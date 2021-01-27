В Татарстане мобильная бригада фонда «Сила в детях» будет выезжать к детям-инвалидам в районы — видео
В Татарстане мобильная бригада фонда «Сила в детях» приняла решение выезжать к детям-инвалидам в районы. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
— Сегодня их маршрут лежит в Новошешминский район. А в целом по году стоит задача, чтобы эта мобильная бригада охватила порядка 600 детей. И каждой семье, где есть такой ребенок, (команда — прим.ред.) выстроила индивидуальную программу реабилитации в центрах республики Татарстан, — рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.
В бригаде работают дефектологи, логопеды и другие врачи.
В середине января правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов.
Справка
Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях» основан в марте 2014 года. Он занимается организацией помощи семьям детей-инвалидов, которые не в состоянии оплатить дорогостоящее лечение детей в разных реабилитационных центрах.
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