Перевозчики Казани попросили увеличить стоимость проезда до 35 рублей

Фото: Максим Платонов

Казанские перевозчики обратились в Комитет по транспорту с просьбой установить оплату проезда в общественном транспорте за наличный расчет в размере 35 рублей, сообщает пресс-служба Ассоциации АТП Татарстана.

«Перевозчики обратились не за повышением тарифа, а для установления дифференцированного тарифа. Обращение в комитет по транспорту направили в ноябре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перевозчики попросили оставить прежний тариф для пассажиров, часто пользующихся общественным транспортом, и для льготной категории граждан.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Ассоциации АТП РТ обратили внимание, что все казанские перевозчики закончились 2020 год с убытками: суммарно они составили 150 млн рублей. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса пассажирпоток в городе упал на 30%.

Напомним, в 2020 году в Казани прекратили деятельность три перевозчика: 11 января прошлого года на маршруте №62 перестал работать ООО «Агромир», с 1 ноября перестала обслуживать автобусные маршруты №70 и №71 ИП Умаров, а в декабре прекратил работу «Республиканский автовокзал».



Татьяна Демина