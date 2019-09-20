Аналитика «Реального времени»: сколько стоит проезд в общественном транспорте крупных российских городов

Стоимость разовых билетов и проездных в казанском транспорте оказалась на уровне или выше соседей

На фоне очередных просьб казанских автобусных перевозчиков о повышении стоимости проезда «Реальное время» решило выяснить, так ли дешево ездить здесь на общественном транспорте по сравнению с другими российскими городами. Выяснилось, что в столице Татарстана проезд в целом и так довольно дорогой, а требования перевозчиков повысить проезд до 40 рублей практически уравняют по цене казанские маршрутки с Москвой и Санкт-Петербургом, а не с другими городами-«миллионниками». При этом в большинстве российских мегаполисов гораздо более удобные и дешевые проездные билеты длительного пользования, по сравнению с Казанью.

Так себе проездной и отсутствие льготных пересадок

Для понимания уровня стоимости проезда мы изучили тарифы и условия в десяти городах. Это — собственно, Казань и второй по величине город региона — Набережные Челны. Также в списке — два крупнейших соседа-«миллионника» — Уфа и Нижний Новгород, два относительно небольших областных центра поблизости — Йошкар-Ола и Чебоксары, а также крупнейшие города страны — Москва и Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

Напомним, сегодня в Казани и Набережных Челнах разовый проезд при оплате в самом транспорте стоит 27 рублей и 22 рубля, соответственно. В Казани проездной на весь месяц будет стоить 2,5 тысячи рублей. И даже при такой стоимости (забегая вперед, скажем, что это один из самых высоких тарифов среди рассматриваемых городов) полноценный «безлимит» будет лишь на три вида транспорта — трамвай, троллейбус и автобус. На метро же по такому билету будет действовать ограничение: 50 поездок в месяц. В Набережных Челнах проездной на муниципальные трамваи и автобусы будет стоить заметно дешевле — 1 350 рублей.

Единственный способ снизить цену — платить транспортной картой: это сэкономит два рубля с поездки. Фото kzn.ru

В Казани также можно ограничить безлимитные поездки несколькими видами транспорта, что, правда, сильно ситуацию не изменит: все автобусы обойдутся в 2300, трамвай и троллейбус — в 1600 рублей, один маршрут автобуса — в 1300 рублей в месяц. Популярный ранее в столице билет на один из видов транспорта на 50 поездок за 750 рублей после последнего повышения в начале года подорожал до 1800 рублей в месяц за 100 поездок. Таким образом, повысилась не только стоимость каждой поездки, билет еще и стал невыгодным для большинства людей, пользующихся транспортом по маршруту «работа-дом». Чтобы «отбить» сто поездок, каждый день, включая выходные, понадобится пользоваться транспортом больше трех раз.

Отметим и еще одну важную особенность казанских проездных: в отличие от многих других городов, здесь не предусмотрено никаких льгот при пересадках — и это при том, что есть значительное количество районов города, в которых присутствуют лишь один-два маршрута. Единственный способ снизить цену — платить транспортной картой: это сэкономит два рубля с поездки. А вот оплата банковской картой с недавних пор сравнялась по цене с оплатой «наличкой» (в отличие от, например, Уфы или Москвы), хотя раньше в электротранспорте также давалась скидка два рубля.

Троллейбусный безлимит в Йошкар-Оле и Чебоксарах, бесплатные пересадки Уфы и Нижнего

В соседнем небольшом региональном центре — Йошкар-Оле длительные проездные билеты предусмотрены только на единственный вид городского электротранспорта — троллейбус. Безлимитный проездной на него будет стоить 1200 рублей (в Казани аналогичный билет стоит 1500 рублей и 1600 рублей — вместе с трамваем, в Набережных Челнах — 1350 рублей на трамвай и автобус). Есть, кроме того, билет на 50 поездок за 900 рублей — каждая поездка обойдется в 18 рублей. При этом разовый проезд в городе стоит 22 рубля.

В другом ближайшем соседнем региональном центре — Чебоксарах — стоимость проезда в троллейбусах и автобусах различается: 22 и 25 рублей, соответственно. Существовавший ранее проездной на автобусы и троллейбусы с недавних пор исчез, остался лишь безлимитный проезд на троллейбусе за 900 рублей. При этом последний раз проезд на два рубля подорожал здесь совсем недавно — 1 сентября, а предыдущее подорожание было в июле 2018 — также на два рубля.

