снимали. В этот момент ко мне подошли сотрудники полиции, взяли меня под руки и пригласили пройти с ними. Потом, правда, к ним подошли люди в штатском и попросили меня отпустить. Меня же знают в Татарстане. И они меня отпустили.

Максим Шевченко обратился к силовикам со страниц нашего издания:

— Сейчас через «Реальное время» я обращаюсь к сотрудникам полиции: пожалуйста, не применяйте жестокость! Я прекрасно понимаю, что вам необходимо исполнять приказы. Но все говорят, что в Казани жестокости не было, в отличие от других городов. Надеюсь, так будет и впредь. Я считаю, что люди имеют полное право ходить по улицам своего родного города, своей республики. Они имеют полное право заявить свое недовольство действиями власти, говорить, что они думают, вести электронные трансляции и звонить кому хотят. Это их полное и абсолютное право, гарантированное Конституцией.

Политолог подтверждает тезис о том, что люди выходят на протесты не в поддержку Навального. Он считает, что ситуация с опальным оппозиционером просто стала катализатором протеста против властей:

— Поверьте, я поговорил с несколькими людьми, и ни один из них не сказал, что выходит за Навального. Один молодой человек сказал, что он вышел, потому что действиями власти унижен международный статус страны. Это ведь суперпатриотическая позиция, не правда ли? Мужчина средних лет сказал, что ему надоели коррупция, произвол и беззаконие. Одна старушка обращалась к сотрудникам полиции: «Что же вы делаете? Вы же тоже наши дети». Еще люди говорили, что нарушены принципы национальных прав татарского народа, принципы федерализма. Мне кажется, повестка понятна, и я ее ясно высказал в ролике. Я считаю, что Навальный стал всего лишь катализатором протестов против тех проблем, которые стоят сейчас перед страной. А власть, к сожалению, отвечает на это только с помощью дубинок и арестов, а не с помощью реформ. Надеюсь, что Татарстан, который всегда демонстрировал единство позиции, продолжит в том же духе, а провокаторы извне не спровоцируют актов насилия на улицах Казани и других российских городов. Я считаю, что протест — справедливый и законный! Граждане имеют право ходить по улицам своих городов, говорить, что думают, и вести трансляции об этом. Это моя позиция, с которой меня невозможно столкнуть!

В руки полицейских внезапно попал и известный российский политолог, журналист Максим Шевченко, который неожиданно для всех оказался сегодня в Казани. Фото: kazanfirst.ru

Массовые задержания

Когда люди разбегались с площади у театра Камала, казалось, что этим сегодня и закончится.

Когда демонстрантов сопровождали полицейские, чтобы те могли спокойно и безопасно переходить дорогу, — казалось, что жестокости удалось избежать.

Но когда шествие дошло до кремля — стало понятно, что без жестких задержаний сегодня не обойдется. Корреспондент «Реального времени» сообщала, что в ход шли дубинки полицейских, в автобусы и автозаки заталкивали десятки людей. Задерживали у станции метро «Кремлевская», рядом с Академией наук. В автобусы отправляли и парней, и девушек.

По данным, публикуемым в республиканских telegram-каналах, на несанкционированной акции протеста сегодня были задержаны 293 человека, среди них несколько несовершеннолетних.

Когда шествие дошло до кремля — стало понятно, что без жестких задержаний сегодня не обойдется

Луиза Игнатьева, Людмила Губаева