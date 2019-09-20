Аналитика «Реального времени»: сколько стоит проезд в общественном транспорте крупных российских городов
Стоимость разовых билетов и проездных в казанском транспорте оказалась на уровне или выше соседей
На фоне очередных просьб казанских автобусных перевозчиков о повышении стоимости проезда «Реальное время» решило выяснить, так ли дешево ездить здесь на общественном транспорте по сравнению с другими российскими городами. Выяснилось, что в столице Татарстана проезд в целом и так довольно дорогой, а требования перевозчиков повысить проезд до 40 рублей практически уравняют по цене казанские маршрутки с Москвой и Санкт-Петербургом, а не с другими городами-«миллионниками». При этом в большинстве российских мегаполисов гораздо более удобные и дешевые проездные билеты длительного пользования, по сравнению с Казанью.
Так себе проездной и отсутствие льготных пересадок
Для понимания уровня стоимости проезда мы изучили тарифы и условия в десяти городах. Это — собственно, Казань и второй по величине город региона — Набережные Челны. Также в списке — два крупнейших соседа-«миллионника» — Уфа и Нижний Новгород, два относительно небольших областных центра поблизости — Йошкар-Ола и Чебоксары, а также крупнейшие города страны — Москва и Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.
Напомним, сегодня в Казани и Набережных Челнах разовый проезд при оплате в самом транспорте стоит 27 рублей и 22 рубля, соответственно. В Казани проездной на весь месяц будет стоить 2,5 тысячи рублей. И даже при такой стоимости (забегая вперед, скажем, что это один из самых высоких тарифов среди рассматриваемых городов) полноценный «безлимит» будет лишь на три вида транспорта — трамвай, троллейбус и автобус. На метро же по такому билету будет действовать ограничение: 50 поездок в месяц. В Набережных Челнах проездной на муниципальные трамваи и автобусы будет стоить заметно дешевле — 1 350 рублей.
В Казани также можно ограничить безлимитные поездки несколькими видами транспорта, что, правда, сильно ситуацию не изменит: все автобусы обойдутся в 2300, трамвай и троллейбус — в 1600 рублей, один маршрут автобуса — в 1300 рублей в месяц. Популярный ранее в столице билет на один из видов транспорта на 50 поездок за 750 рублей после последнего повышения в начале года подорожал до 1800 рублей в месяц за 100 поездок. Таким образом, повысилась не только стоимость каждой поездки, билет еще и стал невыгодным для большинства людей, пользующихся транспортом по маршруту «работа-дом». Чтобы «отбить» сто поездок, каждый день, включая выходные, понадобится пользоваться транспортом больше трех раз.
Отметим и еще одну важную особенность казанских проездных: в отличие от многих других городов, здесь не предусмотрено никаких льгот при пересадках — и это при том, что есть значительное количество районов города, в которых присутствуют лишь один-два маршрута. Единственный способ снизить цену — платить транспортной картой: это сэкономит два рубля с поездки. А вот оплата банковской картой с недавних пор сравнялась по цене с оплатой «наличкой» (в отличие от, например, Уфы или Москвы), хотя раньше в электротранспорте также давалась скидка два рубля.
Троллейбусный безлимит в Йошкар-Оле и Чебоксарах, бесплатные пересадки Уфы и Нижнего
В соседнем небольшом региональном центре — Йошкар-Оле длительные проездные билеты предусмотрены только на единственный вид городского электротранспорта — троллейбус. Безлимитный проездной на него будет стоить 1200 рублей (в Казани аналогичный билет стоит 1500 рублей и 1600 рублей — вместе с трамваем, в Набережных Челнах — 1350 рублей на трамвай и автобус). Есть, кроме того, билет на 50 поездок за 900 рублей — каждая поездка обойдется в 18 рублей. При этом разовый проезд в городе стоит 22 рубля.
В другом ближайшем соседнем региональном центре — Чебоксарах — стоимость проезда в троллейбусах и автобусах различается: 22 и 25 рублей, соответственно. Существовавший ранее проездной на автобусы и троллейбусы с недавних пор исчез, остался лишь безлимитный проезд на троллейбусе за 900 рублей. При этом последний раз проезд на два рубля подорожал здесь совсем недавно — 1 сентября, а предыдущее подорожание было в июле 2018 — также на два рубля.