В Нижнем Новгороде существует полноценная и довольно гибкая система оплаты проезда. Фото newsnn.ru

Что касается крупных соседей-миллионников — то здесь, в сравнении с Казанью, есть значительные преимущества. В Уфе, правда, полностью отсутствует система безлимитных проездных билетов не для льготных категорий. Разовый проезд тут стоит дешевле, чем в Казани: в автобусе — 25 рублей при наличной оплате и 20 — при безналичной оплате. В электротранспорте проезд еще дешевле: 20 рублей за «наличку» и 18 рублей по транспортной карте. При этом в трамваях и троллейбусах можно купить билеты на 20 и 30 поездок — они будут стоить 300 и 420 рублей, соответственно. Каждая поездка по ним обойдется в 15 и 14 рублей — тариф, недоступный в Казани даже при оплате сразу 100 поездок в месяц. Отметим и еще одно преимущество: в электротранспорте Уфы существует «тариф одного часа», предусматривающий возможность пересадки — стоимость такого билета составляет 22 рубля, но включает, соответственно, больше одной поездки.

А вот в Нижнем Новгороде существует полноценная и довольно гибкая система оплаты проезда. К примеру, существуют единые проездные билеты на четыре вида транспорта — автобус, трамвай, троллейбус и метро — на 1, 3, 5, 7 и 14 дней. Проездной на день будет стоить 120 рублей, на три дня — 350 рублей, на пять дней — 550 рублей, на неделю — 750 рублей, на 2 недели — 1200 рублей.

Проездной можно подключить и на месяц, причем на этот срок «безлимит» возможен также не на все виды транспорта, а на один, два или три из них — что соответствующим образом снизит стоимость. Отметим, что месячный проездной на все виды транспорта (без странных казанских ограничений в 50 поездок на метро) стоит 2300 рублей — на 200 рублей дешевле, чем в Казани. Проездной на один из видов транспорта или связка «трамвай-троллейбус» стоит 1400 рублей (на 200 рублей дешевле, чем в Казани), на связки «автобус-метро», «автобус-трамвай-троллейбус» или «метро-трамвай-троллейбус» — 2000 рублей.

Разовый проезд с оплатой «наличкой» стоит здесь дороже, чем в Казани — 28 рублей. Но есть и заметное преимущество, о введении которого в Казани пока даже не поднимался разговор: при оплате транспортной картой существуют тарифы «электронный кошелек» — за 26 рублей по ним возможна бесплатная пересадка в течение часа, за 40 рублей — в течение полутора часов.

Метро Екатеринбурга стало дороже наземного транспорта недавно — с 16 мая. Кроме того, именно с этого момента оно перестало входить в общий проездной. Фото Бориса Яркова / уральский-рабочий.рф

Никаких поблажек в подземелье Урала и пересадка за полцены в Сибири

В крупнейшем городе Урала Екатеринбурге проездной для обычных пассажиров (не льготников) обойдется в 2380 рублей. Правда, действовать он будет лишь на три вида транспорта — автобус, трамвай и троллейбус. Метро сюда не входит, да и разовый билет в подземке стоит дороже, чем в остальном транспорте — 32 рубля против 28 рублей на наземном транспорте. Метро Екатеринбурга стало дороже наземного транспорта недавно — с 16 мая. Кроме того, именно с этого момента оно перестало входить в общий проездной. Рост тарифов объяснили потребностью в средствах на покупку нового или продление срока службы нынешнего подвижного состава.

Оплата транспортной картой снизит стоимость поездки на наземном транспорте до 26 рублей. Отметим, что, как и в Нижнем Новгороде, за 28 рублей можно ехать по транспортной карте с пересадкой — правда, всего в течение 30 минут, и касается это только наземного транспорта. За «пересадочный» билет на 60 минут придется заплатить 40 рублей. Помимо этого, в наземном транспорте есть тарифы на 20, 40 и 70 поездок: каждая будет стоить по ним 25, 24,5 и 24 рубля, соответственно. Отметим, что поездок тут значительно меньше, чем в Казани, а вот «израсходовать» их нужно за больший срок — 60 дней.

В столице Сибири стоимость проезда заметно меньше, чем в большинстве городов-миллионников. Разовый проезд для новосибирцев стоит 21 рубль в трамваях и троллейбусах и 22 рубля в метро и автобусах. Кроме того, при некоторых пересадках в течение 60 минут перевозчиком предоставляется скидка в 50% на вторую поездку: например, при пересадках из метро в трамвай или троллейбус на определенных станциях, или при любой пересадке между трамваями и троллейбусами.

