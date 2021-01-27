В Татарстане мобильная бригада фонда «Сила в детях» будет выезжать к детям-инвалидам в районы — видео

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В Татарстане мобильная бригада фонда «Сила в детях» приняла решение выезжать к детям-инвалидам в районы. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Сегодня их маршрут лежит в Новошешминский район. А в целом по году стоит задача, чтобы эта мобильная бригада охватила порядка 600 детей. И каждой семье, где есть такой ребенок, (команда — прим.ред.) выстроила индивидуальную программу реабилитации в центрах республики Татарстан, — рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.



В бригаде работают дефектологи, логопеды и другие врачи.

В середине января правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов.



Татьяна Леухина