Что касается крупных соседей-миллионников — то здесь, в сравнении с Казанью, есть значительные преимущества. В Уфе, правда, полностью отсутствует система безлимитных проездных билетов не для льготных категорий. Разовый проезд тут стоит дешевле, чем в Казани: в автобусе — 25 рублей при наличной оплате и 20 — при безналичной оплате. В электротранспорте проезд еще дешевле: 20 рублей за «наличку» и 18 рублей по транспортной карте. При этом в трамваях и троллейбусах можно купить билеты на 20 и 30 поездок — они будут стоить 300 и 420 рублей, соответственно. Каждая поездка по ним обойдется в 15 и 14 рублей — тариф, недоступный в Казани даже при оплате сразу 100 поездок в месяц. Отметим и еще одно преимущество: в электротранспорте Уфы существует «тариф одного часа», предусматривающий возможность пересадки — стоимость такого билета составляет 22 рубля, но включает, соответственно, больше одной поездки.
А вот в Нижнем Новгороде существует полноценная и довольно гибкая система оплаты проезда. К примеру, существуют единые проездные билеты на четыре вида транспорта — автобус, трамвай, троллейбус и метро — на 1, 3, 5, 7 и 14 дней. Проездной на день будет стоить 120 рублей, на три дня — 350 рублей, на пять дней — 550 рублей, на неделю — 750 рублей, на 2 недели — 1200 рублей.
Проездной можно подключить и на месяц, причем на этот срок «безлимит» возможен также не на все виды транспорта, а на один, два или три из них — что соответствующим образом снизит стоимость. Отметим, что месячный проездной на все виды транспорта (без странных казанских ограничений в 50 поездок на метро) стоит 2300 рублей — на 200 рублей дешевле, чем в Казани. Проездной на один из видов транспорта или связка «трамвай-троллейбус» стоит 1400 рублей (на 200 рублей дешевле, чем в Казани), на связки «автобус-метро», «автобус-трамвай-троллейбус» или «метро-трамвай-троллейбус» — 2000 рублей.
Разовый проезд с оплатой «наличкой» стоит здесь дороже, чем в Казани — 28 рублей. Но есть и заметное преимущество, о введении которого в Казани пока даже не поднимался разговор: при оплате транспортной картой существуют тарифы «электронный кошелек» — за 26 рублей по ним возможна бесплатная пересадка в течение часа, за 40 рублей — в течение полутора часов.
Никаких поблажек в подземелье Урала и пересадка за полцены в Сибири
В крупнейшем городе Урала Екатеринбурге проездной для обычных пассажиров (не льготников) обойдется в 2380 рублей. Правда, действовать он будет лишь на три вида транспорта — автобус, трамвай и троллейбус. Метро сюда не входит, да и разовый билет в подземке стоит дороже, чем в остальном транспорте — 32 рубля против 28 рублей на наземном транспорте. Метро Екатеринбурга стало дороже наземного транспорта недавно — с 16 мая. Кроме того, именно с этого момента оно перестало входить в общий проездной. Рост тарифов объяснили потребностью в средствах на покупку нового или продление срока службы нынешнего подвижного состава.
Оплата транспортной картой снизит стоимость поездки на наземном транспорте до 26 рублей. Отметим, что, как и в Нижнем Новгороде, за 28 рублей можно ехать по транспортной карте с пересадкой — правда, всего в течение 30 минут, и касается это только наземного транспорта. За «пересадочный» билет на 60 минут придется заплатить 40 рублей. Помимо этого, в наземном транспорте есть тарифы на 20, 40 и 70 поездок: каждая будет стоить по ним 25, 24,5 и 24 рубля, соответственно. Отметим, что поездок тут значительно меньше, чем в Казани, а вот «израсходовать» их нужно за больший срок — 60 дней.
В столице Сибири стоимость проезда заметно меньше, чем в большинстве городов-миллионников. Разовый проезд для новосибирцев стоит 21 рубль в трамваях и троллейбусах и 22 рубля в метро и автобусах. Кроме того, при некоторых пересадках в течение 60 минут перевозчиком предоставляется скидка в 50% на вторую поездку: например, при пересадках из метро в трамвай или троллейбус на определенных станциях, или при любой пересадке между трамваями и троллейбусами.
Как ни странно, самые гибкие (а временами и выгодные) транспортные условия — в двух крупнейших (и гораздо более богатых, чем другие «миллионники») городах страны. В Санкт-Петербурге обычный проездной на четыре вида транспорта будет стоить 2900 рублей — это лишь на 400 рублей больше, чем в Казани (ограничения на метро на 50 поездок здесь также нет). Также существует проездной только на метро — он обойдется в 1900 рублей. Аналогичный билет на один из видов наземного транспорта стоит 1555 рублей, на два вида наземного транспорта — 1840 рублей, на три — 1955 рублей. Разовый билет на метро тут дорогой — 45 рублей, но есть билеты на 10—70 поездок — одна поездка по ним стоит от 32,5 рубля. Кроме того, есть пересадочный 90-минутный билет за 65 рублей и безлимитные проездные на 1—7 суток — по цене от 180 до 680 рублей.