Как ни странно, самые гибкие (а временами и выгодные) транспортные условия — в двух крупнейших (и гораздо более богатых, чем другие «миллионники») городах страны. В Санкт-Петербурге обычный проездной на четыре вида транспорта будет стоить 2900 рублей — это лишь на 400 рублей больше, чем в Казани (ограничения на метро на 50 поездок здесь также нет). Также существует проездной только на метро — он обойдется в 1900 рублей. Аналогичный билет на один из видов наземного транспорта стоит 1555 рублей, на два вида наземного транспорта — 1840 рублей, на три — 1955 рублей. Разовый билет на метро тут дорогой — 45 рублей, но есть билеты на 10—70 поездок — одна поездка по ним стоит от 32,5 рубля. Кроме того, есть пересадочный 90-минутный билет за 65 рублей и безлимитные проездные на 1—7 суток — по цене от 180 до 680 рублей.

Разовый проезд по карте «Тройка» стоит 38 рублей, а при оплате банковской картой — 42 рубля. Фото b-m.info

Еще лучше ситуация в Москве: проездной на месяц для пассажиров без льгот будет стоить 2170 рублей — это даже меньше, чем в Казани. Также возможно купить билет на 90 дней (3 месяца) — он обойдется в 5430 рублей (каждый месяц будет стоить, таким образом, 1810 рублей), или вообще на год — такой билет стоит 19500 рублей (1625 рублей в месяц). Проездной на сутки стоит 230 рублей, на трое суток — 438 рублей. Разовый билет тут дорогой — 55 рублей, но билет на 60 поездок будет стоить всего 1900 рублей — то есть, около 32 рублей за каждую. Кроме того, разовый проезд по карте «Тройка» стоит 38 рублей, а при оплате банковской картой — 42 рубля.

На проездной в Казани — 8% зарплаты, 3% — в Москве

В дополнение к этому мы решили выяснить, насколько доступен транспорт в соотношении к доходам населения. В качестве показателя зарплат мы взяли данные Федеральной службы государственной статистики о медианной зарплате в российских регионах в апреле 2019 года. Отметим, что показатель медианной зарплаты отличается от средней зарплаты: это — величина, больше которой и меньше которой получает равное число жителей. В среднем по России она составляет лишь 72% от средней зарплаты — 34,3 тысячи рублей при средней в 47,7 тысячи. В Москве этот показатель равен 69%, в Татарстане — 82%.

Среди всех анализируемых городов в Казани придется отдать самую большую долю зарплаты за месячный проездной: 2500 в месяц за проездной — это 8% от медианной зарплаты в регионе, равной 31,3 тысячи рублей. В Набережных Челнах за проездной придется отдать лишь 4,3% зарплаты. Правда, тут стоит учитывать, что фактически зарплата в Казани выше, чем в Набережных Челнах — данные службы статистики касаются всего региона.

Также довольно много — 7,5% от зарплаты — придется отдать за проездной в Нижнем Новгороде. Медианная зарплата в регионе равна 30,7 тысячи рублей. Показатель Екатеринбурга — 6,8%, при зарплате в 34,8 тысячи рублей проездной будет стоить 2380 рублей. Лучше всего соотношение — в Чебоксарах (3,7% при медианной зарплате в 24 тысячи рублей) и в Москве (3,3% при медианной зарплате в 66 тысяч рублей).

Тарифы на проезд в 2019 году по 10 городам России

Город Стоимость билета на 1 поездку (при покупке билета в транспорте) Стоимость проездного билета на месяц на все виды транспорта Медианная зарплата по данным gks.ru Во сколько раз проездной на месяц дороже разового билета На сколько разовых билетов хватит одной зарплаты Какой % от медианной зарплаты составляет стоимость проездного на месяц Примечание Казань 27 2500 31341 93 1161 8,0% Проездной на месяц позволяет проехать на метро только 50 раз Набережные Челны 22 1350 31341 61 1425 4,3% Проездной на месяц - неограниченное число поездок на трамвае и автобусе Уфа 20/25 Нет данных 30176 1207 Тарифы на проезд за наличные разные для электротранспорта и автобусов. Есть возможность "часового тарифа" - 22 рубля за час в транспорте с пересадками. Нижний Новгород 28 2300 30671 82 1095 7,5% Проезд с пересадкой: 60 минут - 26 рублей, 90 минут - 40 рублей Йошкар-Ола 22 1200 23739 55 1079 5,1% Проездной на месяц - только на троллейбус Чебоксары 22/25 900 24069 41 963 3,7% 22 рубля - на троллейбусе, 25 - на автобусе. Проездные действуют только на троллейбусы Екатеринбург 28/32 2380 34818 85 1244 6,8% 32 рубля - проезд на метро, не входит в проездные. Тариф за 28 рублей - 30-минутный. Новосибирск 21/22 Нет данных 32556 1480 21 рубль - разовый проезд в трамваях и троллейбусах, 22 рубля - в метро и автобусах. При некоторых пересадках в течение 60 минут - скидка 50% на вторую поездку Санкт-Петербург 45 2900 51248 64 1139 5,7% Москва 55 2170 66103 39 1202 3,3%