Еще лучше ситуация в Москве: проездной на месяц для пассажиров без льгот будет стоить 2170 рублей — это даже меньше, чем в Казани. Также возможно купить билет на 90 дней (3 месяца) — он обойдется в 5430 рублей (каждый месяц будет стоить, таким образом, 1810 рублей), или вообще на год — такой билет стоит 19500 рублей (1625 рублей в месяц). Проездной на сутки стоит 230 рублей, на трое суток — 438 рублей. Разовый билет тут дорогой — 55 рублей, но билет на 60 поездок будет стоить всего 1900 рублей — то есть, около 32 рублей за каждую. Кроме того, разовый проезд по карте «Тройка» стоит 38 рублей, а при оплате банковской картой — 42 рубля.
На проездной в Казани — 8% зарплаты, 3% — в Москве
В дополнение к этому мы решили выяснить, насколько доступен транспорт в соотношении к доходам населения. В качестве показателя зарплат мы взяли данные Федеральной службы государственной статистики о медианной зарплате в российских регионах в апреле 2019 года. Отметим, что показатель медианной зарплаты отличается от средней зарплаты: это — величина, больше которой и меньше которой получает равное число жителей. В среднем по России она составляет лишь 72% от средней зарплаты — 34,3 тысячи рублей при средней в 47,7 тысячи. В Москве этот показатель равен 69%, в Татарстане — 82%.
Среди всех анализируемых городов в Казани придется отдать самую большую долю зарплаты за месячный проездной: 2500 в месяц за проездной — это 8% от медианной зарплаты в регионе, равной 31,3 тысячи рублей. В Набережных Челнах за проездной придется отдать лишь 4,3% зарплаты. Правда, тут стоит учитывать, что фактически зарплата в Казани выше, чем в Набережных Челнах — данные службы статистики касаются всего региона.
Также довольно много — 7,5% от зарплаты — придется отдать за проездной в Нижнем Новгороде. Медианная зарплата в регионе равна 30,7 тысячи рублей. Показатель Екатеринбурга — 6,8%, при зарплате в 34,8 тысячи рублей проездной будет стоить 2380 рублей. Лучше всего соотношение — в Чебоксарах (3,7% при медианной зарплате в 24 тысячи рублей) и в Москве (3,3% при медианной зарплате в 66 тысяч рублей).
|Город
|Стоимость билета на 1 поездку (при покупке билета в транспорте)
|Стоимость проездного билета на месяц на все виды транспорта
|Медианная зарплата по данным gks.ru
|Во сколько раз проездной на месяц дороже разового билета
|На сколько разовых билетов хватит одной зарплаты
|Какой % от медианной зарплаты составляет стоимость проездного на месяц
|Примечание
|Казань
|27
|2500
|31341
|93
|1161
|8,0%
|Проездной на месяц позволяет проехать на метро только 50 раз
|Набережные Челны
|22
|1350
|31341
|61
|1425
|4,3%
|Проездной на месяц - неограниченное число поездок на трамвае и автобусе
|Уфа
|20/25
|Нет данных
|30176
|1207
|Тарифы на проезд за наличные разные для электротранспорта и автобусов. Есть возможность "часового тарифа" - 22 рубля за час в транспорте с пересадками.
|Нижний Новгород
|28
|2300
|30671
|82
|1095
|7,5%
|Проезд с пересадкой: 60 минут - 26 рублей, 90 минут - 40 рублей
|Йошкар-Ола
|22
|1200
|23739
|55
|1079
|5,1%
|Проездной на месяц - только на троллейбус
|Чебоксары
|22/25
|900
|24069
|41
|963
|3,7%
|22 рубля - на троллейбусе, 25 - на автобусе. Проездные действуют только на троллейбусы
|Екатеринбург
|28/32
|2380
|34818
|85
|1244
|6,8%
|32 рубля - проезд на метро, не входит в проездные. Тариф за 28 рублей - 30-минутный.
|Новосибирск
|21/22
|Нет данных
|32556
|1480
|21 рубль - разовый проезд в трамваях и троллейбусах, 22 рубля - в метро и автобусах. При некоторых пересадках в течение 60 минут - скидка 50% на вторую поездку
|Санкт-Петербург
|45
|2900
|51248
|64
|1139
|5,7%
|Москва
|55
|2170
|66103
|39
|1202
|3,3%
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